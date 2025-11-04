Csinos profittal lepheti meg részvényeseit az OTP, az Otthon Start program is lökést ad a banknak

„Várakozásaink szerint csoportszinten az OTP Bank az előző év azonos időszakához közeli, 319 milliárd forintos adózás utáni eredményt jelenthet, valamelyest elmaradva az előző negyedéves 330 milliárd forintos adózott eredménytől, és szinte hajszálpontossággal hozva az egy évvel ezelőtti 318,5 milliárd forintos profitot” – mondta a Világgazdaságnak Takács András, az Equilor Befektetési Zrt. részvényelemzője. A legnagyobb hazai pénzintézet november 7-én, pénteken, piacnyitás előtt teszi közzé a harmadik negyedéves gyorsjelentését.

Továbbra is emelkedő pályán az OTP / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Magasabb lehet az OTP nettó kamatbevétele

Az elemző az előző negyedévihez képest magasabb nettó kamatbevételre számít, amelyet szerinte elsősorban a csoportszintű hitelportfólió növekedése, illetve a magyarországi kamatmarzs mérsékelt bővülése hajthatott.

A nettó díj- és jutalékbevételek ugyanakkor kismértékű visszaesést szenvedhettek el az előző negyedévhez viszonyítva, leginkább a szezonális hatás következményeként. Az egyéb bevételekben várható normalizálódást pedig a leányvállalatoktól származó – a korábbi negyedévekben rendre jótékonyan ható – egyszeri bevételek kiesése okozhatja.

A működési költségek várhatóan kismértékű növekedését ugyanakkor a bérköltségek és az amortizációs költségek emelkedése támogathatta negyedéves viszonylatban

– vélik az Equilornál.

A kockázati költségek az előző negyedévhez viszonyítva valamivel alacsonyabb, azonban éves összehasonlításban továbbra is magasabb szinten lehetnek a teljes eszközállomány arányában. Ezt feltételezhetően a bank konzervatívabb kockázati politikája, illetve a továbbra is növekvő orosz személyi kölcsönök állományára elhatárolt céltartalék eredményezte.

Az Otthon Start program is lökést ad a banknak

Az OTP Bank harmadik negyedéves eredménye előreláthatóan tükrözi majd a bank pozitív növekedési pályáját, amelyet részben ellensúlyoznak a csoportszinten csökkenő kamatmarzsok.

A harmadik negyedéves jelentésben érdemes lesz kiemelt figyelmet fordítani az OTP 2025-re vonatkozó, 9 százalékos csoportszintű hitelállomány-növekedési várakozására, amely az első félévi pozitív trendre és az Otthon Start hitelek megjelenésére alapozva több mint reális célnak tekinthető.

Emellett az oroszországi leányvállalat csoportszintű nyereséghez való hozzájárulására, az orosz portfólióra vonatkozó további céltartalékképzésre, illetve az üzbég leánybank piaci részesedésének alakulására érdemes még fókuszálni.