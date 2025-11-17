Deviza
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
Haloványan indult a hét a pesti parketten, s a forint is elbizonytalanodott

Gyengén muzsikáltak a blue chipek. Korrigált a 4iG, míg a Rába a szabadesést is kipróbálta. A forint délelőtt erősödött, délután gyengült.
Faragó József
2025.11.17, 17:20
Frissítve: 2025.11.17, 17:21

A BUX 107 362 ponton zárt, ami minimális emelkedés. A pesti parkett vezető indexe mégis felülteljesítette a német DAX indexet és a régiós versenytárs lengyel WIG indexet. A forint délelőtt erősödött, délután gyengült. 

pesti parkett
 A pesti parketten gyengén muzsikáltak a blue chipek / Fotó: Vémi Zoltán

Amerika Warren Buffettre figyel

A széles piacot leképező S&P 500 minimális mínuszba csúszott, míg a technológiai fókuszú Nasdaq Composite enyhe pluszba kapaszkodott. A klasszikus Dow Jones ipari átlag pedig kicsit esett. 

Az Alphabet részvényei megugrottak, miután a Berkshire Hathaway bejelentette: 

az elmúlt negyedévben részesedést szerzett a Google anyavállalatában.

A tőzsdegurunak komoly követő tábora van a kisbefektetők körében.

 

Pesti parkett: halovány nappal indult a hét

Az OTP 32 310 forinton zárt, ami közel fél százalékos plusz. 

OTP részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
OTP részvény17:20:00
Árfolyam: 32,310 HUF 0 / +0.44 %
Forgalom: 9,515,852,600 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind

A Mol 3 040 forinton, minimális mínuszban zárta a napot.

MOL részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
Árfolyam: 3,040 HUF 0 / -0.2 %
Árfolyam: 3,040 HUF 0 / -0.2 %
Forgalom: 872,995,590 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind

A Richter 9 685 forinton zárt, s ez közel fél százalékos csúszás.

RICHTER részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
Árfolyam: 9,685 HUF 0 / -0.41 %
Árfolyam: 9,685 HUF 0 / -0.41 %
Forgalom: 1,901,041,370 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind

A Magyar Telekom 1 740 forintnál kereste az irányt.

MTELEKOM részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
Árfolyam: 1,740 HUF 0 / 0 %
Árfolyam: 1,740 HUF 0 / 0 %
Forgalom: 341,632,264 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind

A 4iG 4 805 forintog csúszott, bő 1 százalékot korrigálva.

4IG részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
4IG részvény17:20:00
Árfolyam: 4,805 HUF 0 / -1.23 %
Forgalom: 875,935,460 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind

A Rába napközben a szabadesést is kipróbálta.

Kamatdöntés előtt elbizonytalanodott a forint

Továbbra is a 384-es támasz közelében mozog az euró-forint árfolyama. Délelőtt kicsivel alatta jegyezték a kurzust: 383,7 alá is leszúrt a jegyzés. Míg délután ismét fölé lendült, 384,3 közelében is járt az euró-forint.

Ha szignifikánsan letörne ez a támasz, akkor a következő fontosabb szint 382 közelében adódna. Ez a csökkenő trendcsatorna alsó trendvonala. Míg felfelé tekintve, 385-nél, majd 387,40-nál látszanak fontosabb ellenállási szintek.

Egyelőre az látszik, hogy

még nem dőlt el az irány. 

Oda-vissza tesztelgette a kurzus a 384-es szintet, a tőzsdezárás előtt pedig ráült a jegyzés a támaszra.

EUR / HUF árfolyam
Euró árfolyam (EUR/HUF)
384.1721 -0.04%
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

