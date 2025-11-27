A Magyar Telekom vitte a prímet, az OTP szusszant egyet

Az európai tőzsdéken csütörtökön az amerikai szünnap dacára is folytatódott az elmúlt napokban látott emelkedés, a pesti börze kicsengetése időpontjában például a DAX és a milánói FTSE MIB is 0,3 százalékos pluszban volt. A tengerentúlon a hálaadás napja miatt szünetel a kereskedés.

A Magyar Telekom volt a legerősebb láncszem / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A piacokat továbbra is az amerikai kamatcsökkentés és az orosz–ukrán háború lezárásának reménye hajtja.

A BUX azonban ezúttal alulteljesítő volt, zárásra 0,4 százalékkal, 109 379 pontra csökkent.