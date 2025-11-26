Deviza
EUR/HUF381.97 0% USD/HUF329.82 -0.13% GBP/HUF435.73 +0.26% CHF/HUF409 +0.08% PLN/HUF90.25 -0.21% RON/HUF75.02 -0.02% CZK/HUF15.8 +0.01% EUR/HUF381.97 0% USD/HUF329.82 -0.13% GBP/HUF435.73 +0.26% CHF/HUF409 +0.08% PLN/HUF90.25 -0.21% RON/HUF75.02 -0.02% CZK/HUF15.8 +0.01%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX109,046.81 +0.4% MTELEKOM1,750 -0.91% MOL2,894 -1.04% OTP34,120 +1.29% RICHTER9,730 -0.72% OPUS522 +7.85% ANY7,300 0% AUTOWALLIS152 +1.32% WABERERS5,340 -1.12% BUMIX10,413.7 -0.15% CETOP3,728.14 +1.36% CETOP NTR2,336.24 +0.08% BUX109,046.81 +0.4% MTELEKOM1,750 -0.91% MOL2,894 -1.04% OTP34,120 +1.29% RICHTER9,730 -0.72% OPUS522 +7.85% ANY7,300 0% AUTOWALLIS152 +1.32% WABERERS5,340 -1.12% BUMIX10,413.7 -0.15% CETOP3,728.14 +1.36% CETOP NTR2,336.24 +0.08%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
tőzsde
OTP
BUX

Fergeteges forgalomban tört új csúcsra az OTP, remekel két másik részvény is

Nagyon veszik a bankpapírt. Az OTP új csúcsra húzta a BUX-indexet is, jól szerepel néhány középkategóriás részvény is.
Murányi Ernő
2025.11.26, 14:23

Szerda kora délutánig mintegy 12,4 milliárd forintban kötöttek azonnali ügyleteket az OTP Bank részvényeire a Budapesti Értéktőzsdén.

OTP
Napról-napra drágulnak az OTP részvényei / Fotó: Kallus György  / Világgazdaság 

A legnagyobb hazai bank részvényei másfél százalékkal 34 200 forintra drágultak, ami új történelmi rekordot jelent, hiszen az eddigi legmagasabb érték 33 800 forint volt, amit nem mellesleg hétfőn ért el a kurzus.

OTP részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
OTP részvény14:09:17
Árfolyam: 34,120 HUF +440 / +1.29 %
Forgalom: 12,828,498,760 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind

 

Az OTP papírjaira egyre-másra érkeznek a céláremelések az elemzőházaktól.

Múlt hétről készült összefoglalójában az Equilor Befektetési Zrt. kiemelte, hogy az OTP árfolyamát követő 17 elemző közül 

  • 14 vételre, 
  • 1 tartásra, 
  • 2 pedig eladásra 

ajánlja a részvényt, a mediáncélár pedig már 35 250 forint. 

Visszatérve a szerdai tőzsdei forgalomhoz, az OTP az egyetlen blue chip, amelynek emelkedett az árfolyama napközben.

A Richter kurzusa 0,8 százalékkal, 9725 forintra, a Molé 1,3 százalékkal, 2886 forintra, míg a Magyar Telekomé 0,9 százalékkal, 1750 forintra süllyedt.

A BUX-ot ezzel együtt szintén új csúcsra tolta az OTP, a tőzsdeindex kora délutáni értéke  0,4 százalékos emelkedést követően elérte a 109 016 pontot.

BUX részvényindex
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind

 

A többi részvény mezőnyéből egyértelműen kitűnt a 7,3 százalékkal, 516 forintra dráguló Opus Global, illetve az MBH Bank, melynek kurzusa 5,5 százalékkal, 4430 forintra erősödött. Utóbbi szint messze meghaladja az MBH Bank-részvények lakossági értékesítésére meghirdetett 3848 forintos árfolyamot.

 

    

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu