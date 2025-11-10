A Mol ralizott, az OTP csúcsot döntött, évek óta nem volt ilyen erős a forint

Optimista nemzetközi hangulat uralta hétfőn a pénz- és tőkepiacokat. Az amerikai kormányzati leállás vége Európa-szerte felfelé lökte a tőzsdéket, a meghatározó nyugati indexkosarak zömében egy-másfél százalékos erősödéssel nyugtázták a napot. A pesti tőzsdén a múlt pénteki amerikai–magyar gazdasági megállapodásra is reagáltak a kereskedők.

A BUX a kereskedés megkezdését követően reggel új csúcsra futott 108 ezer pont felett, a lendület a zárásra ugyanakkor alábbhagyott, új zárócsúcs így egyelőre nem született. Az első számú hazai részvényindex fél százalékkal 107 834 pintig került feljebb.

A blue chipek közül az emelkedést a Mol vezette, amely 3 százalék feletti pluszban rajtolt, nem függetlenül az orosz olajra vonatkozó szankciómentesség amerikai jóváhagyásától. Az olajtársaság papírjai 1,7 százalékot drágulva 2970 forinton zártak.

Az OTP kurzusa 1,1 százalékkal 32 820 forintra emelkedett, ami új történelmi rekord a bankpapír számára.

A Magyar Telekom 0,2 százalékkal 1784 forintig került lejjebb, a Richter árfolyamát viszont 1,3 százalékkal húzták lejjebb, 9725 forintra.

A forint dinamikus erősödéssel reagált a washingtoni megállapodásra. A magyar pénz többéves csúcsra futott az euróval szemben. A keresztárfolyam egészen 383 forintig szaladt le, a tőzsdezáráskor pedig 383,3 forintot kértek a közös európai pénz egységéért. Ez 0,3 százalékos forinterőt jelent.

A dollárhoz képest 0,1 százalékot javított a magyar pénz, a devizapár 332 forinton állt 17 órakor.