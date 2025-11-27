Gulyás Gergely elárulta: a Mol tárgyal a NIS szerb olajfinomító megvásárlásáról – a kormány is kész segíteni az üzletet

A Mol jelenleg is tárgyal a Gazprom tulajdonában lévő szerbiai NIS finomító megvásárlásáról – erről beszélt Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtök délelőtti kormányinfón a Bloomberg tudósítása szerint.

A Mol is érdeklődhet a szerbiai NIS olajfinomító iránt / Fotó: Adriana Iacob / Shutterstock

Szerbiának minél előbb vevőt kell találnia a pancsovai finomítót üzemeltető NIS-re, mivel az orosz olajcégekre és eszközökre vonatkozó amerikai szankciók hatálya alá tartozik.

A Mol tulajdonszerzése megoldást jelenthet Szerbiának, a magyar kormány pedig szükség esetén kész segíteni egy ilyen megállapodás megkötésében – mondta Gulyás.

A miniszterelnökséget vezető miniszter sem megerősíteni, sem cáfolni nem akarta azokat a sajtóhíreket, amelyek arról szólnak, hogy Orbán Viktor kormányfő pénteken Moszkvába utazik, hogy találkozzon Vlagyimir Putyin orosz elnökkel.

A NIS megvásárlására a Mol mellett egy arab vevő, az az arab emirátusi illetőségű ADNOC neve is felmerült, de a szerb állam is felkészült, hogy adott esetben irányítása alá vonja a szankciókkal sújtott olajcéget. Erre a költségvetési törvény tervezetének módosításával adna lehetőséget magának Belgrád.

Az idő sürget, Vucic elnök kedden kijelentette, hogy a NIS olajfinomítója négy napon belül bezár, ha az Egyesült Államok nem oldja fel a szankciókat, veszélyeztetve ezzel az üzemanyag-ellátást a tél beköszönte előtt.

A Világgazdaság vajdasági tudósítója szerint egyelőre nincs üzemanyaghiány Szerbiában, de a kormány felkészült a legrosszabbra; még a katonai tartalékokat is felszabadítanák. A szerbiai üzemanyag-ellátás problémái a lakosság körében is feszültségekhez vezethetnek.

Az amerikai szankciók miatt bajba jutott déli szomszédunk kisegítését a magyar kormány is prioritásként kezeli. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a héten Belgrádba utazott, és onnan jelentette be, hogy a Mol decembertől 2,5-szeresére emeli a kőolaj és kőolajtermékek szállítását a nehéz helyzetbe került országba.

A tárcavezető szerint ez stratégiai döntés. A Mol novembertől már duplázta a Szerbiába irányuló beszállítást, amit jövő hónap elejétől tovább növel majd.