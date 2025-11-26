Kisrészvényekben a nagy erő: szépen szállítják a hozamokat – még most sem késő beszállni

November végére zömében már a pesti tőzsde kis- és közepes méretű tőzsdei cégei is közzétették harmadik negyedéves beszámolóikat, idén utoljára számot adva teljesítményükről. Az eredmények, az elemzői reakciók és az aktuális célárak alapján megnéztük, mely hazai kisrészvényekben maradt még hozamlehetőség.

Számos hazai kisrészvény is nagy hozamlehetőséget tartogathat / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A hazai tőzsde 2025-ben erős teljesítményt nyújt, a blue chip index BUX 37 százalékot ralizott, a kis- és közepes kapitalizációjú papírok hazai részvénykosara, a BUMIX pedig ezt is jócskán felülmúlja 50 százalékos menetelésével.

Remekelnek a hazai kispapírok, és van még bennük potenciál

A Budapesti Értéktőzsde piacfejlesztési programjának keretében elemzett vállalatok papírjai néhány kivételtől eltekintve ezzel együtt is két számjegyű felértékelődési lehetőséggel kecsegtetnek.

A közel 80 százalékos idei ralijával a magyar kispapírok sztárja, az ANY Biztonsági Nyomda kifejezetten erős negyedéven van túl, kilenchavi profitja pedig negyedével szárnyalta túl a tavalyit . A bőkezű osztalékfizetőként ismert társaság a jelenlegi árfolyamszinteken túlértékelt lehet, a Concorde ezért tartást javasol. Céláruk – az osztalékfizetés nélkül – 8 százalékos ereszkedést vetít előre. A részvényesi juttatás ugyanakkor jövőre is magas, részvényenként 547 forint lehet, a 7,3 százalékos jelenlegi osztalékhozam mellett tehát így is lehet még fantázia az ANY-ben.