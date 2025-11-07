Deviza
EUR/HUF386.25 +0.04% USD/HUF334.67 +0.1% GBP/HUF439.37 0% CHF/HUF414.77 0% PLN/HUF90.87 +0.01% RON/HUF75.94 +0.02% CZK/HUF15.87 -0.03% EUR/HUF386.25 +0.04% USD/HUF334.67 +0.1% GBP/HUF439.37 0% CHF/HUF414.77 0% PLN/HUF90.87 +0.01% RON/HUF75.94 +0.02% CZK/HUF15.87 -0.03%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
negyedéves jelentés
finomítás
EBITDA
olaj
Mol

Mol: meglepően erős lett az eredmény, de vannak új kihívások – kénytelen újratervezni céljait az olajtársaság

Jelentősen javult a magyar olajtársaság teljesítménye a harmadik negyedévben, eredménye több tekintetben is felülmúlta az elemzői várakozásokat. A Mol vezetősége az új kihívások miatt ugyanakkor az egész éves eredménycélok felülvizsgálata mellett döntött.
K. T.
2025.11.07, 00:58

Erős, a várakozásokat a legtöbb soron felülmúló negyedéves eredményszámokat közölt péntek hajnalban a Mol. A hazai olajtársaságnak több eredménymutatóban és szegmensben is sikerült jelentős növekedést elérnie július és szeptember között, a vezetőség ezzel együtt az egész éves célok felölvizsgálata mellett döntött.

Mol, eredmény
Újratervezi eredménycéljait a Mol az erős negyedéves teljesítmény ellenére / Fotó: csikiphoto / shutterstock

Az iparágban leginkáébb figyelt, újrabeszerzési árakkal becsült, tisztított (CCS) EBITDA 15 százalékkal 974 millió dollárra nőtt éves alapon, és három százalékkal meghaladta az elemzői konszenzust is.

A finomítás erős teljesítménye és az üzemanyag-kiskereskedelem növekedése jó EBITDA-teljesítményt eredményezett. A fogyasztói szolgáltatások továbbra is magas növekedési pályán maradt, az kutatás-termelés pedig stabil eredményeket ért el. 

A CCS üzemi eredmény (EBIT) 12,5 százalékkal 569 millió dollárra emelkedett. A piaci várakozást ezen a soron nyolc százalékkal sikerült felülmúlni.

Az adózott eredmény ugyanakkor sokkal szűkebb lett a vártnál. A Mol 279 millió dolláros nettó profitot könyvelt el az időszakra, ami 13 százalékkal marad el a tavalyitól, a piaci várakozáshoz képest pedig mintegy 110 millió dollárral kevesebb a tényadat.

A finomítás és a kiskereskedelem húzta a Mol teljesítményét, stabil szinten a kitermelés

Az üzletágak közül 

a finomítás (downstream) húzott a legjobban, melynek CCS EBITDA eredménye másfélszeresére, 452,2 millió dollárra ugrott, túlszárnyalva a 407 milliós szakértői prognózist a kedvező finomítási környezetnek köszönhetően.

 Elsősorban azért, mert a finomítói árrések hordónként közel 6 dollárral nőttek. A feldolgozott mennyiségek szezonálisan alacsonyak voltak a harmadik negyedévre tervezett rendszeres éves karbantartás miatt, míg az értékesítési volumen változatlan maradt az előző évhez képest. Mivel a petrolkémiai környezet nem mutatott javulást, a petrolkémiai teljesítmény továbbra is a nullszaldó alatt maradt. A Dunai Finomítóban októberben bekövetkezett tűzesetet követően a tűzben nem érintett üzemeket sikeresen újraindították, a kárfelmérés még folyamatban van. 

A kutatás-termelés (upstream) 284,5 millió dolláros EBITDA-t termelt, két százalékkal többet az egy évvel korábbinál. 

Ez kellemes meglepetés a hat százalékos csökkenést előrevetítő konszenzushoz képest. A termelés 2025 harmadik negyedévében átlagosan 92,3 ezer hordóra (mboepd) csökkent, közel a 92-94 ezer hordós éves iránysáv alsó határához, elsősorban a magyarországi átmeneti leállások miatt. A rövid távú kilátások javulnak, októberben 98,4 ezer hordóra nőtt a termelés. Az iraki Kurdisztán régióban újraindult a kőolajexport Törökországba, és a szintén Irak Kurdisztán régiójában található Khor Mor létesítményben befejeződött a "KM250" gázbővítési projekt. 

A fogyasztói szolgáltatásoknál 27,5 százalékos eredménybővülést és 317,3 millió dolláros EBITDA-t mutatott ki a Mol. 

A növekedés dinamikája itt is felülmúlta a várakozást.  Az eredményeket a stabil autózási szezon és az erős üzemanyag-értékesítés támogatta, az üzemanyag-árrés pedig erősödött a horvátországi és romániai jobb árkörnyezet miatt. A nem üzemanyag típusú termékek területén történt bővülés dinamikája változatlanul jó. A bér- és inflációs nyomás közepette az OPEX növekedése visszafogta az eredményeket, míg a flottaszolgáltatások fúziója az előző évhez képest pozitív egyszeri hatást eredményezett. 

A gáz midstream EBITDA-hozzájárulása 11 százalékkal 51,3 millió dollárra csökkent, nagyjából az elemzők által előrejelzettnek megfelelő mértékben,

 a változó makrogazdasági tényezők és a szabályozott árszint következtében, a nagy regionális szállítási kereslet ellenére.

A legújabb, körforgásos gazdasági szogáltatások a tavalyi csekély pozitív eredmény után 64 millió dolláros mínuszt ért el EBITDA szinten. A veszteséget az év harmadik negyedévében az erős szezonalitás befolyásolta, az alacsonyabb bevételek és a kiterjedt DRS-visszaváltás miatt; valamint a másodlagos nyersanyagok értékesítése is csökkent. A kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer pozitív szabályozási változása, valamint a hatékonyságjavító intézkedések hatása várhatóan erősödést hoz a következő negyedévekben. 

Felülvizsgálja éves céljait a magyar olajtársaság

 

Hozzá vagyunk szokva az izgalmakhoz, de még molos mércével is eseményeben gazdag időszak van a hátunk mögött. Elég csak a kőolajpiacot érintő szankciókra, a százhalombattai tűzesetre vagy az Adria-vezetéken történő szállítások körüli anomáliákra gondolni. Öröm a sok ürömben, hogy mindezen kihívások – melyek menedzselése embert próbáló feladat – sem tudják letéríteni a Mol-csoportot a kijelölt útról. Kollégáink elkötelezettségének, a működési hatékonyságunknak és a rugalmasságunknak köszönhetően tartjuk a meghatározott irányt. Erős negyedévet zártunk, de az új kihívások tükrében felül kellett vizsgálnunk év végi eredmény elvárásunkat

 –  kommentálta az eredményeket Hernádi Zsolt elnök-vezérigazgató.

A cégvezető szerint mindezek mellett folytatjak transzformációs stratégiájuk végrehajtását is, melynek legfontosabb mostani mérföldköve a vállalat jogi szerkezetének hatékonyabbá tétele és a nemzetközi olajiparban már jól bevált holding struktúra kialakítása. November 27-re összehívott rendkívüli közgyűlésenk dönthetnek is erről majd a részvényesek. 

 

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu