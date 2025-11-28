Deviza
EUR/HUF381.53 0% USD/HUF328.84 -0.03% GBP/HUF435.73 +0.04% CHF/HUF409.5 +0.16% PLN/HUF90.18 -0.05% RON/HUF74.95 0% CZK/HUF15.78 -0.09% EUR/HUF381.53 0% USD/HUF328.84 -0.03% GBP/HUF435.73 +0.04% CHF/HUF409.5 +0.16% PLN/HUF90.18 -0.05% RON/HUF74.95 0% CZK/HUF15.78 -0.09%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX109,885.18 +0.46% MTELEKOM1,764 -0.57% MOL2,914 +0.07% OTP34,350 +1.02% RICHTER9,810 +0.15% OPUS535 -0.56% ANY7,200 -1.11% AUTOWALLIS150 -2% WABERERS5,460 +1.1% BUMIX10,448.27 +0.06% CETOP3,735.96 -0.38% CETOP NTR2,347.12 +0.34% BUX109,885.18 +0.46% MTELEKOM1,764 -0.57% MOL2,914 +0.07% OTP34,350 +1.02% RICHTER9,810 +0.15% OPUS535 -0.56% ANY7,200 -1.11% AUTOWALLIS150 -2% WABERERS5,460 +1.1% BUMIX10,448.27 +0.06% CETOP3,735.96 -0.38% CETOP NTR2,347.12 +0.34%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
tőzsdezárás
forint
tőzsde

Hitelminősítés előtt is csúcsra futott a BUX, erős szinteken oldalaz a forint

A Moody's ítéletére várt a piac. A blue chipek közül csak az OTP csipkedte magát. A forint erős szinteken várja a hitelminősítést.
Faragó József
2025.11.28, 17:10
Frissítve: 2025.11.28, 17:12

A BUX  napközben újra historikus csúcsra futott 110 299 ponton, majd kissé lejjebb zárt, de így is közel fél százalékot emelkedett. A pesti parkett vezető indexe ezzel beleilleszkedett az európai trendbe. Az esti hitelminősítés előtt szűk sávban oldalazott a forint.

pesti parkett
Hitelminősítésra vár a pesti parkett  / Fotó: Vémi Zoltán

Rövidített kereskedés Amerikában

Tegnap a tengerentúli tőzsdék zárva tartottak, míg a mai napon rövidített kereskedés folyik.

A széles piacot leképező S&P 500 és a technológiai fókuszú Nasdaq Composite egyaránt negyed százalékos pluszba emelkedett nyitáskor. A klasszikus Dow Jones ipari átlag pedig egyharmad százalékos pluszba kapaszkodott. 

 

 

Pesti parkett: csak az OTP csipkedte magát

Az OTP 34 250 forinton zárt, bő 1 százalékot emelkedve.

OTP részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
OTP részvény16:59:44
Árfolyam: 34,350 HUF +350 / +1.02 %
Forgalom: 6,107,036,000 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind

A Mol 2 914 forinton zárt, enyhe pluszban.

MOL részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
MOL részvény16:59:30
Árfolyam: 2,914 HUF +2 / +0.07 %
Forgalom: 433,202,698 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind

A Richter 9 810 forinton, enyhe pluszban.

RICHTER részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
RICHTER részvény16:56:39
Árfolyam: 9,810 HUF +15 / +0.15 %
Forgalom: 455,421,705 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind

A Magyar Telekom 1 764 forinton zárt, fél százalékos mínuszban.

MTELEKOM részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
MTELEKOM részvény16:59:58
Árfolyam: 1,764 HUF -10 / -0.57 %
Forgalom: 277,686,716 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind

A 4iG 4 730 forintig csúszott, ami közel háromnegyed százalékos mínusz. 

4IG részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
4IG részvény16:58:28
Árfolyam: 4,755 HUF -10 / -0.21 %
Forgalom: 178,509,310 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind

Equilor Trader 

Kereskedj és fektess be a jövő technológiájával – Bárhol, bármikor! 

A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt. 

Szűk sávban oldalazott a forint

Már csütörtökön a 382-es szint alá került az euró-forint árfolyama. Ezzel a csökkenő trendcsatorna alsó trendvonala közelébe került. 

A következő erős támasz 380-nál látható.

 Az RSI indikátor továbbra is enyhe pozitív divergenciát mutat az árfolyammal szemben, és az MACD vétel felé hajlik, de ezen kívül nem látható fordulatra utaló jelzés a grafikonon. 

Az euró-forint a pénteki tőzsdenyitás előtt 381,7 fölé szúrt. Majd délelőtt 381,1 közelébe süllyedt. 

Délután 381,2 és 381,6 között oldalazott a kurzus.

Az euró-forint 381,4 közelében zárt.

EUR / HUF árfolyam
Euró árfolyam (EUR/HUF)
381.5338 0%
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu