OTP: újabb csúcstámadás a láthatáron; továbbra is sztárindex a BUX

Az elmúlt héten a globális piacokat a kamatvárakozások változása és a Fed szigorúbb hangvétele mozgatta: az S&P 500 0,7 százalékot esett, míg a Stoxx 600 1,2 százalékkal emelkedett. A magyar BUX-index stabilabb maradt, de a volatilitás továbbra is mérsékelten magas. Az OTP továbbra is erős, így csúcstámadás előtt állhat a papír.

Továbbra is jutányos áron kaphatók az OTP részvényei / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A BUX lepipálta a Wall Streetet és Európát is

Globális színtéren a piacokat a Fed vártnál óvatosabb kamatpolitikája, és a decemberi kamatcsökkentéssel kapcsolatos bizonytalanság húzta le. A FedWatch adatok szerint a kamatvágás esélye 50,7 százalékra csökkent (szemben az előző napi 63 százalékkal), miután több jegybankár is jelezte, hogy további lazításra kevés a mozgástér.

Az ázsiai részvénypiacok a hét végén 1,5 százalékos visszaesést mutattak, főleg a gyenge kínai gyáripari és kiskereskedelmi adatok miatt.

Európában a Stoxx 600 index javulását a spanyol és olasz bankok, valamint az USA kormányzati leállásának vége segítették. Ugyanakkor az elemzők szerint a technológiai szektor alacsony súlya (20 százalék Európa vs. 57 százalék USA) hosszabb távon visszafoghatja a teljesítményt.

A DAX visszapattant az előző heti esések után, 1,3 százalékos heti pluszt ért el, miközben a 30 napos volatilitás 15 százalék körül mozog.

A BUX 4,4 százalékos havi pluszban zárt, éves szinten pedig 38 százalékos hozamot mutat. Ezzel jócskán felülteljesíti az amerikai és nyugat-európai indexeket.

A 30 napos volatilitás 9 százalék, vagyis a régióban kimondottan stabilnak számít.

A pesti börze vezető indexe a múlt héten 52 hetes csúcsát is megközelítette.

A Fed kommunikációja és a technológiai szektor értékeltsége ugyanakkor továbbra is lefelé húzhatja a részvényeket, bár a mennyiségi lazítás (QE) végének közeledte enyhítheti a feszültséget. Európában a bankok és hagyományos szektorok relatív erősödése hozhat még némi lendületet.

A BUX továbbra is stabil, de a globális volatilitás, illetve a forint esetleges mozgásai gyors fordulatokat hozhatnak. A következő hetekben a volatilitás fennmaradhat (DAX: 15 százalék, NASDAQ: 19,5 százalék), így a gyors irányváltások és a makroadatokra való érzékenység fokozottan jelen lesz.