Szárnyal a Mol a tőzsdén, egyértelmű, mi az olajtársaság remeklésének oka
Erősen indították a hetet a Mol részvényei. Az olajtársaság három hete nem látott lendülettel, 3 százalékos pluszban nyitotta a hétfői kereskedést, és még a kereskedés utolsó órájára fordulva is 1,7 százalékkal drágábban jegyezték a blue chip részvényt.
A befektetői optimizmus indokolható, a Mol számára kedvező megállapodás született múlt hét végén Washingtonban, a magyar kormányzati delegáció és Donald Trump találkozóján. Az Egyesült Államokba Hernádi Zsolt Mol-vezér is elkísérte a magyar kormány tagjait.
Mint ismert, a pénteki találkozón többek között
- szankciómentességről,
- pénzügyi csomagról,
- LNG-vásárlásról
- és fegyverbeszerzésről
állapodott meg Donald Trump és Orbán Viktor. Az orosz olaj és földgáz vásárlására szankciómentességet biztosít az USA (ugyanakkor ez természetesen nem vonatkozik az Európai Unió szankcióira), illetve mentesítést adott a Paks II. erőműre vonatkozó amerikai szankciók alól is.
Az orosz olajhoz való hozzáférést biztosító alku különösen fontos a magyar olajtársaság számára, mivel szlovákiai és hazai finomítói továbbra is az orosz nyersolajra támaszkodnak még azt követően is, hogy Oroszország Ukrajna ellen indított háborúja miatt az Európai Unió tagállamai drasztikusan csökkentették beszerzéseiket.
Az olcsóbb orosz olaj árkülönbözete segítette a Molt a finomítási árrések növelésében és a harmadik negyedévi eredmények javításában.
A Washingtonban nyélbe ütött magyar–amerikai megállapodás
gyakorlatilag megőrzi a Mol hozzáférését a kedvezményes árú uráli nyersolajhoz, amely továbbra is központi szerepet játszik a finomítási gazdaságosságában és a margó stabilitásában
– állítja Salih Yilmaz, a Bloomberg Intelligence elemzője.
A Mol részvényei a hétfői erősödéssel együtt 8,7 százalékot emelkedtek idén az év eleji szintről.