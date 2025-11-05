Deviza
Vesztésre áll a fogyasztószerek piacán az úttörő: véget ért a növekedés, nem tudni, sikerül-e megfordítani a cég szerencséjét

Hiába a vezetőváltás és az elbocsátások, az Ozempic-gyártó nem hozza az eredményeket. A Novo Nordisk nem váltotta be a várakozásokat a harmadik negyedévben és a jövőt is a korábbinál sötétebben látja.
K. B. G.
2025.11.05, 09:30
Frissítve: 2025.11.05, 09:47

Elmaradt a várakozásoktól a fogyást segítő csodaszert gyártó dán Novo Nordisk eredménye – derül ki a gyógyszergyártó szerdai közzétételéből, mely az év egészével kapcsolatos várakozásokat is megnyeste.

Novo Nordiks in Mainz
A Novo Nordisk vesztésre áll az Eli Lillyvel szemben / Fotó: Christian Schultz / Dpa / REUTERS

Gyengébben nő a Novo Nordisk forgalma a vártnál

A Novo Nordisk az év első hónapjában azért így is 12 százalékkal növelte eladásait dán koronában, míg a devizaárfolyamok figyelmen kívül hagyásával számolva a forgalma 15 százalékot nőtt. A működési eredmény azonban dán koronában csak 5 százalékkal, árfolyamhatás nélkül pedig 10 százalékkal nőtt az egy évvel korábbihoz képest, miután az eredményt visszahúzta a cég restrukturálásának egyszeri, 9 milliárd koronás költsége. 

A cég szerint enélkül a működési eredmény dán koronában 15, az árfolyamhatást kiszűrve pedig 21 százalékkal nőtt volna.

A GLP-1 diabétesz és fogyasztószerek – mint az Ozempic és a Wegovy – terén úttörő vállalat lendületét az amerikai Eli Lilly támasztotta verseny törte meg, miután a rivális cég a múlt héten felülmúlta a várakozásokat és iránymutatását is megemelte. Ezzel szemben a Novo Nordisk már csak az árfolyamhatás nélküli működési eredményének maximum 7, forgalmának pedig maximum 11 százalékos bővülésére számít, szemben a korábban várt 14 és 10 százalékos növekedéssel.

A Pfizerrel is harcban áll a dán cég

A dán gyógyszergyártó a Pfizerrel is nagy harcban áll a Metsera nevű cégért, melynek fejlesztés alatt álló fogyasztószere főként az amerikai cég számára lenne fontos, ám a licitháború segítségével a Novo megakadályozhatja, hogy újabb versenytárs jelenjen meg a fogyasztószerek piacán. A Pfizer eredetileg 4,5 milliárd dolláros ajánlatát már kénytelen volt megemelni a Novo ajánlata után, és azóta mind a két cég tovább növelte a fizetendő árat, a Novo ma már 10 milliárd dollárt ígér a cégért – írja a Bloomberg.

A Novo Nordisk idén a vezérigazgatóját és az igazgatótanácsát is lecserélte, ám az új cégvezetőnek, Mike Doustdarnak nincs könnyű dolga, miután a cég már értéke felét elvesztette idén. Doutsdar a dolgozók 11 százalékának elbocsátásával és a fogyasztószere tablettás változatának létrehozásával igyekszik megfordítani szerencséjét, és újra nyeregbe kerülni a Lillyvel szembeni harcban.

