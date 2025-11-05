Nem fékez a 4iG, egyre erősebb a forint
A BUX 107 479 ponton zárt, ami közel fél százalékos mínusz. Ezzel a pesti tőzsde vezető indexe alulteljesítette a német DAX indexet és a régiós versenytárs lengyel WIG indexet is. A forint egyre erősebb szinteken mozog.
Amerika a bírákra figyel
Ma kerültek a legfelsőbb bíróság elé Donald Trump globális vámjai, valamint a Mexikóra, Kanadára és Kínára kivetett különvámok. A piac azt árazza, hogy a kilenc bíró elutasítja ez elnök érveit.
A széles piacot leképező S&P 500 szűk fél százalékot emelkedett. A technológiai fókuszú Nasdaq Composite kétharmad százalékot ment, míg a klasszikus Dow Jones ipari átlag negyed százalékos pluszba lendült.
Pesti parkett: nem fékez a 4iG
Az OTP 32 480 forinton zárt, ami minimális mínusz.
A Mol 2 890 forinton fejezte be a napot, s ez 1 százalékos esés.
A Richter 10 270 forinton zárt, ami bő 2 százalékos mínusz.
A Magyar Telekom 1 762 forintig kapaszkodott, ami minimális emelkedés.
A 4iG 4 370 forinton zárt, közel 3 százalékot pattanva.
Egyre erősebb a forint
A tegnapi korrekció során nem került áttörésre a 388,50-es ellenállási szint, onnan ismét lefordult az árfolyam. Ma ismét a 387,40-es támaszra volt érdemes figyelni. Amit le is tört a kurzus, s délután már 386,50 közelében járt a jegyzés.
Szignifikáns letörése esetén 385-ig nyílik tere a forint erősödésének.
Felül továbbra is a 30 napos mozgóátlag jelent fontos ellenállást, jelenleg 389,55-nél.
Tőzsdezáráskor 386,65 közelében mozgott az euró-forint.