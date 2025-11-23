A gazdagok megtörhetetlenek – egy rétegnek továbbra is semmi sem drága

Kétévnyi stagnálás után, 2026-ban várhatóan ismét növekedésnek indul a személyes luxuscikkek piaca – írja a világ egyik legnagyobb gazdasági tanácsadó cége, az amerikai Bain & Co.

Jó évet vár a globális luxusipar / Fotó: Raul Ariano

Javultak a luxusipar kilátásai

A luxuscikkek, köztük az ékszerek, bőr kézitáskák, cipők és a konfekciódivat eladásai valószínűleg 3–5 százalék között fognak növekedni jövőre állandó árfolyamon – becsüli a cég a luxuskereslet alakulásáról szóló előrejelzésében.

A Bain jelenleg arra számít, hogy a piac idén nagyjából stagnálni fog, ahogyan 2024-ben is – mondta Claudia d’Arpizio, a vállalat partnere a Bloombergnek. A tanácsadó csoport júniusi jelentésében még a luxuskereslet akár 5 százalékos csökkenését prognosztizálta.

Azóta a luxuscégek, köztük az LVMH, a Richemont és a Burberry Group, eredményeinek javulása arra utalhat, hogy az iparág elérhette a mélypontot. A visszaesést amúgy részben saját maguk okozták, mivel túlságosan felhajtották az árakat – tette hozzá D’Arpizio.

A márkák most egy újraindítási fázisban vannak, és új tervezők kiválasztásával több kreativitást próbálnak bevezetni

– mondta.

Átgondolják az árazási architektúrájukat is, új belépő szintű termékek bevezetésével.

A kínai piac újra bővülhet

Kína, amely az ágazat kulcsfontosságú piaca, várhatóan a jövő év első negyedében újra bővülhet, amit az alacsonyabb éves bázis is segít – emelte ki.

A kínai gazdasági visszaesés, amelyet az ingatlanválság és a magas ifjúsági munkanélküliség okozott, ártott a luxusfogyasztásnak – fűzi hozzá a Bloomberg.

Míg Kínában némi javulást érzékelünk a magas nettó vagyonnal rendelkező magánszemélyek keresletében, globálisan értékelve a piac továbbra is roppant nehéz helyzetben van

– hangsúlyozta D’Arpizio.

A helyi szereplők oldaláról is egyre keményebb a verseny, ami kihívás az európai márkáknak.

A Bain szerint ugyanakkor arról szó sincs, hogy Kínában azonnal visszatérnének az elmúlt két évtized két számjegyű vagy magas egy számjegyű százalékos növekedési ütemei – mondta.

D’Arpizio arra számít, hogy a bőráruk jövőre jobban teljesítenek majd, miután idén az ékszerpiac bizonyult meglehetősen ellenállónak.

Az ékszermárkák meglehetősen jól kordában tartották az áremelkedéseket, a fogyasztók az ilyen darabokat jobb ár-érték arányúnak látták, mint például a táskákat

– magyarázta.