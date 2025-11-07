Deviza
Döntöttek a részvényesek: megkaphatja az álomfizetést Elon Musk – a cégvezető maradása minden pénzt megér

A Tesla részvényesei nem akarják, hogy távozzon a cégvezető, ezért mindent hajlandók megadni neki. Elon Musk fizetése azonban nem jár automatikusan, a cégvezetőnek csodát kell tennie.
K. B. G.
2025.11.07, 10:40
Frissítve: 2025.11.07, 11:59

A Tesla részvényesei csütörtökön megszavazták Elon Musk óriási, 1000 milliárd dollár értékű fizetési csomagját, mely a legnagyobb cégvezetői javadalmazás lehet a történelem során. A javaslatot a részvényesek 75 százaléka támogatta, ám azon a cég Texasba költözése után maga a cégvezetői is voksolhatott, aki a papírok mintegy 15 százalékát birtokolja.

Elon Musk vezetése mindent megér a Tesla részvényeseinek / Fotó: AFP

A részvényeseknek nem volt igazi választásuk, hiszen Musk nélkül befektetésük értéke töredékére esne

Az autógyártó jövőbeli, mesterséges intelligenciához, robotokhoz és önvezető technológiához kapcsolódó terveihez is kötött fizetési csomag megszavazása előtt a cég igazgatótanácsa is kampányolt Musk fizetésének elfogadása mellett, figyelmeztetve, hogy annak elutasítása esetén a cégvezető akár távozhat is a cégtől. Figyelembe véve a vállalat árazásában megjelenő prémiumot más autógyártókhoz képest, 

Musk távozása szinte biztosan a Tesla árfolyamának összeomlásához vezetne.

Ennek ellenére több nagybefektető, például a norvég állami vagyonalap a javaslat ellen voksolt, ahogy ezt javasolta több részvényesi tanácsadó cég is. A részvények lehívásának költségei után már csak 878 milliárd dollárt érő csomag nem jár automatikusan Musk számára, a Teslának ehhez számos működési és árfolyamcélt is teljesítenie kell. A teljes csomag eléréséhez a részvényárfolyamnak a csütörtöki záróárhoz képest több mint ötszörösére kellene nőnie.

Bejelentések sora is érkezett

A Reuters összefoglalója szerint a részvényesi gyűlésen Musk több ígéretet  is tett, a Cybercab gyártásának közelgő megkezdésétől a Roadster új generációs változatának bemutatásán át egy csipgyár létrehozásáig. Utóbbin az Intellel dolgozhat együtt az autógyártó.

Bár szintén többséget kapott az a javaslat, hogy a Tesla fektessen be Musk másik cégébe, az xAI-ba, ez számos tartózkodás mellett történt. 

A Grok mesterségesintelligencia-modell mögött álló vállalat igencsak tőkeigényes, így a Tesla befektetésére nagy szüksége lehet, ám a tartózkodások után kérdéses, hogy megvalósul-e ez a beruházás.

A közgyűlés elfogadta Musk egy másik fizetési csomagját is, melyet kárpótlásul kaphat a cégvezető, amennyiben a Delaware-i Legfelsőbb Bíróság is a korábbi fizetési csomagja eltörlése mellett dönt. Ezek után a részvényesek abban reménykednek, hogy Musk többet foglalkozik a Teslával, mint más cégeivel, ahol szintén ő a vezérigazgató.

