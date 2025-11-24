Felfelé indultak a blue chipek, erős oldalra lendült a forint

A BUX 107 778 ponton nyitott fél százalékos pluszban. A pesti parketten a kispapírok is mocorognak. A pénteki kilengés után továbbra is az erős oldalon keresi az irányt forint.

Jó a hangulat a pesti parketten / Fotó: Vémi Zoltán

Ázsiában jól indult a nap

Pénteken a vezető amerikai részvényindexek testes pluszban zártak.

John Williams a New York-i Fed elnöke a Chilei Központi Bank konferenciáján tartott beszédben elmondta, hogy a közeljövőben további kisebb monetáris lazításra lehet szükség annak érdekében, hogy a kamatszint a semleges tartományhoz közeledjen. A beszédet követően azonnal megugrottak a kamatvágási várakozások,

a december 10-i kamatvágás esélye 35 százalékról 65 százalékra emelkedett.

Hétfőn hajnalban Ázsiában is pozitív volt hangulat. A hongkongi Hang Seng majd 2 százalékot pattant. A kontinentális kínai Shanghai Composite negyed százalékos pluszba kapaszkodott. A japán piac zárva tart.

A határidős mozgások alapján az európai részvényindexek fél-egy százalékos emelkedéssel startolhatnak.

Pesti parkett: felfelé indultak a blue chipek

Az OTP 32 790 forinton nyitott, minimális pluszban.