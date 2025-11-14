Deviza
tőzsdenyitás
forint
kispapír
tőzsde

Frissen pattantak reggel a kispapírok, de gyengül a forint

Élénk emelkedéssel nyitott pénteken a Zwack, a Wabrerer's és az AutoWallis. Míg a blue chipek gyászos képet mutatnak. A forint gyengüléssel kezdte a napot.
Faragó József
2025.11.14, 09:17
Frissítve: 2025.11.14, 09:38

A BUX 107 856 ponton nyitott, ami egyharmad százalékos mínusz. A pesti parkett blue chipjei haloványan nyitottak. Csak a kispapírok piacán van vásárlóerő. A devizapiacon forintgyengüléssel indult a nap.

pesti parkett
 Gyengén muzsikálnak a pesti parketten a blue chipek / Fotó: Vémi Zoltán

Gyászos a hangulat Ázsiában

 

Péntek hajnalban japán Nikkei és a hongkongi Hang Seng egyaránt közel 2 százalékos mínuszba zuhant. Míg a kontinentális kínai Sanghaj 1 százalékot esett. De 

a koreai Kospi majd 4 százalékot szánkázott. 

Csütörtök este az amerikai tőzsdék méretes mínuszban zártak. A befektetők a technológiai szektor miatt aggódnak, s attól tartanak, hogy a Fed decemberben a kamattartás mellett dönt.    Emellett a piac a szövetségi kormányzati leállás miatt elmaradt makroadatokra vár, továbbá profitrealizálás is szerepet játszhatott a tegnapi gyenge tengerentúli teljesítményben.

 

 

Pesti parkett: gyengélkednek a blue chipek

Az OTP 32 260 forinton kezdte a napot, ami bő fél százalékos csúszás.

OTP részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
OTP részvény09:23:48
Árfolyam: 32,300 HUF -140 / -0.43 %
Forgalom: 860,519,460 HUF
A Mol 3 034 forinton indított, s ez majd 1 százalékos esés.

MOL részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
MOL részvény09:21:59
Árfolyam: 3,036 HUF -26 / -0.86 %
Forgalom: 45,568,272 HUF
A Richter 9 870 forinton startolt, ami egyharmad százalékos plusz.

RICHTER részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
RICHTER részvény09:23:44
Árfolyam: 9,820 HUF -15 / -0.15 %
Forgalom: 48,348,040 HUF
A Magyar Telekom 1 760 forinton nyitott, ami minimális emelkedés.

MTELEKOM részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
MTELEKOM részvény09:22:25
Árfolyam: 1,756 HUF -6 / -0.34 %
Forgalom: 99,059,248 HUF
A 4iG 4 875 forinton indult, s ez közel 1 százalékos esés.

4IG részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
4IG részvény09:24:03
Árfolyam: 4,850 HUF -70 / -1.44 %
Forgalom: 154,518,160 HUF
A Zwack közel 2 százalékot pattant.

ZWACK részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
ZWACK részvény09:05:06
Árfolyam: 33,400 HUF +600 / +1.8 %
Forgalom: 1,618,200 HUF
A Waberer's és az AutoWallis nagyjából 1-1 százalékos plusszal indított. 

Forintgyengüléssel indult a nap

Tegnap tőzsdezáráskor szinte ráült a 384-es támaszra az euró-forint. Eldöntetlenül hagyva a kérdést, hogy alatta zár, vagy felette. Ami azért volt érdekes, mert lefelé nézve, ismét az alsó trendvonal (383-as támasz) lehet tesztelhető, míg felfelé tekintve, jöhet egy korrekció. Felül 385-nél, majd 387,40-nál látszanak fontosabb ellenállási szintek.

Péntek reggel, a pesti nyitás előtt 385 fölé szúrt fel az euró-forint. 

Megkezdve az ellenállás tesztelését.

 Tőzsdenyitáskor 385 közelében mozgott.

