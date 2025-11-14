Frissen pattantak reggel a kispapírok, de gyengül a forint

A BUX 107 856 ponton nyitott, ami egyharmad százalékos mínusz. A pesti parkett blue chipjei haloványan nyitottak. Csak a kispapírok piacán van vásárlóerő. A devizapiacon forintgyengüléssel indult a nap.

Gyengén muzsikálnak a pesti parketten a blue chipek / Fotó: Vémi Zoltán

Gyászos a hangulat Ázsiában

Péntek hajnalban japán Nikkei és a hongkongi Hang Seng egyaránt közel 2 százalékos mínuszba zuhant. Míg a kontinentális kínai Sanghaj 1 százalékot esett. De

a koreai Kospi majd 4 százalékot szánkázott.

Csütörtök este az amerikai tőzsdék méretes mínuszban zártak. A befektetők a technológiai szektor miatt aggódnak, s attól tartanak, hogy a Fed decemberben a kamattartás mellett dönt. Emellett a piac a szövetségi kormányzati leállás miatt elmaradt makroadatokra vár, továbbá profitrealizálás is szerepet játszhatott a tegnapi gyenge tengerentúli teljesítményben.

Pesti parkett: gyengélkednek a blue chipek

Az OTP 32 260 forinton kezdte a napot, ami bő fél százalékos csúszás.