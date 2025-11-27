Történelmi döntést hozott a Mol – zöldlámpát kapott a teljes átalakulás

Az olajtársaság csütörtöki rendkívüli közgyűlésén egyhangúlag elfogadták a részvényesek a Mol holdinggá alakításáról szóló vezetőségi javaslatot.

Átszervezi működését a Mol / Fotó: Csikiphoto / Shutterstock

Az új szerkezetben a társaság irányítási és finanszírozási központként működik tovább, miközben fő üzletágai – a kutatás-termelés, a feldolgozás és a kiskereskedelem – önálló leányvállalatokként folytatják tevékenységüket.

A rendkívüli közgyűlés döntött arról, hogy a Mol Nyrt., mint anyavállalat önálló cégként folytatja tovább működését, a társaságból pedig leválással létrejön

a Mol Upstream Zrt.,

a Mol Downsteam Zrt.

és a Mol Retail Zrt.

Az új működési szerkezet 2026. március 31-én lép életbe.

A közgyűlésen a részvényesek 53,96 százaléka jelent meg, a szétválásra vonatkozó javaslatot 100 százalékos többséggel fogadták el.

Az átalakulás célja, hogy hosszú távon egy rugalmas, jövőálló és reziliens jogi struktúra jöjjön létre, amely csökkenti vagy megszünteti a működést korlátozó tényezőket, és támogatja a vállalat Shape Tomorrow 2030+ stratégiájának megvalósítását.