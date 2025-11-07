Mol: meglepően erős lett az eredmény, de vannak új kihívások – kénytelen újratervezni céljait az olajtársaság
Erős, a várakozásokat a legtöbb soron felülmúló negyedéves eredményszámokat közölt péntek hajnalban a Mol. A hazai olajtársaságnak több eredménymutatóban és szegmensben is sikerült jelentős növekedést elérnie július és szeptember között, a vezetőség ezzel együtt az egész éves célok felölvizsgálata mellett döntött.
Az iparágban leginkáébb figyelt, újrabeszerzési árakkal becsült, tisztított (CCS) EBITDA 15 százalékkal 974 millió dollárra nőtt éves alapon, és három százalékkal meghaladta az elemzői konszenzust is.
A finomítás erős teljesítménye és az üzemanyag-kiskereskedelem növekedése jó EBITDA-teljesítményt eredményezett. A fogyasztói szolgáltatások továbbra is magas növekedési pályán maradt, az kutatás-termelés pedig stabil eredményeket ért el.
A CCS üzemi eredmény (EBIT) 12,5 százalékkal 569 millió dollárra emelkedett. A piaci várakozást ezen a soron nyolc százalékkal sikerült felülmúlni.
Az adózott eredmény ugyanakkor sokkal szűkebb lett a vártnál. A Mol 279 millió dolláros nettó profitot könyvelt el az időszakra, ami 13 százalékkal marad el a tavalyitól, a piaci várakozáshoz képest pedig mintegy 110 millió dollárral kevesebb a tényadat.
A finomítás és a kiskereskedelem húzta a Mol teljesítményét, stabil szinten a kitermelés
Az üzletágak közül
a finomítás (downstream) húzott a legjobban, melynek CCS EBITDA eredménye másfélszeresére, 452,2 millió dollárra ugrott, túlszárnyalva a 407 milliós szakértői prognózist a kedvező finomítási környezetnek köszönhetően.
Elsősorban azért, mert a finomítói árrések hordónként közel 6 dollárral nőttek. A feldolgozott mennyiségek szezonálisan alacsonyak voltak a harmadik negyedévre tervezett rendszeres éves karbantartás miatt, míg az értékesítési volumen változatlan maradt az előző évhez képest. Mivel a petrolkémiai környezet nem mutatott javulást, a petrolkémiai teljesítmény továbbra is a nullszaldó alatt maradt. A Dunai Finomítóban októberben bekövetkezett tűzesetet követően a tűzben nem érintett üzemeket sikeresen újraindították, a kárfelmérés még folyamatban van.
A kutatás-termelés (upstream) 284,5 millió dolláros EBITDA-t termelt, két százalékkal többet az egy évvel korábbinál.
Ez kellemes meglepetés a hat százalékos csökkenést előrevetítő konszenzushoz képest. A termelés 2025 harmadik negyedévében átlagosan 92,3 ezer hordóra (mboepd) csökkent, közel a 92-94 ezer hordós éves iránysáv alsó határához, elsősorban a magyarországi átmeneti leállások miatt. A rövid távú kilátások javulnak, októberben 98,4 ezer hordóra nőtt a termelés. Az iraki Kurdisztán régióban újraindult a kőolajexport Törökországba, és a szintén Irak Kurdisztán régiójában található Khor Mor létesítményben befejeződött a "KM250" gázbővítési projekt.
A fogyasztói szolgáltatásoknál 27,5 százalékos eredménybővülést és 317,3 millió dolláros EBITDA-t mutatott ki a Mol.
A növekedés dinamikája itt is felülmúlta a várakozást. Az eredményeket a stabil autózási szezon és az erős üzemanyag-értékesítés támogatta, az üzemanyag-árrés pedig erősödött a horvátországi és romániai jobb árkörnyezet miatt. A nem üzemanyag típusú termékek területén történt bővülés dinamikája változatlanul jó. A bér- és inflációs nyomás közepette az OPEX növekedése visszafogta az eredményeket, míg a flottaszolgáltatások fúziója az előző évhez képest pozitív egyszeri hatást eredményezett.
A gáz midstream EBITDA-hozzájárulása 11 százalékkal 51,3 millió dollárra csökkent, nagyjából az elemzők által előrejelzettnek megfelelő mértékben,
a változó makrogazdasági tényezők és a szabályozott árszint következtében, a nagy regionális szállítási kereslet ellenére.
A legújabb, körforgásos gazdasági szogáltatások a tavalyi csekély pozitív eredmény után 64 millió dolláros mínuszt ért el EBITDA szinten. A veszteséget az év harmadik negyedévében az erős szezonalitás befolyásolta, az alacsonyabb bevételek és a kiterjedt DRS-visszaváltás miatt; valamint a másodlagos nyersanyagok értékesítése is csökkent. A kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer pozitív szabályozási változása, valamint a hatékonyságjavító intézkedések hatása várhatóan erősödést hoz a következő negyedévekben.
Felülvizsgálja éves céljait a magyar olajtársaság
Hozzá vagyunk szokva az izgalmakhoz, de még molos mércével is eseményeben gazdag időszak van a hátunk mögött. Elég csak a kőolajpiacot érintő szankciókra, a százhalombattai tűzesetre vagy az Adria-vezetéken történő szállítások körüli anomáliákra gondolni. Öröm a sok ürömben, hogy mindezen kihívások – melyek menedzselése embert próbáló feladat – sem tudják letéríteni a Mol-csoportot a kijelölt útról. Kollégáink elkötelezettségének, a működési hatékonyságunknak és a rugalmasságunknak köszönhetően tartjuk a meghatározott irányt. Erős negyedévet zártunk, de az új kihívások tükrében felül kellett vizsgálnunk év végi eredmény elvárásunkat
– kommentálta az eredményeket Hernádi Zsolt elnök-vezérigazgató.
A cégvezető szerint mindezek mellett folytatjak transzformációs stratégiájuk végrehajtását is, melynek legfontosabb mostani mérföldköve a vállalat jogi szerkezetének hatékonyabbá tétele és a nemzetközi olajiparban már jól bevált holding struktúra kialakítása. November 27-re összehívott rendkívüli közgyűlésenk dönthetnek is erről majd a részvényesek.