Az MBH Bank többségi tulajdont szerez az Otthon Centrumban - kiderültek a részletek

Az MBH Bank 2025. november 17. napján üzletrész-adásvételi szerződést írt alá az OC Magyarország Holding összesen 80 százalékos tulajdonrészének megvásárlására az Otthon Centrum Holdinggal mint eladóval – derült ki a hazai nagybank a BÉT oldalán kedd reggel közzétett közleményéből. Az MBH Bank az Otthon Centrum csoport hazai leányvállalatait összefogó OC Magyarország Holding Kft.-t a Biggeorge Holding leányvállalatától vásárolja meg. A többlépcsős ügylet keretében az MBH Bank a szükséges engedélyek megszerzését követően először a vállalat 80 százalékos tulajdoni hányadát, majd – várhatóan 2028-ban, a vonatkozó feltételek fennállása esetén – a fennmaradó 20 százalékos tulajdonrészét vásárolja meg. A lengyel leányvállalatot nem érinti a tranzakció. Az adásvételi szerződés megkötését független szakértők által támogatott átvilágítási folyamatok előzték meg, a tranzakció a Gazdasági Versenyhivatal jóváhagyásával zárható le.

Nyolcvanszázalékos tulajdonrészt szerez az MBH az Otthon Centrumban / Fotó: Világgazdaság

Nyolcvanszázalékos tulajdonrészt szerez az MBH az Otthon Centrumban

Az Otthon Centrum csoport az ingatlan- és hitelközvetítési szektor meghatározó szereplőjeként több mint 200, országos lefedettségű irodával, közel 1400 ingatlanközvetítővel és 500 pénzügyi tanácsadóval rendelkezik. Négy hálózata,

az Otthon Centrum,

az Open House,

a Rockhome

és a Benks

elsősorban ingatlan- és pénzügyi közvetítéssel, valamint olyan kapcsolódó szolgáltatásokkal foglalkozik, mint az értékbecslés, energetikai tanúsítványok és lakásbiztosítási termékek értékesítése.

Az Otthon Centrum csoport hazai leányvállalatait összefogó holding akvizíciójával nemcsak ügyfeleinknek kínálhatunk teljes körű szolgáltatáscsomagot otthonteremtési céljaik eléréséhez, hanem hatalmasat lépünk a stratégiai szempontból kulcsfontosságú lakáshitelezési szegmensben piaci részesedéseink további erősítése, a piacvezető pozíció elérése irányában

– fogalmazott Barna Zsolt, az MBH Bank Nyrt. elnök-vezérigazgatója. Hozzátette: „A tranzakció emellett ismét tanúbizonyságot tesz a bankcsoport stabilitásáról, dinamizmusáról és további növekedési képességéről. Az elmúlt években ez a negyedik jelentős belföldi akvizíciónk, és készen állunk a külföldi terjeszkedésre is.”