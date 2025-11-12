Simán túlszárnyalta a profitvárakozásokat a Magyar Telekom

A csökkenő rendszerintegrációs és informatikai (RI/IT) bevételek és a készülékértékesítés alacsonyabb mértékének következtében a Magyar Telekom bevételei a harmadik negyedévben éves bázison 1,3 százalékkal, 242,9 milliárd forintra mérséklődtek - közölte a vállalat szerdán, tőzsdezárás után.

A Magyar Telekom székháza / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Csökkenő bevételei ellenére javította eredményességét a Magyar Telekom

Mindazonáltal a szolgáltatási bevételek továbbra is emelkedtek, mivel az adat és konnektivitás iránti kereslet töretlen maradt, ami segített ellensúlyozni a ViDaNet vezetékes leányvállalat értékesítésének hatását.

A kisebb bevétel ellenére a csoport bruttó fedezete 1,4 százalékkal, 153,9 milliárd forintra javult, főként a magasabb távközlési szolgáltatási bevételek, valamint a követelések alacsonyabb mértékű értékvesztése és a távközlési adó kivezetésének együttes hatására.

Az EBITDA AL (a lízing után számolt EBITDA) éves szinten 13,5 százalékkal, 100,6 milliárd forintra nőtt, elsősorban a bruttó fedezet javulásának, valamint a távközlési pótadó kivezetésének eredményeként.

A lízingköltség utáni tőkekiadások (Capex AL) 82,5 milliárd forintot tettek ki az első háromnegyed évben, azaz 18,2 százalékkal haladták meg a bázist. Az emelkedés a Telekom mindkét működési területén, vagyis Magyarországon és Észak-Macedóniában zajló vezetékes és mobil hálózati stratégiai beruházások eredménye, melyek tükrözik a társaság elkötelezettségét a hálózati minőség és hosszútávú versenyképesség megőrzése iránt.

Szépen hízott az osztalékalap is

Az osztalékfizetés alapjául szolgáló módosított nettó eredmény éves szinten kereken 20 százalékkal, 55,2 milliárd forintra nőtt a harmadik negyedévben, míg 2025 első kilenc hónapjában éves bázison 29,4 százalékkal, 165,6 milliárd forintra emelkedett a magasabb EBITDA következményeként.

A szabad cash flow éves szinten 71,4 milliárd forinttal, 179,8 milliárd forintra nőtt 2025 első kilenc hónapjában. A javulást elsősorban a jövedelmezőség jelentős növekedése, a működőtőke kedvezőbb alakulása, valamint a ViDaNet értékesítéséből befolyt pénzbeáramlás eredményezte.

Örömmel számolok be a stratégiai célkitűzéseink elérése felé a harmadik negyedév során tett előrelépésekről. Gigabites hálózatunkat tovább fejlesztettük, ezáltal lehetővé téve, hogy még több ügyfél élvezhesse a gigabites sebesség és a kimagasló összeköttetés élményét. A szolgáltatásminőségre és az ügyfélelégedettségre való erős fókusz vezetett minket, mikor szeptemberben frissítettük vezetékes portfóliónkat, megadva az ügyfeleknek azt a rugalmasságot, hogy az alap szolgáltatásokhoz kiegészítő szolgáltatásokat hozzáadva saját igényükre szabják előfizetésüket – úgy, ahogy a mobil ajánlatoknál megtehetik. Ezen erőfeszítések tükröződnek a harmadik negyedéves eredményeinkben, a szolgáltatási bevételek 2 százalékkal, az EBITDA AL pedig kimagasló mértékben, 13,5 százalékkal nőtt az adat és összeköttetés iránti változatlan kereslet eredményeként, ezzel megerősítve, hogy a gigabites hálózatba történő folyamatos beruházásaink kézzelfogható eredményeket hoznak

- kommentálta Rékasi Tibor vezérigazgató a gyorsjelentést.