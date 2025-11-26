Deviza
Csúcsra ért az OTP, hajszálnyira a 110 ezer ponttól a BUX – a forint épp most talál újra magára

Remek hangulatban ért új csúcsra szerdán a pesti tőzsde. A BUX bő egy százalékot emelkedve megközelítette a 110 ezer pontot, a csúcsra futó OTP szárnyalásának is köszönhetően.
K. T.
2025.11.26, 17:16

Csúccsal nyitott és csúccsal zárta a napot a pesti tőzsde szerdán, amit a kedvező nemzetközi befektetői hangulat is erősített. A parkettet optimizmus uralta, a BUX története során először zárt 109 ezer pont felett. A vezető index 1,1 százalékos pluszban, 109 827 ponton végzett, ráadásul kiemelkedő, 34 milliárd forint feletti forgalomban cseréltek tulajdonost a hazai részvények.

OTP, pesti tőzsde, BUX
Csúcsra ért az OTP, és vele együtt a pesti tőzsde is Fotó: Kallus György  / Világgazdaság 

A börzét egyértelműen az OTP hajtotta csúcsra, amely szintén rekordmagaslaton fejezte be a napot. Az első számú hazi bankpapír 2,3 százalékkal 34 450 forintig menetelt. Az OTP 21,7 milliárd forintos forgalommal vette ki a részét a csúcsdöntésből.

A Mol 0,8 százalékkal 2900 forintra süllyedt, a Richter a keddi, 9800 forintos záróárára ért vissza. A Magyar Telekom kurzusa 0,7 százalékkal 1754 forintig csorgott le.

Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
A BUX index legjobban teljesítő komponense a 10 százalékot ralizó Opus volt, a teljes mezőnyben pedig a DM-Ker végzett az élen 15 százalékos árfolyamugrással.

A forint hullámzó teljesítményt nyújtott a mai nap során. Az euróval és a dollárral szemebn is erősen indult a kereskedés, majd délutánra elfogyott a lendület, és gyengülésnek indult a magyar fizetőeszköz. A tőzsdezárásra viszont ismét magára talált a magyar pénz.

Az euró jegyzése 0,1 százalékkal 381,8 forintig ereszkedett délután öt órára, míg a dollárral szemben 0,3 százalékot erősödött a magyar valuta. A dollár/forint kurzus 329,3 forintnál jár.

A régiós fizetőeszközök ellenében is kedvező a késő délutáni kép: a cseh korona 0,1 százalékkal, a lengyel zloty pedig 0,3 százalékkal kerül kevesebbe.

A forintnak továbbra is kedvez a magas kamatkülönbözet, ami a szigorú hazai monetáris politika, és a Fed egyre inkább valószínűsíthető, decemberi kamatvágása is támogat. Pénteken a Moody's vizsgálja felül a hazai adósbesorolást, ami a jövő hét elején hozhat izgalmakat a forintpiacon.

