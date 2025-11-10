Deviza
EUR/HUF383.44 -0.35% USD/HUF332.01 -0.4% GBP/HUF437.25 -0.17% CHF/HUF412.2 -0.21% PLN/HUF90.58 -0.21% RON/HUF75.41 -0.51% CZK/HUF15.79 -0.17% EUR/HUF383.44 -0.35% USD/HUF332.01 -0.4% GBP/HUF437.25 -0.17% CHF/HUF412.2 -0.21% PLN/HUF90.58 -0.21% RON/HUF75.41 -0.51% CZK/HUF15.79 -0.17%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX107,834.11 +0.49% MTELEKOM1,784 +0.22% MOL2,970 +1.71% OTP32,820 +1.08% RICHTER9,725 -1.27% OPUS526 -2.23% ANY7,060 +0.86% AUTOWALLIS155 +0.98% WABERERS5,560 +1.09% BUMIX10,445.54 -0.17% CETOP3,738.52 +1.46% CETOP NTR2,338.41 +1.51% BUX107,834.11 +0.49% MTELEKOM1,784 +0.22% MOL2,970 +1.71% OTP32,820 +1.08% RICHTER9,725 -1.27% OPUS526 -2.23% ANY7,060 +0.86% AUTOWALLIS155 +0.98% WABERERS5,560 +1.09% BUMIX10,445.54 -0.17% CETOP3,738.52 +1.46% CETOP NTR2,338.41 +1.51%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
tőzsdezárás
forint
OTP
BUX
Mol

A Mol ralizott, az OTP csúcsot döntött, évek óta nem volt ilyen erős a forint

Kedvezett a széljárás hétfőn a hazai eszközöknek. A Mol és az OTP emelkedése húzta csúcs közelébe a BUX-ot, a bankpapír rekorddal zárta a napot. A forint többéves csúcsra erősödött a hét első kereskedési napján.
K. T.
2025.11.10, 17:24
Frissítve: 2025.11.10, 17:38

Optimista nemzetközi hangulat uralta hétfőn a pénz- és tőkepiacokat. Az amerikai kormányzati leállás vége Európa-szerte felfelé lökte a tőzsdéket, a meghatározó nyugati indexkosarak zömében egy-másfél százalékos erősödéssel nyugtázták a napot. A pesti tőzsdén a múlt pénteki amerikai–magyar gazdasági megállapodásra is reagáltak a kereskedők.

20251105_bet_014_VZ
Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A BUX a kereskedés megkezdését követően reggel új csúcsra futott 108 ezer pont felett, a lendület a zárásra ugyanakkor alábbhagyott, új zárócsúcs így egyelőre nem született. Az első számú hazai részvényindex fél százalékkal 107 834 pintig került feljebb.

A blue chipek közül az emelkedést a Mol vezette, amely 3 százalék feletti pluszban rajtolt, nem függetlenül az orosz olajra vonatkozó szankciómentesség amerikai jóváhagyásától. Az olajtársaság papírjai 1,7 százalékot drágulva 2970 forinton zártak.

Az OTP kurzusa 1,1 százalékkal 32 820 forintra emelkedett, ami új történelmi rekord a bankpapír számára.

A Magyar Telekom 0,2 százalékkal 1784 forintig került lejjebb, a Richter árfolyamát viszont 1,3 százalékkal húzták lejjebb, 9725 forintra.

Equilor Trader 

Kereskedj és fektess be a jövő technológiájával – Bárhol, bármikor! 

A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt. 

A forint dinamikus erősödéssel reagált a washingtoni megállapodásra. A magyar pénz többéves csúcsra futott az euróval szemben. A keresztárfolyam egészen 383 forintig szaladt le, a tőzsdezáráskor pedig 383,3 forintot kértek a közös európai pénz egységéért. Ez 0,3 százalékos forinterőt jelent.

A dollárhoz képest 0,1 százalékot javított a magyar pénz, a devizapár 332 forinton állt 17 órakor.

OTP részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
OTP részvény17:20:00
Árfolyam: 32,820 HUF 0 / +1.08 %
Forgalom: 16,939,050,400 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind

A régiós pénzekkel összemérve is jelentős forinterő látható. A cseh korona 0,22 százalékkal, a lengyel zloty 0,17 százalékkal lett olcsóbb.

A következő próbatételt a holnap reggel érkező hazai inflációs adat jelentheti majd a hazai fizetőeszköz számára.

Forint árfolyamfigyelő

Forint árfolyamfigyelő
1334 cikk

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu