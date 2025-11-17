Deviza
MI-startupok veszteségén hízik a Big Tech

Bőséges profitforrást kínálnak Big Technek a mesterséges intelligenciával kapcsolatos bevételek. A pénz azonban jórészt abból származik, hogy MI-szolgáltatásokat adnak el a fejlesztő vállalkozásoknak. A startupok folyamatosan pénzt veszítenek – és nem is látják ennek a végét.
Faragó József
2025.11.17, 17:03
Frissítve: 2025.11.17, 17:10

Remek számokat jelent az Nvidia, az Alphabet, az Amazon és a Microsoft. Bőséges profitforrást kínálnak a mesterséges intelligencia (MI) fejlesztésével kapcsolatos bevételek. A pénz azonban jórészt abból származik, különösen az Alphabet és a Microsoft esetében, hogy MI-szolgáltatásokat adnak el a vállalkozásoknak. A csetbotok építői folyamatosan pénzt veszítenek, s a következő évekre nézve is csak veszteségek szerepelnek a terveikben. 

Fotó: Summit Art Creations / Shutterstock

Csak nyeli a pénzt a mesterséges intelligencia 

Az OpenAI azt reméli, hogy 2030-ban válik nyereségessé, az Anthropic a 2028-as évet célozta meg. 

Az idei harmadik negyedévben az OpenAI legalább 12 milliárd dollárt égetett el. Nem tudjuk a pontos összeget, mivel nem teszik közzé pénzügyi kimutatásaikat. Ezért azt sem lehet számszerűsíteni, hogy mennyi pénz áramlott az OpenAI-tól a nagy technológiai vállalatokhoz. Nagyjából úgy becsülhető, hogy az OpenAI negyedéves vesztesége a Microsoft, az Nvidia, az Alphabet, az Amazon és a Meta kamatok, adók, értékcsökkenés és amortizáció előtti nyereségének (EBITDA) 65 százalékára rúghat. Az Anthropic veszteségéből az Amazon 9,5 milliárd dolláros nyereséget könyvelt a negyedévben.

Az OpenAI veszteségét generáló kiadások tetemes része a jól fizetett mérnökökhöz kerül, egy másik nagy tétel pedig az Nvidia-csipek bérlésére megy a Microsoft felhőszolgáltatónál. Az OpenAI elkötelezte magát, hogy további 250 milliárd dollárt költ a Microsoft felhőjére, 300 milliárd dolláros megállapodást írt alá az Oracle céggel, 22 milliárd dollárosat a CoreWeave szolgáltatóval, és 38 milliárd dollárért vesz az Amazontól, amely nagy befektető a rivális Anthropicban.

 

Ha alábbhagyna az MI-őrület

Akárhonnan nézzük, az OpenAI-nak nincs elég bevétele a költségei fedezésére

– emlékeztet a The Wall Street Journal Azt beszélik rovata. Bár a részvényeseknek publikált adatok szerint az idei 13 milliárd dolláros bevétel jövőre bőven megduplázódhat, elérve a 30 milliárd dollárt, majd 2027-ben ismét duplázást terveznek. Ám ennek ellenére is 

csak 2029 végére várnak nullszaldót, és 2030-ra remélnek nyereséget.

Ha alábbhagyna a mesterségesintelligencia-őrület, vagy az OpenAI értékesítése nem a tervek szerint alakulna, esetleg a tőkebevonást recesszió nehezítené, akkor a befektetők elpártolhatnak, mielőtt nyereségessé válna a startup.

A Big Tech részvényesei a beruházások miatt aggódnak

Még sosem költött ennyit a mesterséges intelligencia fejlesztését támogató infrastruktúrára a Big Tech. A beruházások mértéke aggodalmat kelt a piacon. 

A Meta, a Microsoft, az Alphabet és az Amazon is optimista szcenárióra készül. 

Eszerint az MI hamarosan okosabb lehet az embernél. Mi lesz, ha tévednek? 

Egyelőre azzal nyugtatják a befektetőket, hogy ha mégis a szkeptikusoknak lenne igazuk, akkor majd lassítják a beruházásokat, és szép lassan belenőnek a kiépült infrastruktúrába. 

