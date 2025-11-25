Deviza
Rég volt ilyen szélsőséges hangulat a pesti parketten

Kettős hatása van a béketerveknek. Harmadik napja szórják a hadiipari részvényeket a pesti parketten, míg ma már elkezdték zsákolni azokat a papírokat, melyek profitálhatnak az ukrajnai újjáépítésből. A Deltát egy hazai tender hajtja, a blue chip álmokat kergető MBH meg önmagát diszkontálja.
Faragó József
2025.11.25, 14:29
Frissítve: 2025.11.25, 14:29

Szélsőséges mozgások jellemzik a pesti parkettet. És nem a blue chipek viszik a prímet. A háttérben az ukrajnai béke remény éppúgy meghúzódik, mint a hazai tenderek vagy a blue chipek közé törekvés.

pesti parkett
Nagyot ment a Delta a pesti parketten / Fotó: Delta Csoport 

Ralik és völgymenetek a pesti parketten

Kedden délelőtt negyedmilliárdos forgalommal közel 25 százalékot pattant a Delta. Vezetve a BÉT nyertesek listáját, egyúttal 

az ötödik legforgalmasabb papír volt ezen a délelőttön.

 Nem véletlen a rali, ugyanis  a társaság leányvállalata, a Delta Systems konzorciumvezetőként elnyerte a Digitális Kormányzati Ügynökség nagy értékű, alkalmazásfejlesztési és üzemeltetési keretmegállapodását, amely akár 455 milliárd forintos megrendelési keretet is jelenthet a következő években.  

DELTA részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
DELTA részvény15:07:57
Árfolyam: 62.8 HUF +15.3 / +24.36 %
Forgalom: 408,017,255 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind

 

 

Harmadik napja szórják a hadiipari részvényeket. Amióta kiszivárgot Donald Trump ukrajnai béketerve.

 A magyar piacon a 4iG és a Rába nyújt kézenfekvő lehetőséget a hadiipari kitettségre.

Péntek óta valamelyest enyhült a nyomás a 4iG piacán. A részvény immárcsak bő 1 százalékos mínusz mutat, vagyis a mostani szinteken már megjelennek a vásárlók.

4IG részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
4IG részvény15:10:15
Árfolyam: 4,715 HUF -80 / -1.7 %
Forgalom: 457,169,645 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind

Míg a Rába esetében tegnap voltak többen a beszállók, akik támasztották a kurzust. Ma kicsit jobban elengedte magát a papír, bő 2 százalékos mínuszba csúszva. 

Aligha valószínű, hogy a békekötés egyúttal a fegyvergyártás alkonyát is jelentené. Más szóval, 

a korrekció beszállási pontokat kínál.

 Az évekig alvó papírként szunnyadó Rábát a 4iG bevásárlása ébresztette fel, s továbbra is fennáll a lehetőség, hogy a cseh CSG  és a magyar 4iG párosa regionális hadiipai gyártóhellyé fejlesztheti. 

RABA részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
RABA részvény14:58:51
Árfolyam: 3,830 HUF -200 / -5.22 %
Forgalom: 48,959,100 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind

Amíg a béke reménye a hadiipari részvények számára vesszőfutást jelent. Addig 

azok a papírok, melyeket korábban is az ukrajnai újjáépítési spekuláció hajtott, most új életre keltek. 

Az Épduferr már szeptemberben jelezte, hogy készen állnak, ha a szomszédban megindulna a háború utáni újjáépítés.  

Az Épduferr délelőtt 100 milliós forgalommal bő 8 százalékot pattant, de a DM-Ker közel 4 százalékos meglódulása is az újabb békespekulációk számlájára írható. 

EPDUFERR részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
EPDUFERR részvény14:57:13
Árfolyam: 20.4 HUF +1 / +4.9 %
Forgalom: 114,003,046 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind

Napközben

 már 4 ezer forint alatt is járt az önmagát diszkontáló MBH,

mely 5 600 forintos árszinten kezdte legfeljebb 3 848 forintos áron értékesíteni a saját részvényeit. A diszkont akcióval a blue chipek közé kerülést célozzák.

MBHBANK részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
MBHBANK részvény15:08:54
Árfolyam: 4,300 HUF -300 / -6.98 %
Forgalom: 37,191,560 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind

 

 

