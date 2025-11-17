Pandakötvényekkel enyhítené forráséhségét az orosz medve

Jüankötvények kibocsátását tervezi Oroszország, amely első alkalommal vonna be kínai pénznemben denominált forrásokat a nyugati szankciók által sújtott gazdaságának élénkítése érdekében. A pandakötvények világszerte egyre nagyobb teret kezdenek nyerni, jelezve Kína erősödő szerepét a globális pénzügyi piacokon.

Oroszország első alkalommal bocsátana ki jüankötvényeket. A pandakötvények egyre népszerűbbek az állampapírpiacon / Fotó: OLESYA KURPYAYEVA

Még az idén jöhet az orosz pandakötvény

Moszkva az idén rekordméretűre hízó költségvetési hiányát szeretné fedezni az új típusú kötvénykibocsátással. A tranzakcióra a december 2-án kezdődő héten indul, a pénzügyminisztérium ekkor kezdi meg az ajánlatok befogadását a jüanban denominált orosz állampapírok két sorozatára – írja a Bloomberg.

Az új orosz pandakötvények

fix kamatozásúak,

lejárati idejük három és hét év között mozog,

kamatfizetési periódusuk pedig 182 nap.

A jegyezhető kötvények névértéke egységesen 10 000 jüan lesz.

A Kreml az Ukrajna ellen indított, több mint három és fél éve tartó háború miatt megnövekedett katonai kiadások és a szankciók következtében csökkenő olajbevételek miatt igyekszik növelni a hitelfelvételt.

Miközben az orosz nyersolaj ára csökken, és új amerikai szankciók lépnek életbe az országgal szemben, Oroszország költségvetési hiánya idén várhatóan rekordszintre, 5,7 ezermilliárd rubelre (70,3 milliárd dollárra) nő, ami a GDP 2,6 százaléka.

A minisztérium már azelőtt fontolgatta az állampapírok jüanban történő értékesítését, hogy Oroszországot nemzetközi szankciók sújtották Vlagyimir Putyin elnök ukrajnai inváziója miatt. Az orosz vállalatok korábban már hajtottak végre hitelfelvételt kínai pénznemben.

Az értékesítés iránti érdeklődés valószínűleg nagy lesz, mivel az orosz adósságpiac alternatívákat keres a dollár és az euró helyett, és a jüan a külkereskedelem legfontosabb valutájává vált

– mondta a hírügynökségnek Vlagyimir Csernyov, a Freedom Finance Global elemzője.

A szakértő szerint a kereslet a 100 milliárd rubelnek megfelelő összeget is elérheti.

A pandakötvény iránt érezhetően erősödik a kereslet világszerte, nem Oroszország lenne az első állam, amely jüanban bocsát ki idén kötvényeket, története során első alkalommal.