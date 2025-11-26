Deviza
Döntött az MVM: hatalmas pénzt fizet ki napokon belül – örülhet a magyar állam

A döntés a vállalat stabil pénzügyi helyzetére épül, amely mögött több mint 220 milliárd forintos adózott nyereség áll. Az MVM Zrt. 131,5 milliárd forint osztalékelőleget fizet ki november végéig az egyedüli részvényesének, miután a társaság idei első féléves eredménye minden várakozást felülmúlt.
VG/MTI
2025.11.26., 21:48

Az MVM Zrt. igazgatósága jóváhagyta, hogy a vállalat 131,5 milliárd forint összegű osztalékelőleget fizessen ki november 30-ig az egyedüli részvényesének – tette közzé a társaság a Budapesti Értéktőzsde honlapján. A döntés nem meglepő: a cégcsoport idei első féléves eredménye kiemelkedő volt, és a pénzügyi mutatók alapján bőven rendelkezésre áll a fedezet a kifizetéshez.

mvm székház
Az MVM Zrt. 131,5 milliárd forint osztalékelőleget fizet ki november végéig az egyedüli részvényesének, miután a társaság idei első féléves eredménye minden várakozást felülmúlt / Fotó: Földi D. Attila

A BÉT-en publikált közlemény szerint az MVM az IFRS szabályok szerinti konszolidált évközi beszámoló alapján az év első hat hónapjában 221,886 milliárd forintnyi adózott eredményt ért el. Ez a szám jól jelzi, hogy a vállalatcsoport az elmúlt évek energetikai bizonytalanságai ellenére is rendkívül stabil pályán mozog. 

A nyereségesség az erősödő regionális szerepvállalásnak, a hatékonyabb termelési és kereskedelmi működésnek, valamint az egyre szélesebb szolgáltatási portfóliónak is köszönhető.

Az MVM ma Magyarország második legnagyobb, Közép-Európa negyedik legnagyobb vállalatcsoportja, teljes egészében állami tulajdonban. A vállalat működése az energetikai lánc szinte minden elemét lefedi: a termeléstől és tárolástól kezdve a kereskedelmen és elosztáson át egészen az építésig és innovációs tevékenységekig.

A társaságcsoport kulcsszerepet játszik az ország és a régió ellátásbiztonságában, ami a jelenlegi geopolitikai környezetben még hangsúlyosabb felelősséget jelent.

Az MVM nagy lendületet ad a magyar költségvetésnek is

A mostani, 131,5 milliárd forintos osztalékelőleg jelentős összeg, amely egyértelműen jelzi a vállalat pénzügyi mozgásterét. Az állam mint tulajdonos számára ez fontos költségvetési bevétel lehet, miközben az MVM hangsúlyozza, hogy a kifizetés nem veszélyezteti a működés stabilitását és a stratégiai fejlesztések folytatását.

A döntés összességében azt mutatja, hogy az MVM nemcsak bírja a jelenlegi energetikai nyomást, hanem sikeresen képes növelni pénzügyi teljesítményét és regionális súlyát is – miközben jelentős összegeket biztosít a költségvetés számára.

Bejelentést tett az MVM, megvan, hogy meddig nem kapcsolják ki az áramot – csak egy bizonyos kör tartozik a moratórium alá

A társaság szerint még a 60 napnál régebbi tartozások esetén sem kerül sor szolgáltatásmegszüntetésre. Az ünnepi időszakra öthetes kikapcsolási moratóriumot hirdetett az MVM, így január 6-ig egyetlen lakossági ügyfél sem marad áram vagy gáz nélkül.

 

 

