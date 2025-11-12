Jó hangulatban, a nyugati tőzsdéken is tetten érhető optimista befektetői érzülettel támogatva erősödött szerdán a Budapesti Tőzsde fő részvényindexe, noha az újabb csúcsdöntés így is elmaradt. A BUX 0,9 százalékot emelkedve, 108 149 ponton zárta a napot.

Csúcsközelben zárt a pesti tőzsde, a Mol volt a nap sztárja / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A hazai nagypapírok közül

a Mol szerepelt a legjobban, 2,1 százalékot ralizva 3084 forintra ért fel.

Az OTP 0,6 százalékkal 32 200 forintig került feljebb,

a Richter kurzusa 0,3 százalékkal 9890 forintra drágult.

A tőzsdenyitást követően jelentő Magyar Telekom 1 százalékkal 1800 forintra erősödött.

Equilor Trader Kereskedj és fektess be a jövő technológiájával – Bárhol, bármikor! A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt.

A forint kissé korrigált a meghatározó nyugati devizákkal szemben. Az euró jegyzése a 384,4–385,8-as szintek által kijelölt sávot járta be napközben. A tőzsdezáráskor 385,2 forintot kértek a közös európai pénz egységéért, ami 0,1 százalékos euró erőt jelent.

A dollárt 331,7 és 333,5 forinton is jegyezték szerdán, a nap korábbi szakaszában felhalmozott hátrányát szinte teljes egészében ledolgozta a pesti börze zárócsengetéséig a magyar fizetőeszköz. Délután öt órakor 332,2 forintot kértek az amerikai pénz egységéért.