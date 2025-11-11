Hasít a tőzsdén a levetett luxuscikkek veszteséges piactere

Napon belül 35 százalékot ralizott a The RealReal részvénye a Nasdaqon, miután a használt luxuscikkek exkluzív online piactere megemelte az idei prognózisát, s közölte, hogy az árbevétele bevétel 17 százalékkal nőtt az elmúlt negyedévben. Minél jobban lassul a luxusipar, annál jobban pörög a viszonteladói oldal.

Már nem annyira vonzóak a luxusipar új termékei / Fotó: NurPhoto via AFP

Pörgeti a használt piacot a luxusipar lassulása

Idén a The RealReal 687-690 millió dolláros éves bevételre számít, szemben a korábbi 667-674 millió dolláros előrejelzéssel. Bár a cég továbbra sem termel nyereséget, a nettó vesztesége 54 millió dollárra nőtt.

A piac mégis értékeli, hogy "profitál" a luxusipar lassulásából.

Belefáradtak a vásárlók az áremelésekbe. Árspirál csapdájába került a szektor. Hol vannak már a pandémiás bosszúvásárlások: mióta ezek lecsengtek, egymás után éli a nehéz éveket az ágazat. A luxustermékek kevésbé tehetős vásárlói az elmúlt években már csökkentették vásárlásaikat. Különösen feltűnő volt a visszaesés Kínában, az iparág egyik legnagyobb piacán. Miközben a nagy márkák gyakran csak azért emelik az árakat, hogy fenntartsák az exkluzivitás látszatát.

Az agresszív áremelések a vásárlókat a használt cikkek weboldalaira terelik.

Ha egy alig használt, kiváló állapotú Prada Galleria táskát 1500 dollárért lehet átvenni a The Real Real luxus viszonteladói weboldalon, kevésbé vonzó ennek az összegnek a háromszorosát fizetni a vadonatúj táskáért.

Hódít a Hermès várólistás modellje

Közismert, hogy a francia divatház korlátozza az áhított Birkin kézitáska kínálatát, ami várólistákhoz vezet üzleteiben és hatalmas viszonteladási piacot eredményez. A vásárlók mindenféle más Hermès terméket megvásárolnak, csakhogy feljebb kerüljenek a listán. És az sem ritka, hogy

drágább egy használt Birkin, mint egy új.

A Ferrari 2015-ös tőzsdei bevezetése idején sok elemző szkeptikus volt azzal kapcsolatban, hogy egy luxus üzleti modell működhet egy autógyártó számára. Mégis bevált a Hermès párhuzam.



Nem autóipari vállalat vagyunk, hanem luxuscég

– hangsúlyozta Benedetto Vigna vezérigazgató.