A gazdagok megtörhetetlenek – egy rétegnek továbbra is semmi sem drága
Kétévnyi stagnálás után, 2026-ban várhatóan ismét növekedésnek indul a személyes luxuscikkek piaca – írja a világ egyik legnagyobb gazdasági tanácsadó cége, az amerikai Bain & Co.
Javultak a luxusipar kilátásai
A luxuscikkek, köztük az ékszerek, bőr kézitáskák, cipők és a konfekciódivat eladásai valószínűleg 3–5 százalék között fognak növekedni jövőre állandó árfolyamon – becsüli a cég a luxuskereslet alakulásáról szóló előrejelzésében.
A Bain jelenleg arra számít, hogy a piac idén nagyjából stagnálni fog, ahogyan 2024-ben is – mondta Claudia d’Arpizio, a vállalat partnere a Bloombergnek. A tanácsadó csoport júniusi jelentésében még a luxuskereslet akár 5 százalékos csökkenését prognosztizálta.
Azóta a luxuscégek, köztük az LVMH, a Richemont és a Burberry Group, eredményeinek javulása arra utalhat, hogy az iparág elérhette a mélypontot. A visszaesést amúgy részben saját maguk okozták, mivel túlságosan felhajtották az árakat – tette hozzá D’Arpizio.
A márkák most egy újraindítási fázisban vannak, és új tervezők kiválasztásával több kreativitást próbálnak bevezetni
– mondta.
Átgondolják az árazási architektúrájukat is, új belépő szintű termékek bevezetésével.
A kínai piac újra bővülhet
Kína, amely az ágazat kulcsfontosságú piaca, várhatóan a jövő év első negyedében újra bővülhet, amit az alacsonyabb éves bázis is segít – emelte ki.
A kínai gazdasági visszaesés, amelyet az ingatlanválság és a magas ifjúsági munkanélküliség okozott, ártott a luxusfogyasztásnak – fűzi hozzá a Bloomberg.
Míg Kínában némi javulást érzékelünk a magas nettó vagyonnal rendelkező magánszemélyek keresletében, globálisan értékelve a piac továbbra is roppant nehéz helyzetben van
– hangsúlyozta D’Arpizio.
A helyi szereplők oldaláról is egyre keményebb a verseny, ami kihívás az európai márkáknak.
A Bain szerint ugyanakkor arról szó sincs, hogy Kínában azonnal visszatérnének az elmúlt két évtized két számjegyű vagy magas egy számjegyű százalékos növekedési ütemei – mondta.
D’Arpizio arra számít, hogy a bőráruk jövőre jobban teljesítenek majd, miután idén az ékszerpiac bizonyult meglehetősen ellenállónak.
Az ékszermárkák meglehetősen jól kordában tartották az áremelkedéseket, a fogyasztók az ilyen darabokat jobb ár-érték arányúnak látták, mint például a táskákat
– magyarázta.
A bőráruk fellendülését jövőre ugyanakkor az új kreációk is segíthetik, miután az olyan márkáknál, mint a Chanel, a Kering csoporthoz tartozó Gucci és a Christian Dior Couture, amely az LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton tulajdonában van, nemrégiben új kreatív igazgatókat neveztek ki.
A Richemont különösen profitált idén a Cartier és a Van Cleef & Arpels márkák erős ékszerkeresletéből. Bár az LVMH-nak olyan ékszercégei is vannak, mint a Tiffany vagy a Bulgari, a francia holding inkább a kézitáska-kategóriában utazik, ahol a Louis Vuitton, a Celine és a Fendi a csúcsmárkái.