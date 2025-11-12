Deviza
Csúcsközelben zárt a pesti tőzsde, a Mol volt a nap sztárja

Közel egy százalékot szedett magára szerdán a BUX, a magyar blue chip részvének közül a Mol és a Magyar Telekom teljesített a legjobban. A forint korrigált az elmúlt hetek erősödését követően.
K. T.
2025.11.12, 17:14
Frissítve: 2025.11.12, 17:47

Jó hangulatban, a nyugati tőzsdéken is tetten érhető optimista befektetői érzülettel támogatva erősödött szerdán a Budapesti Tőzsde fő részvényindexe, noha az újabb csúcsdöntés így is elmaradt. A BUX 0,9 százalékot emelkedve, 108 149 ponton zárta a napot.

A hazai nagypapírok közül 

  • a Mol szerepelt a legjobban, 2,1 százalékot ralizva 3084 forintra ért fel. 
  • Az OTP 0,6 százalékkal 32 200 forintig került feljebb, 
  • a Richter kurzusa 0,3 százalékkal 9890 forintra drágult. 
  • A tőzsdenyitást követően jelentő Magyar Telekom 1 százalékkal 1800 forintra erősödött.

A forint kissé korrigált a meghatározó nyugati devizákkal szemben. Az euró jegyzése a 384,4–385,8-as szintek által kijelölt sávot járta be napközben. A tőzsdezáráskor 385,2 forintot kértek a közös európai pénz egységéért, ami 0,1 százalékos euró erőt jelent.

A dollárt 331,7 és 333,5 forinton is jegyezték szerdán, a nap korábbi szakaszában felhalmozott hátrányát szinte teljes egészében ledolgozta a pesti börze zárócsengetéséig a magyar fizetőeszköz. Délután öt órakor 332,2 forintot kértek az amerikai pénz egységéért.

