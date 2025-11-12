Brutális befektetés lett a Mercedes F1-csapata, Toto Wolff csillagászati áron passzol el néhány százalékot

Előrehaladott tárgyalásokat folytat Toto Wolff, a Mercedes Formula One, azaz a Mercedes Forma–1-es csapatát működtető Mercedes-AMG Petronas F1 Team nevű vállalat vezérigazgatója céges érdekeltsége részbeni értékesítéséről – írta szerdán a Bloomberg.

A Mercedes Forma–1-es versenyautója / Fotó: NurPhoto via AFP

A vevő a csapatot szponzoráló CrowdStrike Holdings kiberbiztonsági cég vezérigazgatója, az autóversenyzésért rajongó amerikai George Kurtz, aki az 5 százalékos részesedésért hajlandó 300 millió dollárt fizetni,

ily módon a vállalat egészét 6 milliárd dollárra értékelve.

Az üzlet ráadásul áttételesen valósulna meg, Kurtz nem is közvetlenül az F1-es cégbe, hanem Wolff – a csapat egyharmad részét tulajdonában tartó – holdingjába lépne be. Az ügyletre azonban még nem ütötték rá az utolsó pecsétet, ergo elvileg még meghiúsulhat.

A 6 milliárd dolláros csillagászati összeg mindenesetre új rekordot jelentene egy F1-csapat esetében. Az istállók árát egyre jobban felhajtja, hogy rengetegen állnak sorban az eladó üzletrészekre várva, ami részben

a Netflix Formula–1: Drive to Survive című sorozata sikerének is köszönhető.

Szeptemberben egyébként a McLaren-csapat egy részét is eladták, ám annak dacára, hogy az idei bajnokságot már akkor is utcahosszal vezette – azóta pedig gyakorlatilag meg is nyerte –, az értékét „csupán” 4 milliárd dollárra becsülték.

Kik a Mercedes-csapat tulajdonosai?

A Mercedes-AMG Petronas F1 Team tulajdonosi struktúrája egyébként úgy néz ki, hogy egyaránt egyharmad arányban tulajdonos benne Toto Wolff holdingja, a brit milliárdos Jim Ratcliffe Ineos nevű cége, valamint maga a német autógyártó, a Mercedes-Benz Group AG.

A csapat szóvivője nem kívánt nyilatkozni a tárgyalásokról, de megerősítette, hogy a csapat vezetése változatlan marad.

Mindhárom partner – a Mercedes-Benz, a Toto és az Ineos – teljes mértékben elkötelezett a Mercedes Formula One sikerei iránt

– nyilatkozták.

Wolff más különben a sportág egyik legendás alakja, akit a Netflix-sorozatban is kiemelten mutattak be, főként egykori Red Bull-os kollégájával, Christian Hornerrel való rivalizálása fényében.