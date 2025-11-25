Villámrajt a pesti tőzsdén, a Mol és a Richter is bekezdett – jó erőben a forint
Emelkedéssel indult a keddi kereskedés a pesti tőzsdén, a BUX 0,2 százalékos pluszban, 107 864 ponton rajtolt, a hazai nagypapírok többségben ugyancsak felfelé vették az irányt.
- Az OTP árfolyama 0,3 százalékkal 33 160 forintra emelkedett,
- a Mol 0,7 százalékkal 2986 forintra erősödött,
- a Richter kurzusa szintén 0,7 százalékkal 9 655 forintra drágult.
- A Magyar Telekom eközben 0,1 százalékkal 1764 forintra ereszkedett.
A saját részvényeit brutális, közel kétezer forintos diszkonttal a befektetők részére bocsátó MBH Bank részvényei 3,5 százalékos eséssel nyitottak a tegnapi, 20 százalékos esést követően.
Ma délután a tengerentúlról érkeznek fontos gazdasági mutatók, a szeptemberi kiskereskedelmi forgalom és a termelői árakról szóló statisztikát is közzéteszik az Egyesült Államokban.
A forint teljes erőbedobással kezdte a napot, és számottevően erősödn tudott a főbb devizákkal szemben. Az ezró jegyzése 0,2 százalékkal került lejjebb a tőzsdenyitásra, ez 381,8 forintos árfolyamot jelent.
A dollárhoz képest ugyancsak 0,2 százalékot javított a hazai fizetőeszköz, a kerezstárfolyam ezzel 331,3 forintig került lejjebb.
A régiós dvizákkal szemben kisebb erőt mutat a magyar pénz. A lengyel zloty 0,05 százalékkal, a cseh korona 0,1 százalékkal kerül kevesebbe.
A forintot támogathatja, hogy a piaci várakozások alapján egyra nagyobb az esélye, hogy a Fed decemberben tovább csökkento az amerikai alapkamatot, ez pedig a kamatkülönbözeten keresztül továbbra is vonzóvá teheti a hazai pénzt.