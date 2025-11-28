Jól kezdett a Mol, stagnál a BUX

Vegyesen mozogtak pénteken a főbb európai részvényindexek a tőzsdenyitás előtti órákban, miközben a befektetők számos gazdasági adatra vártak. Egyebek között jönnek a német kiskereskedelmi adatok, a német munkaerőpiaci számok, valamint inflációs jelentések Német-, Francia-, Olasz- és Spanyolországból. Az olasz és svájci harmadik negyedéves GDP-t is pénteken publikálják.

Jól startolt a Mol / Fotó: Gabriel Preda RO

A frankfurti DAX 0,36 százalékkal csökkent, míg a francia CAC 40 0,34 százalékkal erősödött a nyitás előtti elektronikus kereskedésben. A londoni FTSE 100 0,83 százalékkal emelkedett, míg az Euro Stoxx 50 stagnált.

Az euró 0,11 százalékkal, 1,15829 dollárra csökkent.

Csütörtökön a Wall Streeten a Hálaadás napi ünnep miatt nem volt kereskedés, pénteken ugyan kinyitnak az amerikai tőzsdék, ám ottani idő szerint délután 1-kor már zárnak is, négy órával hamarabb, mint máskor.

Mindehhez képest a BUX egy hajszállal, vagyis 0,06 százalékkal csütörtöki záróértéke alatt nyitott. A pesti tőzsde vezető indexe 109 309 ponton kezdte a napot.