Rég volt ilyen szélsőséges hangulat a pesti parketten

Szélsőséges mozgások jellemzik a pesti parkettet. És nem a blue chipek viszik a prímet. A háttérben az ukrajnai béke remény éppúgy meghúzódik, mint a hazai tenderek vagy a blue chipek közé törekvés.

Nagyot ment a Delta a pesti parketten / Fotó: Delta Csoport

Ralik és völgymenetek a pesti parketten

Kedden délelőtt negyedmilliárdos forgalommal közel 25 százalékot pattant a Delta. Vezetve a BÉT nyertesek listáját, egyúttal

az ötödik legforgalmasabb papír volt ezen a délelőttön.

Nem véletlen a rali, ugyanis a társaság leányvállalata, a Delta Systems konzorciumvezetőként elnyerte a Digitális Kormányzati Ügynökség nagy értékű, alkalmazásfejlesztési és üzemeltetési keretmegállapodását, amely akár 455 milliárd forintos megrendelési keretet is jelenthet a következő években.