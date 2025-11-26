Fergeteges forgalomban tört új csúcsra az OTP, remekel két másik részvény is
Szerda kora délutánig mintegy 12,4 milliárd forintban kötöttek azonnali ügyleteket az OTP Bank részvényeire a Budapesti Értéktőzsdén.
A legnagyobb hazai bank részvényei másfél százalékkal 34 200 forintra drágultak, ami új történelmi rekordot jelent, hiszen az eddigi legmagasabb érték 33 800 forint volt, amit nem mellesleg hétfőn ért el a kurzus.
Az OTP papírjaira egyre-másra érkeznek a céláremelések az elemzőházaktól.
Múlt hétről készült összefoglalójában az Equilor Befektetési Zrt. kiemelte, hogy az OTP árfolyamát követő 17 elemző közül
- 14 vételre,
- 1 tartásra,
- 2 pedig eladásra
ajánlja a részvényt, a mediáncélár pedig már 35 250 forint.
Visszatérve a szerdai tőzsdei forgalomhoz, az OTP az egyetlen blue chip, amelynek emelkedett az árfolyama napközben.
A Richter kurzusa 0,8 százalékkal, 9725 forintra, a Molé 1,3 százalékkal, 2886 forintra, míg a Magyar Telekomé 0,9 százalékkal, 1750 forintra süllyedt.
A BUX-ot ezzel együtt szintén új csúcsra tolta az OTP, a tőzsdeindex kora délutáni értéke 0,4 százalékos emelkedést követően elérte a 109 016 pontot.
A többi részvény mezőnyéből egyértelműen kitűnt a 7,3 százalékkal, 516 forintra dráguló Opus Global, illetve az MBH Bank, melynek kurzusa 5,5 százalékkal, 4430 forintra erősödött. Utóbbi szint messze meghaladja az MBH Bank-részvények lakossági értékesítésére meghirdetett 3848 forintos árfolyamot.