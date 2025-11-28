Hitelminősítés előtt is csúcsra futott a BUX, erős szinteken oldalaz a forint
A BUX napközben újra historikus csúcsra futott 110 299 ponton, majd kissé lejjebb zárt, de így is közel fél százalékot emelkedett. A pesti parkett vezető indexe ezzel beleilleszkedett az európai trendbe. Az esti hitelminősítés előtt szűk sávban oldalazott a forint.
Rövidített kereskedés Amerikában
Tegnap a tengerentúli tőzsdék zárva tartottak, míg a mai napon rövidített kereskedés folyik.
A széles piacot leképező S&P 500 és a technológiai fókuszú Nasdaq Composite egyaránt negyed százalékos pluszba emelkedett nyitáskor. A klasszikus Dow Jones ipari átlag pedig egyharmad százalékos pluszba kapaszkodott.
Pesti parkett: csak az OTP csipkedte magát
Az OTP 34 250 forinton zárt, bő 1 százalékot emelkedve.
A Mol 2 914 forinton zárt, enyhe pluszban.
A Richter 9 810 forinton, enyhe pluszban.
A Magyar Telekom 1 764 forinton zárt, fél százalékos mínuszban.
A 4iG 4 730 forintig csúszott, ami közel háromnegyed százalékos mínusz.
Szűk sávban oldalazott a forint
Már csütörtökön a 382-es szint alá került az euró-forint árfolyama. Ezzel a csökkenő trendcsatorna alsó trendvonala közelébe került.
A következő erős támasz 380-nál látható.
Az RSI indikátor továbbra is enyhe pozitív divergenciát mutat az árfolyammal szemben, és az MACD vétel felé hajlik, de ezen kívül nem látható fordulatra utaló jelzés a grafikonon.
Az euró-forint a pénteki tőzsdenyitás előtt 381,7 fölé szúrt. Majd délelőtt 381,1 közelébe süllyedt.
Délután 381,2 és 381,6 között oldalazott a kurzus.
Az euró-forint 381,4 közelében zárt.