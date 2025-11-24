Deviza
EUR/HUF383 -0.27% USD/HUF332.12 -0.5% GBP/HUF434.97 -0.48% CHF/HUF411.52 -0.29% PLN/HUF90.44 -0.2% RON/HUF75.29 -0.29% CZK/HUF15.82 -0.13% EUR/HUF383 -0.27% USD/HUF332.12 -0.5% GBP/HUF434.97 -0.48% CHF/HUF411.52 -0.29% PLN/HUF90.44 -0.2% RON/HUF75.29 -0.29% CZK/HUF15.82 -0.13%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX107,910.35 +0.61% MTELEKOM1,738 +1.38% MOL2,992 -0.87% OTP33,200 +1.39% RICHTER9,670 +0.57% OPUS480 -2.92% ANY7,280 0% AUTOWALLIS154.5 +1.62% WABERERS5,440 +0.74% BUMIX10,293.48 +0.33% CETOP3,663.21 -1.35% CETOP NTR2,302.57 +0.47% BUX107,910.35 +0.61% MTELEKOM1,738 +1.38% MOL2,992 -0.87% OTP33,200 +1.39% RICHTER9,670 +0.57% OPUS480 -2.92% ANY7,280 0% AUTOWALLIS154.5 +1.62% WABERERS5,440 +0.74% BUMIX10,293.48 +0.33% CETOP3,663.21 -1.35% CETOP NTR2,302.57 +0.47%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
tőzsdenyitás
forint
tőzsde

Felfelé indultak a blue chipek, erős oldalra lendült a forint

Jó hangulatban indult a hétfői kereskedés. Nemcsak a blue chipek indultak felfelé a pesti parketten, de egy csokor kispapír is felpattant.
Faragó József
2025.11.24, 09:20

A BUX 107 778 ponton nyitott fél százalékos pluszban. A pesti parketten a kispapírok is mocorognak. A pénteki kilengés után továbbra is az erős oldalon keresi az irányt forint.

pesti parkett
 Jó a hangulat a pesti parketten / Fotó: Vémi Zoltán

Ázsiában jól indult a nap

Pénteken a vezető amerikai részvényindexek testes pluszban zártak. 

John Williams a New York-i Fed elnöke a Chilei Központi Bank konferenciáján tartott beszédben elmondta, hogy a közeljövőben további kisebb monetáris lazításra lehet szükség annak érdekében, hogy a kamatszint a semleges tartományhoz közeledjen. A beszédet követően azonnal megugrottak a kamatvágási várakozások, 

a december 10-i kamatvágás esélye 35 százalékról 65 százalékra emelkedett.

Hétfőn hajnalban Ázsiában is pozitív volt hangulat. A hongkongi Hang Seng majd 2 százalékot pattant. A kontinentális kínai Shanghai Composite negyed százalékos pluszba kapaszkodott. A japán piac zárva tart. 

A határidős mozgások alapján az európai részvényindexek fél-egy százalékos emelkedéssel startolhatnak. 

 

 

Pesti parkett: felfelé indultak a blue chipek

Az OTP 32 790 forinton nyitott, minimális pluszban.

OTP részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
OTP részvény10:44:19
Árfolyam: 33,190 HUF +450 / +1.36 %
Forgalom: 6,360,607,240 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind

A Mol 3 036 forintról startolt, bő fél százalékos pluszban.

MOL részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
MOL részvény10:42:26
Árfolyam: 3,000 HUF -18 / -0.6 %
Forgalom: 699,998,676 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind

A Richter 9 715 forintról indult, bő 1 százalékos pluszba lendülve.

RICHTER részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
RICHTER részvény10:44:48
Árfolyam: 9,670 HUF +55 / +0.57 %
Forgalom: 342,226,140 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind

A Magyar Telekom 1 728 forinton kezdett bő háromnegyed százalékos pluszban.

MTELEKOM részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
MTELEKOM részvény10:43:35
Árfolyam: 1,738 HUF +24 / +1.38 %
Forgalom: 154,859,680 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind

A 4iG 4 600 forinton kezdte a napot, enyhe korrekcióval.

4IG részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
4IG részvény10:40:58
Árfolyam: 4,600 HUF -10 / -0.22 %
Forgalom: 232,077,760 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind

Nagyot pattant az Alteo (2,5 százalék), a Masterplast (2,27 százalék) és a Waberer's (1,85 százalék). 

 

Equilor Trader 

Kereskedj és fektess be a jövő technológiájával – Bárhol, bármikor! 

A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt. 

Szűk sávba szorult a forint

Péntek délelőtt jelentették be, hogy Virág Barnabás, az MNB-alelnöke benyújtotta lemondását. Helyére Banai Péter Benő érkezik, akit holnap hallgat meg az Országgyűlés Gazdasági Bizottsága. 

A forint árfolyama intenzív gyengüléssel reagált a bejelentésre, az euró-forint jegyzése a 382-es szint közeléből percek alatt 385 fölé ugrott, majd lassan visszakorrigált. Végül pénteki kereskedést a 384-es ellenállás alatt zárta a kurzus.

Meghatározó támasz 382 közelében feszül. 

Hétfőn nyitás előtt 383,3 és 383,6 között, szűk sávban oldalazott az euró-forint. Majd 382,8 közelében nyitott.

EUR / HUF árfolyam
Euró árfolyam (EUR/HUF)
382.995 -0.27%
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

 

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu