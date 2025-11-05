Ha az OTP sikeres, a magyar gazdaság is az: 30 éve tőzsdén a legnagyobb hazai bankcsoport
Röviden nehéz összefoglalni az OTP Bank tőzsdei bevezetése óta eltelt három évtized történetét, ráadásul a felkészülés évei legalább olyan izgalmasok voltak, mint a későbbi időszak - kezdte a beszédét Csányi Sándor, az OTP Bank elnöke a Budapesti Értéktőzsdén szerda reggel, az ünnepélyes becsengetésen a pénzintézet 30 évvel ezelőtti tőzsdére lépésére emlékezve.
Az OTP Bank számára a tőzsdei jelenlét a versenyképesség egyik legfontosabb fokmérője. A befektetők minden nap visszajelzést adnak az eredményeinkről és arról, hogy milyen jövőt látnak az OTP Bank előtt. Az, hogy a tőzsdei bevezetés óta eltelt 30 évben 280-szorosára nőtt az OTP tőzsdei értéke, hűen tükrözi a nemzetközi sikertörténetünket, és megerősíti, hogy befektetőink - beleértve a több mint 10 ezer magyar kisbefektetőt és a tulajdonosi hátterünk felét jelentő külföldi intézményi befektetőket is - további jelentős növekedést látnak előttünk
– emelte ki Csányi Sándor.
Gratulált az OTP Bank 30 éves sikeres tőzsdei jelenlétéhez Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank elnöke is.
Ha az OTP Bank sikeres, sikeres a magyar gazdaság is
- hangsúlyozta a jegybank első embere.
A megfelelő mértékű és szerkezetű lakossági megtakarításoknak kulcsszerepük van a pénzügyi rendszer stabilitásában és a gazdaság kiegyensúlyozott, fenntartható fejlődésében. A jól működő hazai értéktőzsdének jelentős szerepe van abban, hogy a megtakarítások a hazai gazdaságot erősíthessék. A magyar bankrendszernek minden kétséget kizáróan az egyik erőssége, hogy egy hazai tulajdonú bank, az OTP az egyik legfontosabb motorja
- tettre hozzá a jegybank elnöke.
Ezzel kapcsolatban jó hír, hogy az elmúlt években az egy főre eső megtakarítások aránya Magyarországon a GDP 86 százalékáról 114 százalékra nőtt.
Varga Mihály külön kiemelte, hogy mennyire fontos a hazai gazdaságnak az OTP nemzetközi terjeszkedése is.
A 30 évvel ezelőtt 1200 forintos áron tőzsdére vitt OTP-részvények kedden 32 500 forintos árfolyammal értek el új rekordot, ám figyelembe kell venni, hogy a papírok névértékét egy alkalommal tizedére csökkentették, miközben mennyiségüket megtízszerezték. Kezdő árfolyamként tehát 120 forintot kell figyelembe venni - ezt már Tóth Tibor a Budapesti Értéktőzsde vezérigazgatója mondta.
Persze az OTP-részvények mellett maga a BUX-index is kiváló befektetésnek bizonyult, hiszen 35 évvel ezelőtt 1000 pontról indult, s ma már 107 000 pont körül jegyzik.
Az OTP Bank tőzsdei jelenléte a vállalat sikertörténetének és a hazai tőkepiac fejlődésének is egyik legfontosabb alappillére. A három évtizedes jubileum méltó alkalom arra, hogy elismerjük az OTP hosszú távú, következetes építkezését, amely a magyar és regionális pénzügyi piac egészét is erősítette. A Budapesti Értéktőzsde nevében gratulálok az elmúlt harminc év eredményeihez, és további sikeres növekedést kívánok
– hangsúlyozta Tóth Tibor.
Az OTP Bank 1995. augusztus 10-én lépett a Budapesti Értéktőzsde parkettjére, a bank privatizációjának részeként. Az akkor még döntően lakossági szolgáltatásokat nyújtó hitelintézet azóta a közép- és kelet-európai régió meghatározó bankcsoportjává fejlődött: 11 országban van jelen, több mint 17 millió ügyfelet szolgál ki és közel 40 ezer munkavállalót foglalkoztat.
A bank mérlegfőösszege meghaladja a 110 milliárd eurót, pénzügyi teljesítménye alapján a Standard & Poors Global Market Intelligence 2025-ös európai bankhatékonysági rangsorában a 2. helyet szerezte meg, míg az Európai Bankhatóság legfrissebb stressztesztjén a kontinens 64 legnagyobb bankja között a legvállságállóbb 25 százalékban végzett. A bank sikereinek alapja, hogy az egyidejű stabilitás, növekedés és profitabilitás mellett elkötelezett az ügyfélközpontú innováció iránt is.
A tőzsdei jelenlét kezdete óta a vállalat részvényei a hazai tőkepiac meghatározó papírjai közé tartoznak, az értékük mára 280-szoros emelkedést ért el, és a jelenlegi, eddigi rekord árfolyamon a vállalat értéke 22 milliárd euro. Az OTP Bank részvényei jelenleg a BUX index legnagyobb súlyú elemei, amelyek az elmúlt évtizedek során a befektetők körében folyamatosan kiemelkedő bizalmat élveztek. Az OTP a BÉT Legek gálán több alkalommal is elismerésben részesült; „Az év legnagyobb forgalmat elért részvénykibocsátója” kategóriában sorozatban több évben, valamint „Az év befektetési szolgáltatója” kategóriában is elismerést kapott.
Jelentős mérföldkő volt az OTP CETOP Indexkövető UCITS ETF Alap 2024 áprilisi bevezetése, amely az első olyan hazai tőzsdén jegyzett befektetési alap, amely a közép-európai blue chip vállalatokat tömörítő CETOP index teljesítményét követi. Az alap eszközértéke az indulása óta nyolcvanszoros növekedést mutat, miközben az elért befektetői hozama meghaladja a 30 százalékot. Ez az új termék jól mutatja, hogy a hazai szereplők mára képesek közösen formálni a Kelet-Közép-európai régió tőkepiacát.
Az OTP Bank és a Budapesti Értéktőzsde együttműködése a tőkepiaci fejlesztések terén is példaértékű. A két intézmény tavaly elindított közös stratégiai programja a tőzsdére készülő vállalatok támogatását, szakmai tudásmegosztást és a vállalati pénzügyi kultúra fejlesztését célozták, ezzel is hozzájárulva a hazai tőkepiac mélyítéséhez és a vállalati transzparencia erősítéséhez.