Haloványan indult a hét a pesti parketten, s a forint is elbizonytalanodott

A BUX 107 362 ponton zárt, ami minimális emelkedés. A pesti parkett vezető indexe mégis felülteljesítette a német DAX indexet és a régiós versenytárs lengyel WIG indexet. A forint délelőtt erősödött, délután gyengült.

A pesti parketten gyengén muzsikáltak a blue chipek / Fotó: Vémi Zoltán

Amerika Warren Buffettre figyel

A széles piacot leképező S&P 500 minimális mínuszba csúszott, míg a technológiai fókuszú Nasdaq Composite enyhe pluszba kapaszkodott. A klasszikus Dow Jones ipari átlag pedig kicsit esett.

Az Alphabet részvényei megugrottak, miután a Berkshire Hathaway bejelentette:

az elmúlt negyedévben részesedést szerzett a Google anyavállalatában.

A tőzsdegurunak komoly követő tábora van a kisbefektetők körében.

Pesti parkett: halovány nappal indult a hét

Az OTP 32 310 forinton zárt, ami közel fél százalékos plusz.