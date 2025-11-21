Deviza
Árfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Megütötték a forintot és a Molt, csak az OTP-sek örülhetnek a nap végén

Rossz hangulatban zárta a hetet a pesti tőzsde, a forint is jelentősen gyendült a főbb devizákkal szemben. A Mol részvényeivel elbántak, egyedül az OTP tudott drágulni.
K. T.
2025.11.21, 17:16
Frissítve: 2025.11.21, 17:49

Pesszimista hangulat uralta a tőzsdéket pénteken, a tengerentúlon és Európában is folytatódott a lejtmenet a mesterséges intelligencia-részvények tólértékeltségével kapcsolatos aggodalmak miatt. A befektetők elbántak a hadiipari cégek papírjaival is, miután egyre több részlet ismert az amerikai béketervről, amely rövid időn belül pontot tenne az orosz-ukrán háború végére.

OTP, Mol, BUX, pesti tőzsde
Elbántak a Mollal, csak az OTP tudott erősödni a magyar blue chipek közül / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A pesti tőzsdén is az eladók voltak többségben, a BUX végül 0,3 százalékos mínuszba, 107 255 ponton nyugtázta a napot.

BUX részvényindex
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind

 

A hazai tőzsdét egymaga próbálta húzni az OTP, amely 1,2 százalékkal 32 740 forintra drágult.

OTP részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
OTP részvény2025.11.21.
Utolsó ár: 32,740 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind

 

A Mol részvényeit 2,7 százalékkal 3018 forintig ütötték, a Richter kurzusa 0,8 százalékkal 9615 forintig esett, a Magyar Telekom papírjai pedig egy százalékkal 1714 forintig csúsztak vissza.

MOL részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
MOL részvény2025.11.21.
Utolsó ár: 3,018 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind

 

A magyar védelmi szektort képviselő részvényektől is szabadultak a befektetők, a 4iG 1,9 százalékkal a Rába pedig 3,5 százalékot zuhant.

A forintot szemmel láthatóan megviselte Virág Barnabás MNB-alelnök pénteken bejelentett, némileg váratlan lemondása. A hazai fizetőeszköznél előző nap indult negatív korrekció így felerősödött. 

Az euró jegyzése 385 forint felett is járt, a pesti tőzsde árásakot pedig 384 forontot kértek a közös európai fizetőeszközért, ami 0,4 százalékos forintgyengülést jelent.

 

EUR / HUF árfolyam
Euró árfolyam (EUR/HUF)
383.4356 +0.04%
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

 

A dollár 0,6 százalékkal drágult a forint ellenében, a kurzus ezzel a 334-es szint közelébe emelkedett.

USD / HUF árfolyam
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

 

A régiós fizetőeszközökhöz képest is gyengén teljesített a forint, a lengyel zloty és a cseh korona is 0,2 százalékkal drágult.

PLN / HUF árfolyam
Lengyel zloty árfolyam (PLN/HUF)
90.4323 0%
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

 

