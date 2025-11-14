Frissen pattantak reggel a kispapírok, de gyengül a forint
A BUX 107 856 ponton nyitott, ami egyharmad százalékos mínusz. A pesti parkett blue chipjei haloványan nyitottak. Csak a kispapírok piacán van vásárlóerő. A devizapiacon forintgyengüléssel indult a nap.
Gyászos a hangulat Ázsiában
Péntek hajnalban japán Nikkei és a hongkongi Hang Seng egyaránt közel 2 százalékos mínuszba zuhant. Míg a kontinentális kínai Sanghaj 1 százalékot esett. De
a koreai Kospi majd 4 százalékot szánkázott.
Csütörtök este az amerikai tőzsdék méretes mínuszban zártak. A befektetők a technológiai szektor miatt aggódnak, s attól tartanak, hogy a Fed decemberben a kamattartás mellett dönt. Emellett a piac a szövetségi kormányzati leállás miatt elmaradt makroadatokra vár, továbbá profitrealizálás is szerepet játszhatott a tegnapi gyenge tengerentúli teljesítményben.
Pesti parkett: gyengélkednek a blue chipek
Az OTP 32 260 forinton kezdte a napot, ami bő fél százalékos csúszás.
A Mol 3 034 forinton indított, s ez majd 1 százalékos esés.
A Richter 9 870 forinton startolt, ami egyharmad százalékos plusz.
A Magyar Telekom 1 760 forinton nyitott, ami minimális emelkedés.
A 4iG 4 875 forinton indult, s ez közel 1 százalékos esés.
A Zwack közel 2 százalékot pattant.
A Waberer's és az AutoWallis nagyjából 1-1 százalékos plusszal indított.
Forintgyengüléssel indult a nap
Tegnap tőzsdezáráskor szinte ráült a 384-es támaszra az euró-forint. Eldöntetlenül hagyva a kérdést, hogy alatta zár, vagy felette. Ami azért volt érdekes, mert lefelé nézve, ismét az alsó trendvonal (383-as támasz) lehet tesztelhető, míg felfelé tekintve, jöhet egy korrekció. Felül 385-nél, majd 387,40-nál látszanak fontosabb ellenállási szintek.
Péntek reggel, a pesti nyitás előtt 385 fölé szúrt fel az euró-forint.
Megkezdve az ellenállás tesztelését.
Tőzsdenyitáskor 385 közelében mozgott.