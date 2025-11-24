Új blue chip születne a magyar tőzsdén: közel kétezer forintos diszkonttal kínálja saját részvényeit a befektetőknek az MBH Bank - kiderültek a részletek

A befektetői háttér szélesítése és a kereskedés aktivitásának növelése érdekében az MBH Bank Nyrt. nyilvános részvényigénylési tranzakciót hajt végre a Budapesti Értéktőzsdén. A BÉT honlapján is közzétett, a Magyar Nemzeti Bank által jóváhagyott prospektus alapján a bank nyilvános értékesítésre bocsátja a társaság tulajdonában álló, 7 százaléknyi tulajdoni hányadot megtestesítő sajátrészvény-állományt, részvényenként maximum 3 848 forintos áron, ezáltal lehetőség nyílik arra, hogy minél több befektető részesedhessen az MBH Bank eredményeiből. A részvény-értékesítés 2025. november 25-én 8 órakor indul és 2025. december 12. délig tart - hangzott el az MBH hétfői sajtótájékoztatóján, melyen Dr. Barna Zsolt elnök-vezérigazgató, Krizsanovich Péter Stratégiáért és pénzügyekért felelős vezérigazgató-helyettes, Ginzer Ildikó Standard kiszolgálásért felelős üzleti vezérigazgató-helyettes és Brezina Szabolcs, az MBH Befektetési Bank vezérigazgatója számoltak be a második legnagyobb hazai bank tőkepiaci terveiről.

Saját részvényeinek eladására készül az MBH Bank / Fotó: Világgazdaság

A három hetes időszak alatt a lakossági befektetők részvényenként 2 992 forinttal számolt fedezet előzetes rendelkezésre bocsátásával igényelhetnek részvényt. A tranzakció végén pedig a végsó értékesítési árból, az intézményi befektetőkhöz képest 10 százalékos árkedvezmény mellett juthatnak MBH Bank részvényekhez a megjelölt forgalmazóknál. Az MBH Bank tranzakciója - méretét és jelentőséget tekintve - kiemelkedőnek számít az elmúlt évek hazai tőzsdei tranzakcióit tekintve.

Saját részvényeinek eladására készül az MBH Bank

A Budapesti Értéktőzsde adatai szerint az MBH birtokában az idén augusztus 31-i adatok szerint 22 580 867 darab saját részvény volt, ez a teljes állomány 7 százalékát tette ki. A friss tájékoztatás szerint az MBH menedzsmentje legalább 6 450 592 darab, legfeljebb 22 577 074 darab részvényt tervez értékesítésre bocsátani. A bank részvényeinek közkézhányada 13,65 százalék jelenleg.

A bank legnagyobb tulajdonosa egyébként a Zenith Asset Management Zrt., mely 80 123 046 darab részvénnyel, azaz 24,84 százalékos tulajdoni hányaddal bír,

a második helyen pedig azt a Covinus BHG Zrt.-t találjuk, mely a magyar állam akkori állapot szerint 20,01 százalékos (64 524 163 darab) tulajdonát testesíti meg.

Ez utóbbi pakett ugyanakkor 5 százalékponttal szűkült, miután nemrég kiderült, az állam 16 millió részvényt az MBH Bank Munkavállalói Résztulajdonosai Program (MRP) részére, 42 milliárd forintért értékesít. A vételár a jövőben még nőhet, hiszen a két fél megállapodott egy "kiegészítő vételárrészletben" is, mely a jövőben lesz esedékes, mértéke ugyanakkor nem ismert.