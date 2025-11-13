Gyengélkedtek a blue chipek, izmozott a forint

A BUX 108 213 ponton zárt, ami minimális emelkedés. Ezzel a pesti parkett vezető indexe felülteljesítette a német DAX indexet és a régiós versenytárs lengyel WIG indexet is. A forint most a dollárral szemben különösen erős.

A pesti parketten gyengén muzsikált a Mol és a Telekom / Fotó: Vémi Zoltán

Amerika: újraindult a kormányzat

Az amerikai széles piacot leképező S&P 500 közel 1 százalékos mínuszba csúszott. A technológiai fókuszú Nasdaq Composite szűk másfél százalékot esett. Míg a klasszikus Dow Jones ipari átlag fél százalékot csúszott.

A DJIA indexet a gyenge bevételt jelentő Disney húzta le. Közben a Cisco árfolyama a dotkom-korszak rekordszintjét közelíti.

Pesti parkett: gyengén szerepelt a Mol és a Telekom

Az OTP 32 440 forinton zárt, ami háromnegyed százalékos emelkedés.