Csúcsra ért az OTP, hajszálnyira a 110 ezer ponttól a BUX – a forint épp most talál újra magára
Csúccsal nyitott és csúccsal zárta a napot a pesti tőzsde szerdán, amit a kedvező nemzetközi befektetői hangulat is erősített. A parkettet optimizmus uralta, a BUX története során először zárt 109 ezer pont felett. A vezető index 1,1 százalékos pluszban, 109 827 ponton végzett, ráadásul kiemelkedő, 34 milliárd forint feletti forgalomban cseréltek tulajdonost a hazai részvények.
A börzét egyértelműen az OTP hajtotta csúcsra, amely szintén rekordmagaslaton fejezte be a napot. Az első számú hazi bankpapír 2,3 százalékkal 34 450 forintig menetelt. Az OTP 21,7 milliárd forintos forgalommal vette ki a részét a csúcsdöntésből.
A Mol 0,8 százalékkal 2900 forintra süllyedt, a Richter a keddi, 9800 forintos záróárára ért vissza. A Magyar Telekom kurzusa 0,7 százalékkal 1754 forintig csorgott le.
A BUX index legjobban teljesítő komponense a 10 százalékot ralizó Opus volt, a teljes mezőnyben pedig a DM-Ker végzett az élen 15 százalékos árfolyamugrással.
A forint hullámzó teljesítményt nyújtott a mai nap során. Az euróval és a dollárral szemebn is erősen indult a kereskedés, majd délutánra elfogyott a lendület, és gyengülésnek indult a magyar fizetőeszköz. A tőzsdezárásra viszont ismét magára talált a magyar pénz.
Az euró jegyzése 0,1 százalékkal 381,8 forintig ereszkedett délután öt órára, míg a dollárral szemben 0,3 százalékot erősödött a magyar valuta. A dollár/forint kurzus 329,3 forintnál jár.
A régiós fizetőeszközök ellenében is kedvező a késő délutáni kép: a cseh korona 0,1 százalékkal, a lengyel zloty pedig 0,3 százalékkal kerül kevesebbe.
A forintnak továbbra is kedvez a magas kamatkülönbözet, ami a szigorú hazai monetáris politika, és a Fed egyre inkább valószínűsíthető, decemberi kamatvágása is támogat. Pénteken a Moody's vizsgálja felül a hazai adósbesorolást, ami a jövő hét elején hozhat izgalmakat a forintpiacon.