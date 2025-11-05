Ha az OTP sikeres, a magyar gazdaság is az: 30 éve tőzsdén a legnagyobb hazai bankcsoport

Röviden nehéz összefoglalni az OTP Bank tőzsdei bevezetése óta eltelt három évtized történetét, ráadásul a felkészülés évei legalább olyan izgalmasok voltak, mint a későbbi időszak - kezdte a beszédét Csányi Sándor, az OTP Bank elnöke a Budapesti Értéktőzsdén szerda reggel, az ünnepélyes becsengetésen a pénzintézet 30 évvel ezelőtti tőzsdére lépésére emlékezve.

Az OTP-t köszöntötték a BÉT-en / Fotó: Vémi Zoltán

Az OTP Bank számára a tőzsdei jelenlét a versenyképesség egyik legfontosabb fokmérője. A befektetők minden nap visszajelzést adnak az eredményeinkről és arról, hogy milyen jövőt látnak az OTP Bank előtt. Az, hogy a tőzsdei bevezetés óta eltelt 30 évben 280-szorosára nőtt az OTP tőzsdei értéke, hűen tükrözi a nemzetközi sikertörténetünket, és megerősíti, hogy befektetőink - beleértve a több mint 10 ezer magyar kisbefektetőt és a tulajdonosi hátterünk felét jelentő külföldi intézményi befektetőket is - további jelentős növekedést látnak előttünk

– emelte ki Csányi Sándor.

Gratulált az OTP Bank 30 éves sikeres tőzsdei jelenlétéhez Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank elnöke is.

Ha az OTP Bank sikeres, sikeres a magyar gazdaság is

- hangsúlyozta a jegybank első embere.

A megfelelő mértékű és szerkezetű lakossági megtakarításoknak kulcsszerepük van a pénzügyi rendszer stabilitásában és a gazdaság kiegyensúlyozott, fenntartható fejlődésében. A jól működő hazai értéktőzsdének jelentős szerepe van abban, hogy a megtakarítások a hazai gazdaságot erősíthessék. A magyar bankrendszernek minden kétséget kizáróan az egyik erőssége, hogy egy hazai tulajdonú bank, az OTP az egyik legfontosabb motorja

- tettre hozzá a jegybank elnöke.

Ezzel kapcsolatban jó hír, hogy az elmúlt években az egy főre eső megtakarítások aránya Magyarországon a GDP 86 százalékáról 114 százalékra nőtt.

Varga Mihály külön kiemelte, hogy mennyire fontos a hazai gazdaságnak az OTP nemzetközi terjeszkedése is.

A 30 évvel ezelőtt 1200 forintos áron tőzsdére vitt OTP-részvények kedden 32 500 forintos árfolyammal értek el új rekordot, ám figyelembe kell venni, hogy a papírok névértékét egy alkalommal tizedére csökkentették, miközben mennyiségüket megtízszerezték. Kezdő árfolyamként tehát 120 forintot kell figyelembe venni - ezt már Tóth Tibor a Budapesti Értéktőzsde vezérigazgatója mondta.