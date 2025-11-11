Hasít a tőzsdén a levetett luxuscikkek veszteséges piactere
Napon belül 35 százalékot ralizott a The RealReal részvénye a Nasdaqon, miután a használt luxuscikkek exkluzív online piactere megemelte az idei prognózisát, s közölte, hogy az árbevétele bevétel 17 százalékkal nőtt az elmúlt negyedévben. Minél jobban lassul a luxusipar, annál jobban pörög a viszonteladói oldal.
Pörgeti a használt piacot a luxusipar lassulása
Idén a The RealReal 687-690 millió dolláros éves bevételre számít, szemben a korábbi 667-674 millió dolláros előrejelzéssel. Bár a cég továbbra sem termel nyereséget, a nettó vesztesége 54 millió dollárra nőtt.
A piac mégis értékeli, hogy "profitál" a luxusipar lassulásából.
Belefáradtak a vásárlók az áremelésekbe. Árspirál csapdájába került a szektor. Hol vannak már a pandémiás bosszúvásárlások: mióta ezek lecsengtek, egymás után éli a nehéz éveket az ágazat. A luxustermékek kevésbé tehetős vásárlói az elmúlt években már csökkentették vásárlásaikat. Különösen feltűnő volt a visszaesés Kínában, az iparág egyik legnagyobb piacán. Miközben a nagy márkák gyakran csak azért emelik az árakat, hogy fenntartsák az exkluzivitás látszatát.
Az agresszív áremelések a vásárlókat a használt cikkek weboldalaira terelik.
Ha egy alig használt, kiváló állapotú Prada Galleria táskát 1500 dollárért lehet átvenni a The Real Real luxus viszonteladói weboldalon, kevésbé vonzó ennek az összegnek a háromszorosát fizetni a vadonatúj táskáért.
Hódít a Hermès várólistás modellje
Közismert, hogy a francia divatház korlátozza az áhított Birkin kézitáska kínálatát, ami várólistákhoz vezet üzleteiben és hatalmas viszonteladási piacot eredményez. A vásárlók mindenféle más Hermès terméket megvásárolnak, csakhogy feljebb kerüljenek a listán. És az sem ritka, hogy
drágább egy használt Birkin, mint egy új.
A Ferrari 2015-ös tőzsdei bevezetése idején sok elemző szkeptikus volt azzal kapcsolatban, hogy egy luxus üzleti modell működhet egy autógyártó számára. Mégis bevált a Hermès párhuzam.
Nem autóipari vállalat vagyunk, hanem luxuscég
– hangsúlyozta Benedetto Vigna vezérigazgató.
És valóban a pénz nem elég egy csúcskategóriás Ferrari megvásárlásához. A vevőnek hosszú távú kapcsolatot kell ápolnia a céggel. Így, ügyfelei rajongásának kihasználásával, szűkösségen alapuló üzleti modelljével ért el új aranykort a nagy múltú olasz autóipari vállalat is.