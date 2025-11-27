A Magyar Telekom vitte a prímet, az OTP szusszant egyet
Az európai tőzsdéken csütörtökön az amerikai szünnap dacára is folytatódott az elmúlt napokban látott emelkedés, a pesti börze kicsengetése időpontjában például a DAX és a milánói FTSE MIB is 0,3 százalékos pluszban volt. A tengerentúlon a hálaadás napja miatt szünetel a kereskedés.
A piacokat továbbra is az amerikai kamatcsökkentés és az orosz–ukrán háború lezárásának reménye hajtja.
A BUX azonban ezúttal alulteljesítő volt, zárásra 0,4 százalékkal, 109 379 pontra csökkent.
Az azonnali részvényforgalom meghaladta a 16,5 milliárd forintot.
Az OTP 1,3 százalékkal, kereken 34 ezer forintra gyengült. Az utóbbi időszak intenzív emelkedése után várható volt már, hogy megpihen a részvény.
A többi blue chip jobban szerepelt.
A Richter árfolyama épp csak egy hajszállal, 0,05 százalékkal, azaz 5 forinttal 9795 forintra süllyedt.
A Magyar Telekom volt a legjobb formában, kurzusa 1,1 százalékkal, 1774 forintra emelkedett, de jól ment a Molnak is, amely 0,4 százalékkal, 2912 forintra drágult.
Huszárosan rohamozott a forint. Az euróért már csupán 381,3 forintot kellett adni tőzsdezáráskor a bankközi devizapiacon.