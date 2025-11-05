Nem fékez a 4iG, egyre erősebb a forint

A BUX 107 479 ponton zárt, ami közel fél százalékos mínusz. Ezzel a pesti tőzsde vezető indexe alulteljesítette a német DAX indexet és a régiós versenytárs lengyel WIG indexet is. A forint egyre erősebb szinteken mozog.

A pesti parketten gyengén muzsikáltak a blue chipek / Fotó: Vémi Zoltán

Amerika a bírákra figyel

Ma kerültek a legfelsőbb bíróság elé Donald Trump globális vámjai, valamint a Mexikóra, Kanadára és Kínára kivetett különvámok. A piac azt árazza, hogy a kilenc bíró elutasítja ez elnök érveit.

A széles piacot leképező S&P 500 szűk fél százalékot emelkedett. A technológiai fókuszú Nasdaq Composite kétharmad százalékot ment, míg a klasszikus Dow Jones ipari átlag negyed százalékos pluszba lendült.

Pesti parkett: nem fékez a 4iG

Az OTP 32 480 forinton zárt, ami minimális mínusz.