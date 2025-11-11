Nagyon jó lesz az OTP-nek, ha jól számolták ki az elemzők, a bankadó csak zökkenő

Rosszul indult a nap az OTP részvényesei számára, a nagybank részvényei 2,5 százalékkal zuhantak a keddi nyitást követően, miután Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter bejelentette, hogy a bankadó emelését javasolja a kormánynak. Még ezt megelőzően azonban olyan kedvező elemzések készültek a bank, illetve a részvény kilátásairól, hogy a keddi árfolyammozgás csak döccenőnek bizonyulhat – mindenesetre a szakemberek nyilván most újrakalkulálnak.

Két céláremelés is érkezett a hét elején az OTP részvényeire / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A legnagyobb magyar bank számára kedvező hírek: a JPMorgan és az Autonomous Research is emelésről döntött – az OTP-részvények célárára vonatkozóan.

A csúcson túl is ralizhat az OTP

A két pénzügyi szolgáltató egybehangzó véleménye szerint folytatódhat az OTP idén látott elképesztő ralija a csúcsdöntést követően is, és a bőséges hozampotenciál miatt továbbra is venni kell a részvényt.

Az Autonomous Research 36 332 forintról 39 504 forintra emelte 12 havi árfolyam-várakozását. Ez a jelenlegi legoptimistább és egyben a valaha volt legmagasabb OTP-célár. Az elemzőház szerint hiába van történelmi csúcson, még mindig ötödével érhet többet az első számú hazai blue chip részvény.

A JPMorgan ötszáz forinttal toldotta meg korábbi várakozását, és immár 36 500 forintra taksálja a legnagyobb magyar bank papírjainak értékét. Ez 11 százalékos felértékelődési lehetőséget jelent.

A konszenzusos elemzői célár 33 506 forint, 2 százalékkal haladja meg a jelenlegi árfolyamszintet. Az OTP-t követő 17 befektetési szolgáltató közül 14 vételt, egy tartást, további kettő pedig eladást javasol.

A két legfrissebb céláremelés már figyelembe veszi a nagybank múlt pénteken közzétett, erős eredményszámokat hozó gyorsjelentését is. Az OTP július és szeptember között 330 milliárd forint nettó nyereséget termelt, 7 százalékkal többet, mint egy éve. Az első kilenc hónapban pedig 5 százalékkal 886 milliárd forintra emelkedett a hitelező profitja. A vezetőség az idei év egészére kitűzött céljait is megerősítette.

Hatvanmilliárd forinttal nőhet a magyar nagybank adóterhe

A meggyőző profittermelés – és az elemzők pozitív kilátásai – mellett úgy tűnik, van tere a kormányzat legújabb terveinek, amelynek alapján a 20 milliárd forintot meg nem haladó részre 7-ről 10 százalékra, a 20 milliárd forinti részre pedig 18-ról 30 százalékra emelkedhet a hazai pénzintézetek profitját terhelő bankadó.