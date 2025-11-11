Hamarosan fény derülhet a Magyar Telekom barbatrükkjére: úgy nőtt a profit, hogy csökkent a bevétel

A bevétel kismértékű csökkenése dacára a harmadik negyedévben is folytatódhatott a Magyar Telekom nettó profitjának impozáns növekedése, legalább is ezt mutatja a távközlési cég honlapjára feltöltött elemzői konszenzus, melyet hét elemzőcég becsléseiből állítottak össze a vállalat szerdára beharangozott gyorsjelentése előtt.

Kedvező előjelekkel várhatja a Magyar Telekom a szerdai gyorsjelentést / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Mérséklődtek a Magyar Telekom bevételei

Az elemzők szerint a társaság összbevétele mintegy 0,2 százalékkal, 245,7 milliárd forintra mérséklődhetett. A konszenzushoz képest kissé pesszimistább (244,5 milliárd forint) Erste szerint a bevétel az IT iránti gyenge kereslet, a visszaeső eszközértékesítés és a VidaNet vezetékes leányvállalatának értékesítése miatt lehetett alacsonyabb, mint tavaly ilyenkor.

Innentől kezdve viszont csupa javuló eredményre számítanak a részvényelemzők.

Az EBITDAaL – azaz a lízing utáni EBITDA – körülbelül 12 százalékkal, 99,4 milliárd forintra növekedhetett éves szinten, főként a magyarországi különadó év eleji eltörlése miatt, amely csak a tavalyi harmadik negyedében 9,2 milliárd forintos terhet jelentett a társaság számára.

Hasonló mértékben, mintegy 11 százalékkal bővülhetett az EBITDA is, amely a kollektív bölcsesség szerint megközelíthette a 107 milliárd forintot, bár az Erste itt is „nagyjából egymilliárd forinttal” kevésbé derűlátó.

Mindennek eredményeként a konszenzus szerint az EBITDA-marzs is 11 százalékkal, 43,5 százalékra javulhatott, míg az Erste szektorelemzője egytized százalékkal lejjebb tette a mércét (43,4 százalék).

Ötödével ugorhatott meg a nyereség

A működési eredmény már erőteljesebben gyarapodhatott, itt a változás mértéke elérhette a 14,3 százalékot (71,1 milliárd forint).

A jobb működési és pénzügyi eredmények az adózott eredmény éves összevetésben két számjegyű növekedését eredményezhették, és 54 milliárd forintra rúghattak az elemzői átlag alapján számolva (plusz 21,3 százalék), míg az osztrák bank szektorelemzője 52,4 milliárd forintra becsüli a beszámoló legalsó, de egyben legfontosabb sorának összegét (plusz 17,7 százalék).