OTP, Mol: dupla céláremelés érkezett, az öröm mégsem lehet teljesen felhőtlen
Új csúcsra ért csütörtök délelőtt a BUX index, melynek értéke először lépte át a 110 ezer pontos szintet. A hazai tőzsde vezető indexének emelkedése előtt lehet még további tér, amit a két legnagyobb blue chip részvényre érkezett friss céláremelés is megalapoz: az OTP és a Mol is magasabb árcédulát kapott csütörtökön.
Átértékelte az OTP kilátásait a Goldman Sachs
Az OTP kilátásait a tengerentúlról javították, a Goldman Sachs állt elő 35 500 forintos árfolyam-várakozással. Az amerikai nagybank nyár elején még 31 ezer forintra taksálta a legnagyobb magyar hitelező papírjainak értékét. Frissített céláruk 3 százalékkal magasabb a szerdai záróárnál, ezzel együtt vételre ajánlják a bankpapírt.
A Bloomberg adatbázisában szereplő OTP-célárak átlaga 34 350 forint, ami bő 1 százalékkal van a jelenlegi szint felett. A legnagyobb magyar blue chip részvényt követő 17 befektetési szolgáltató közül 14 vételt, egy tartást, kettő pedig eladást javasol.
A legoptimistább várakozással az Autonomous Research él, szerintük egészen 39 504 forintig ralizhat a kurzus. A legóvatosabb Erste szerint 28 ezer forintot érhet a bankrészvény.
Leminősítették a Molt
A Mol célárát Lengyelországban vizsgálták felül. A Santander Biuro Maklerskie ugyan mindössze 50 forinttal toldotta meg korábbi becslését, a 3300 forintos friss várakozás így is közel 14 százalékos felértékelődési lehetőséget jelent. Az ajánlását viszont rontotta a lengyel brókerház, amely szerint vétel helyett már csak tartásra javasolt az olajtársaság részvénye.
Az elemzői konszenzusban szereplő átlagos célár 3200 forint, ez 9,5 százalékos hozampotenciált jelent. A Molt követő 13 bankház közül nyolc vételi, három tartásra vonatkozó, kettő pedig eladási ajánlást tart érvényben.
A leginkább derűlátó Wood & Company 3730 forintra várja az árfolyamot egyéves távlaton, a legpesszimistább BM Pekao szerint viszont 2628 forintig csúszhat vissza a kurzus.
Az OTP részvényei 58 százalékot raliztak, míg a Mol papírjai 7 százalékot emelkedtek az év eleje óta.