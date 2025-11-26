Csúcsra futott a BUX és az OTP, ralizik a Delta, birkózik a forint
A BUX 108 920 pont közelében nyitott, ami negyed százalékos plusz. A pesti parkett vezető indexe ezzel újabb historikus csúcsra futott. A forint a tegnapi támaszával birkózik az erős oldalon.
Ázsia: szárnyal a japán tőzsdeindex
A befektetők fókuszában továbbra is az orosz-ukrán háború esetleges lezárásáról szóló fejlemények lesznek, most elsősorban az orosz reakciókra vár a piac.
Kedvező hangulatban folyt a tegnapi tengerentúli kereskedés: a széles piacot leképező S&P 500 index közel 1 százalékot, míg a klasszikus Dow Jones ipari átlag majd másfél százalékot emelkedett. És a technológiai fókuszú Nasdaq Composite is pluszban zárt.
Hajnalban Ázsiában is alapvetően pozitív volt a hangulat. A hongkongi Hang Seng egyharmad százalékot emelkedett, míg
a japán Nikkei majd 2 százalékot pattant.
A kontinentális kínai Sanghaj Composite pedig minimális mínuszba csúszott.
A határidős mozgások alapján az európai részvényindexek fél-egy százalékos emelkedéssel indíthatják a mai kereskedést.
Pesti parkett: csúcsra futott az OTP, tovább ralizik a Delta
OTP: a bankpapír tegnap új történelmi csúcsra emelkedett. A következő potenciális ellenállás 34 ezer forintnál lehet, míg a 33 316 forintos szint már támaszt képez.
Az emelkedést segíti az orosz-ukrán háború esetleges lezárásával kapcsolatos optimizmus.
Az OTP 33 940 forintról startolt, bő háromnegyed százalékos pluszban. Egyúttal újabb csúcsra futva.
Mol: tegnap tovább esett az olajrészvény. A 200 napos mozgóátlag 2 939 forintnál jelent fontos támaszt, alatta 2 922 forintnál a 30 napos mozgóátlag, míg 2 966 forintnál már rövid távú ellenállás húzódik.
A Mol 2 940 forintról indult, közel fél százalékos pluszban.
Richter: a gyógyszerpapír tegnap hosszú idő után felfelé korrigált. Ellenállás 9 870 forintnál, támasz 9 700 forintnál látható.
A Richter 9 775 forinton kezdett, közel negyed százalékos mínuszban.
Magyar Telekom: tegnap stagnált. Emelkedését megállította a 30 napos mozgóátlag, mely 1 771 forintnál jelent ellenállást, míg a 200 napos mozgóátlag 1 741 forintnál támaszt jelent.
A Magyar Telekom 1 764 forinton indított, ami minimális esés.
Hadiipar: továbbra is adják a szektort.
A 4iG és a Rába is bő 1 százalékos eséssel indult.
Részvényrali: a tegnap nagyot menetelő Delta,
a mai kereskedést is közel 20 százalékos pluszban kezdte.
Tegnapi támaszával birkózik a forint
Tegnap előbb erősödött, majd visszakorrigált a forint. Délután a 382-es szint alá süllyedt az euró-forint árfolyama, miután kiderült, hogy Ukrajna elfogadta az átdolgozott béketervet. Ezt követően azonban korrekció indult, így a 382-es támasz nem került szignifikánsan letörésre. Felette 384-nél húzódik meghatározó ellenállás, míg az említett támasz megsérülése esetén 380-nál lehet erősebb támasz.
A mai
nyitás előtt többször is 382 alá szúrt az euró-forint.
Majd közvetlenül a támasz alatt nyitott.