Szárnyal a Mol a tőzsdén, egyértelmű, mi az olajtársaság remeklésének oka

Erősen indították a hetet a Mol részvényei. Az olajtársaság három hete nem látott lendülettel, 3 százalékos pluszban nyitotta a hétfői kereskedést, és még a kereskedés utolsó órájára fordulva is 1,7 százalékkal drágábban jegyezték a blue chip részvényt.

Fotó: Adriana Iacob / Shutterstock

A befektetői optimizmus indokolható, a Mol számára kedvező megállapodás született múlt hét végén Washingtonban, a magyar kormányzati delegáció és Donald Trump találkozóján. Az Egyesült Államokba Hernádi Zsolt Mol-vezér is elkísérte a magyar kormány tagjait.

Mint ismert, a pénteki találkozón többek között

szankciómentességről,

pénzügyi csomagról,

LNG-vásárlásról

és fegyverbeszerzésről

állapodott meg Donald Trump és Orbán Viktor. Az orosz olaj és földgáz vásárlására szankciómentességet biztosít az USA (ugyanakkor ez természetesen nem vonatkozik az Európai Unió szankcióira), illetve mentesítést adott a Paks II. erőműre vonatkozó amerikai szankciók alól is.

Az orosz olajhoz való hozzáférést biztosító alku különösen fontos a magyar olajtársaság számára, mivel szlovákiai és hazai finomítói továbbra is az orosz nyersolajra támaszkodnak még azt követően is, hogy Oroszország Ukrajna ellen indított háborúja miatt az Európai Unió tagállamai drasztikusan csökkentették beszerzéseiket.