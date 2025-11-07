Megerősítette éves várakozását az OTP Bank, berobbant az Otthon Start Program

Az OTP Bank menedzsmentje az első kilenchavi konszolidált eredmények és folyamatok fényében megerősítette a csoport 2025-ös teljesítményére vonatkozó várakozásait, azaz továbbra is azzal számol, hogy a teljesítő hitelállomány organikus növekedési üteme árfolyamszűrten meghaladhatja az előző évi 9 százalékos ütemet - derül ki a pénzintézeti csoport péntekre virradóra publikált harmadik negyedéves gyorsjelentéséből.

Jól megy az OTP-nek / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A nettó kamatmarzs a tavalyi 4,28 százalék közelében, míg a működési költség/bevételi mutató ugyancsak a 2024-es 41,3 százalékos szint közelében alakulhat. A tőkearányos megtérülés (ROE) viszont az előző évi 23,5 százaléknál alacsonyabb lehet, a várhatóan csökkenő tőkeáttétel miatt.

Nőtt az OTP nyeresége a harmadik negyedévben

A harmadik negyedévben a jelentett, tehát a speciális tételektől nem tisztított konszolidált adózás utáni eredmény elérte a 330 milliárd forintot, ami éves bázison, árfolyamszűrten és organikusan 7 százalékos javulást jelent. Ez az emelkedő működési eredménynek köszönhető, mely

az árfolyamváltozásoktól

és a román üzletág eladás hatásától szűrten

nem kevesebb, mint 10 százalékkal nőtt.

Az OTP tavaly adta el román leánybankját, tehát az eredmények torzításmentes összevethetősége érdekében ki kell szűrni a tranzakció hatását.

Az adózott eredmény - az év elején a teljes év vonatkozásában egy összegben elkönyvelt speciális tételek, döntően a banki különadók, időarányos figyelembevételével - 294 milliárd forint lett az utolsó lezárt negyedévben, ami év/év alapon 3 százalékos elmaradást mutat.

Kétszámjegyű százalékos bővülés az alapbevételeknél

Nagyot nőttek viszont az OTP csoport alapbanki bevételei. A nettó kamateredmény az előző év azonos időszakához mérten 10 százalékkal, 489 milliárd forintra gyarapodott, amit az üzleti állományok folytatódó bővülése segített, miközben a marzs stabilan alakult. A nettó díjak és jutalékok ezalatt 11 százalékkal, 152,7 milliárd forintra emelkedtek, amiben az erős magyar, bolgár és üzbég teljesítmény játszott elsődlegesen közre.

Az egyéb bevételek ellenben csupán minimális mértékben, 2 százalékkal, 96 milliárd forintra javultak.

A működési költségek a bevételek növekedési ütemét csekély mértékben meghaladva, 12 százalékkal, 291 milliárd forintra, míg a kockázati költségek több mint a duplájukra, 111 százalékkal, közel 56,6 milliárd forintra híztak.