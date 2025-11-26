Deviza
EUR/HUF381.83 -0.04% USD/HUF329.82 -0.13% GBP/HUF434.78 +0.04% CHF/HUF409.17 +0.12% PLN/HUF90.28 -0.18% RON/HUF75.01 -0.04% CZK/HUF15.8 +0.01%
BUX108,768.54 +0.14% MTELEKOM1,766 0% MOL2,924 0% OTP33,880 +0.59% RICHTER9,750 -0.51% OPUS477.5 -0.73% ANY7,360 +0.82% AUTOWALLIS150 0% WABERERS5,360 -0.75% BUMIX10,419.74 -0.09% CETOP3,728.14 +1.36% CETOP NTR2,332.11 -0.09%
Csúcsra futott a BUX és az OTP, ralizik a Delta, birkózik a forint

Nyitáskor rekordot döntött az OTP. A pesti parkett vezető indexe is csúcsra futott. Tovább ralizik a zsíros tendert nyerő Delta. Ma is szenved a hadiiparban érdekelt 4iG és Rába. Míg a forint az erős oldalon feszeget egy támaszt.
Faragó József
2025.11.26, 09:17
Frissítve: 2025.11.26, 09:44

A BUX 108 920 pont közelében nyitott, ami negyed százalékos plusz. A pesti parkett vezető indexe ezzel újabb historikus csúcsra futott. A forint a tegnapi támaszával birkózik az erős oldalon. 

pesti parkett
Rekordok a pesti parketten / Fotó: Vémi Zoltán

 Ázsia: szárnyal a japán tőzsdeindex

A befektetők fókuszában továbbra is az orosz-ukrán háború esetleges lezárásáról szóló fejlemények lesznek, most elsősorban az orosz reakciókra vár a piac.

Kedvező hangulatban folyt a tegnapi tengerentúli kereskedés: a széles piacot leképező S&P 500 index közel 1 százalékot, míg a klasszikus Dow Jones ipari átlag majd másfél százalékot emelkedett. És a technológiai fókuszú Nasdaq Composite is pluszban zárt. 

Hajnalban Ázsiában is alapvetően pozitív volt a hangulat. A hongkongi Hang Seng egyharmad százalékot emelkedett, míg 

a japán Nikkei majd 2 százalékot pattant.  

A kontinentális kínai Sanghaj Composite pedig minimális mínuszba csúszott.

 A határidős mozgások alapján az európai részvényindexek fél-egy százalékos emelkedéssel indíthatják a mai kereskedést. 

 

 

Pesti parkett: csúcsra futott az OTP, tovább ralizik a Delta

 

OTP: a bankpapír tegnap új történelmi csúcsra emelkedett. A következő potenciális ellenállás 34 ezer forintnál lehet, míg a 33 316 forintos szint már támaszt képez. 

Az emelkedést segíti az orosz-ukrán háború esetleges lezárásával kapcsolatos optimizmus.  

Az OTP 33 940 forintról startolt, bő háromnegyed százalékos pluszban. Egyúttal újabb csúcsra futva.

OTP részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
OTP részvény09:38:13
Árfolyam: 33,850 HUF +170 / +0.5 %
Forgalom: 3,550,728,730 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind

Mol: tegnap tovább esett az olajrészvény. A 200 napos mozgóátlag 2 939 forintnál jelent fontos támaszt, alatta 2 922 forintnál a 30 napos mozgóátlag, míg 2 966 forintnál már rövid távú ellenállás húzódik.

A Mol 2 940 forintról indult, közel fél százalékos pluszban.

MOL részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
MOL részvény09:37:32
Árfolyam: 2,924 HUF 0 / 0 %
Forgalom: 201,040,922 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind

Richter: a gyógyszerpapír tegnap hosszú idő után felfelé korrigált. Ellenállás 9 870 forintnál, támasz 9 700 forintnál látható.

A Richter 9 775 forinton kezdett, közel negyed százalékos mínuszban.

RICHTER részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
RICHTER részvény09:37:45
Árfolyam: 9,740 HUF -60 / -0.62 %
Forgalom: 275,015,535 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind

Magyar Telekom: tegnap stagnált. Emelkedését megállította a 30 napos mozgóátlag, mely 1 771 forintnál jelent ellenállást, míg a 200 napos mozgóátlag 1 741 forintnál támaszt jelent. 

A Magyar Telekom 1 764 forinton indított, ami minimális esés.

MTELEKOM részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
MTELEKOM részvény09:34:08
Árfolyam: 1,766 HUF 0 / 0 %
Forgalom: 26,160,534 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind

Hadiipar: továbbra is adják a szektort. 

A 4iG és a Rába is bő 1 százalékos eséssel indult.

4IG részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
4IG részvény09:37:35
Árfolyam: 4,650 HUF -60 / -1.29 %
Forgalom: 98,405,735 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind

Részvényrali: a tegnap nagyot menetelő Delta

a mai kereskedést is közel 20 százalékos pluszban kezdte.

DELTA részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
DELTA részvény09:37:55
Árfolyam: 81.9 HUF +9.9 / +12.09 %
Forgalom: 565,640,442 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind

 

Tegnapi támaszával birkózik a forint

Tegnap előbb erősödött, majd visszakorrigált a forint. Délután a 382-es szint alá süllyedt az euró-forint árfolyama, miután kiderült, hogy Ukrajna elfogadta az átdolgozott béketervet. Ezt követően azonban korrekció indult, így a 382-es támasz nem került szignifikánsan letörésre. Felette 384-nél húzódik meghatározó ellenállás, míg az említett támasz megsérülése esetén 380-nál lehet erősebb támasz.

A mai 

nyitás előtt többször is 382 alá szúrt az euró-forint.

Majd közvetlenül a támasz alatt nyitott.

EUR / HUF árfolyam
Euró árfolyam (EUR/HUF)
381.8251 -0.04%
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

 

