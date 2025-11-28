Deviza
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
tőzsdenyitás
OTP
BUX

Jól kezdett a Mol, stagnál a BUX

Nagyjából csütörtöki záróértékén kezdte a pénteki kereskedést a BUX. A hazai blue chipek közül a tőzsdére lépésének 30. évfordulóját ünneplő Mol rajtja sikerült a legjobban.
Murányi Ernő
2025.11.28, 09:16
Frissítve: 2025.11.28, 09:27

Vegyesen mozogtak pénteken a főbb európai részvényindexek a tőzsdenyitás előtti órákban, miközben a befektetők számos gazdasági adatra vártak. Egyebek között jönnek a német kiskereskedelmi adatok, a német munkaerőpiaci számok, valamint inflációs jelentések Német-, Francia-, Olasz- és Spanyolországból. Az olasz és svájci harmadik negyedéves GDP-t is pénteken publikálják.

Mol Bucharest,,Romania,-,June,22,,2022:,A,Mol,Gas,Station
Jól startolt a Mol / Fotó: Gabriel Preda RO

A frankfurti DAX 0,36 százalékkal csökkent, míg a francia CAC 40 0,34 százalékkal erősödött a nyitás előtti elektronikus kereskedésben. A londoni FTSE 100 0,83 százalékkal emelkedett, míg az Euro Stoxx 50 stagnált.

Az euró 0,11 százalékkal, 1,15829 dollárra csökkent.

Csütörtökön a Wall Streeten a Hálaadás napi ünnep miatt nem volt kereskedés, pénteken ugyan kinyitnak az amerikai tőzsdék, ám ottani idő szerint délután 1-kor már zárnak is, négy órával hamarabb, mint máskor.

Mindehhez képest a BUX egy hajszállal, vagyis 0,06 százalékkal csütörtöki záróértéke alatt nyitott. A pesti tőzsde vezető indexe 109 309 ponton kezdte a napot.

A blue chipek közül egyedül a tőzsdére lépésének 30. évfordulóját ma, vagyis pénteken ünneplő Mol startolt el a pozitív tartományban, 0,2 százalékkal, 2918 forintra erősödve.

Az OTP 34 000 forinton, a Magyar Telekom pedig 1774 forinton stagnált, a Richter árfolyama viszont 0,4 százalékkal, 9755 forintra süllyedt.

A forint továbbra is két éves csúcsa közelében tartózkodik az euróval szemben. A közösségi deviza még mindig 381,5 forinton stagnál a bankközi devizapiacon.

 

