Magyar Telekom
Simán túlszárnyalta a profitvárakozásokat a Magyar Telekom

Ötödével nőtt a csoport nettó profitja a harmadik negyedévben. A Magyar Telekom bevételei csekély mértékben csökkentek, ám az eredménysorokon a konszenzust is sikerült felülteljesítenie.
Murányi Ernő
2025.11.12, 18:26
Frissítve: 2025.11.12, 18:27

A csökkenő rendszerintegrációs és informatikai (RI/IT) bevételek és a készülékértékesítés alacsonyabb mértékének következtében a Magyar Telekom bevételei a harmadik negyedévben éves bázison 1,3 százalékkal, 242,9 milliárd forintra mérséklődtek - közölte a vállalat szerdán, tőzsdezárás után. 

LUS_IMG_6433 Magyar Telekom
A Magyar Telekom székháza / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Csökkenő bevételei ellenére javította eredményességét a Magyar Telekom

Mindazonáltal a szolgáltatási bevételek továbbra is emelkedtek, mivel az adat és konnektivitás iránti kereslet töretlen maradt, ami segített ellensúlyozni a ViDaNet vezetékes leányvállalat értékesítésének hatását. 

A kisebb bevétel ellenére a csoport bruttó fedezete 1,4 százalékkal, 153,9 milliárd forintra javult, főként a magasabb távközlési szolgáltatási bevételek, valamint a követelések alacsonyabb mértékű értékvesztése és a távközlési adó kivezetésének együttes hatására. 

Az EBITDA AL (a lízing után számolt EBITDA) éves szinten 13,5 százalékkal, 100,6 milliárd forintra nőtt, elsősorban a bruttó fedezet javulásának, valamint a távközlési pótadó kivezetésének eredményeként. 

A lízingköltség utáni tőkekiadások (Capex AL) 82,5 milliárd forintot tettek ki az első háromnegyed évben, azaz 18,2 százalékkal haladták meg a bázist. Az emelkedés a Telekom mindkét működési területén, vagyis Magyarországon és Észak-Macedóniában zajló vezetékes és mobil hálózati stratégiai beruházások eredménye, melyek tükrözik a társaság elkötelezettségét a hálózati minőség és hosszútávú versenyképesség megőrzése iránt.

Szépen hízott az osztalékalap is

Az osztalékfizetés alapjául szolgáló módosított nettó eredmény éves szinten kereken 20 százalékkal, 55,2 milliárd forintra nőtt a harmadik negyedévben, míg 2025 első kilenc hónapjában éves bázison 29,4 százalékkal, 165,6 milliárd forintra emelkedett a magasabb EBITDA következményeként. 

A szabad cash flow éves szinten 71,4 milliárd forinttal, 179,8 milliárd forintra nőtt 2025 első kilenc hónapjában. A javulást elsősorban a jövedelmezőség jelentős növekedése, a működőtőke kedvezőbb alakulása, valamint a ViDaNet értékesítéséből befolyt pénzbeáramlás eredményezte.

Örömmel számolok be a stratégiai célkitűzéseink elérése felé a harmadik negyedév során tett előrelépésekről. Gigabites hálózatunkat tovább fejlesztettük, ezáltal lehetővé téve, hogy még több ügyfél élvezhesse a gigabites sebesség és a kimagasló összeköttetés élményét. A szolgáltatásminőségre és az ügyfélelégedettségre való erős fókusz vezetett minket, mikor szeptemberben frissítettük vezetékes portfóliónkat, megadva az ügyfeleknek azt a rugalmasságot, hogy az alap szolgáltatásokhoz kiegészítő szolgáltatásokat hozzáadva saját igényükre szabják előfizetésüket – úgy, ahogy a mobil ajánlatoknál megtehetik. Ezen erőfeszítések tükröződnek a harmadik negyedéves eredményeinkben, a szolgáltatási bevételek 2 százalékkal, az EBITDA AL pedig kimagasló mértékben, 13,5 százalékkal nőtt az adat és összeköttetés iránti változatlan kereslet eredményeként, ezzel megerősítve, hogy a gigabites hálózatba történő folyamatos beruházásaink kézzelfogható eredményeket hoznak

- kommentálta Rékasi Tibor vezérigazgató a gyorsjelentést.

Maradtak a publikus célkitűzések

A vállalat nem változtatott publikus célkitűzésein, azaz a menedzsment  a teljes idei évre 2024-hez mérten továbbra is 

  • 1-3 százalékos bevételbővülést, 
  • az EBITDA AL 15 százalékos emelkedését, 
  • illetve legalább 200 milliárd forintos módosított nettó profitot, 
  • és legalább ekkora szabad cash flowt vár.

Bár a Magyar Telekom bevételei kismértékben elmaradtak az elemzői konszenzustól, a 100 milliárd feletti EBITDA AL és legfőképpen az 55 milliárd forint feletti módosított nettó eredmény simán rávert a várakozásokra. 

 

