Csúcsra ért az OTP, hajszálnyira a 110 ezer ponttól a BUX – a forint épp most talál újra magára

Csúccsal nyitott és csúccsal zárta a napot a pesti tőzsde szerdán, amit a kedvező nemzetközi befektetői hangulat is erősített. A parkettet optimizmus uralta, a BUX története során először zárt 109 ezer pont felett. A vezető index 1,1 százalékos pluszban, 109 827 ponton végzett, ráadásul kiemelkedő, 34 milliárd forint feletti forgalomban cseréltek tulajdonost a hazai részvények.

Csúcsra ért az OTP, és vele együtt a pesti tőzsde is Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A börzét egyértelműen az OTP hajtotta csúcsra, amely szintén rekordmagaslaton fejezte be a napot. Az első számú hazi bankpapír 2,3 százalékkal 34 450 forintig menetelt. Az OTP 21,7 milliárd forintos forgalommal vette ki a részét a csúcsdöntésből.

A Mol 0,8 százalékkal 2900 forintra süllyedt, a Richter a keddi, 9800 forintos záróárára ért vissza. A Magyar Telekom kurzusa 0,7 százalékkal 1754 forintig csorgott le.