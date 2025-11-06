Deviza
Bajban a Nyugat, elveszítheti a mesterséges intelligencia versenyt, és ezt nem akárki mondja – a túlszabályozás és a cinizmus hátráltatja a fejlesztéseket

A cégvezető később visszakozott, de azt tartja, hogy Kína már alig van lemaradva az Egyesült Államoktól. Az Nvidia vezetője szerint a versenyfutás megnyeréséhez a fejlesztőket cége csipjeihez kell láncolni.
K. B. G.
2025.11.06., 12:46

Arról beszélt egy konferencián az Nvidia élén álló Jensen Huang, hogy Kína megnyerheti a mesterséges intelligencia fejlesztésének a versenyfutását az alacsonyabb energiaárak és a lazább szabályozás miatt.

Az Nvidia-vezér szerint Amerika előnye egyre kisebb/Fotó: AFP

Egyre kisebb a Nyugat előnye a mesterséges intelligencia területén

Huang a Financial Times mesterséges intelligencia j9övőjéről szóló rendezvényének a margóján figyelmeztetett a technológia területén olvadó amerikai előnyre, ám alig pár órával azután, hogy a brit lap közölte szavait, az Nvidia X-oldalán egy közlemény jelent meg a cégvezetőtől, mely némiképp finomított Huang álláspontján. Ebben az Nvidia-vezér megismétli, hogy Kína lemaradása már csak nanoszekundumokban mérhető 

az MI területén, és kulcsfontosságú, hogy az Egyesült Államok nyerjen, azzal, hogy előreszalad és világszerte megnyeri a fejlesztőket.

A CNBC összefoglalója felidézi, hogy Huang már régóta azt az álláspontot képviseli, mely szerint az amerikai előny megőrzéséhez az kell, hogy a fejlesztők továbbra is az Nvidia piacvezető csipjeire támaszkodjanak. Ezen érvek mentén lobbizott a cégvezető a különböző csipkorlátozások ellen, melyek kizárták az Nvidiát Kína piacáról.

Kínába nem tud visszatérni az Nvidia

Bár a bevételek 15 százalékáért cserébe végül Washington engedélyezte egyes mesterséges intelligencia csipek árusítását Kínában, a pekingi hatóságok az amerikai cég termékeinek mellőzésére szólították fel az ország vállalatait. Huang szerint így vállalatának piaci részesedése Kínában gyakorlatilag nullára csökkent. Kína pedig egyre inkább a belföldi gyártók felé terelik az ország tech-cégeit.

Huang Dél-Koreában volt amikor Donald Trump amerikai és Hszi Csin-ping kínai elnök találkozott, ám a csipek területén a két vezető találkozója nem hozott áttörést. A cégvezető szerint a Nyugat törekvéseit a túlzott szabályozás mellett a cinizmus is hátráltatja, miközben Kína energia támogatásokkal segíti a szektor fejlődését.

