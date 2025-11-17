Váratlan bejelentést tett Magyarország egyik legnagyobb bankja: sok tízmilliárdos üzletet kötött az állammal – erre kellenek a visszavásárolt részvények

Az MBH Bank átalakítja vezetői teljesítményjavadalmazási rendszerét, melynek keretében a hitelintézet közgyűlési döntés alapján, a piaci sztenderdeknek megfelelően részvényalapú ösztönzési programot indított. A megújított programok intézményi célkitűzések teljesítéséhez kötöttek és MBH Bank Nyrt. törzsrészvényeket tartalmaznak, ezáltal is erősítik a részvényesi és menedzsment érdekek összehangolását.

Váratlan bejelentést tett Magyarország egyik legnagyobb bankja: sok tízmilliárdos üzletet kötött az állammal az MBH Bank / Fotó: Shutterstock

Ennek érdekében az MBH Bank Munkavállalói Résztulajdonosi Program szervezete megállapodást kötött a Corvinus BHG Zrt.-vel a bank 5 százalékos tulajdonrészét megtestesítő részvények megvásárlására vonatkozóan.

Az MBH Csoport Európában is egyedülálló hármas fúzióját követően kiemelten fontos fejlődési szakaszon megy keresztül, számos komplex stratégiai kihívással szembesülve. Ezek sikeres teljesítése, a stratégiai célok elérése, valamint a hosszútávú, fenntartható fejlődés biztosítása érdekében szükséges erősíteni azon vezetők hosszútávú elkötelezettségét, akik a legnagyobb hatással vannak az intézményi célkitűzések teljesítésére.

Ezt az összefüggést legjobban a részvényalapú ösztönzési rendszer biztosítja, mely erősíti a tulajdonosi szemléletet és közvetlen kapcsolatot teremt a vezetői teljesítmény és a részvényesi értékteremtés között,

ezáltal fokozva a menedzsment és a részvényesek közötti célkitűzések összhangját. A részvényalapú programok ösztönzik az egész szervezet kimagasló teljesítményét, erősítik a hosszútávú stratégiai fókuszt és jelentős mértékben hozzájárulnak a munkatársak hosszútávú megtartásához.

Emellett a részvényalapú ösztönzés transzparens és piackonform megoldás, mely növeli a befektetői bizalmat és javítja a Bank megítélését a tőkepiacon.

A részvénycsomag az MRP szervezet tulajdonában marad, a javadalmazási programban érintett vezetők a részvények értéknövekményéből és hozamából részesedhetnek az előre meghatározott feltételek alapján.

A bank teljesítményjavadalmazási struktúrájának megújítását, beleértve a Törzsrészvényes és az Értéknövekményes Programok elindítását a hitelintézet 2025. szeptember 19-i rendkívüli közgyűlése is elfogadta.

A közgyűlés és a vezető testületek által a javadalmazási rendszer átalakítása tekintetében jóváhagyott intézkedések összhangban vannak a Társaság tőzsdei közkézhányad növelésére irányuló törekvéseivel, mivel az érintett munkavállalók javadalmazását közelíti a részvényesek részvényárfolyam növekedésében megnyilvánuló érdekeihez.