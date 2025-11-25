Villámrajt a pesti tőzsdén, a Mol és a Richter is bekezdett – jó erőben a forint

A saját részvényeit brutális, közel kétezer forintos diszkonttal a befektetők részére bocsátó MBH Bank részvényei 3,5 százalékos eséssel nyitottak a tegnapi, 20 százalékos esést követően.

Ma délután a tengerentúlról érkeznek fontos gazdasági mutatók, a szeptemberi kiskereskedelmi forgalom és a termelői árakról szóló statisztikát is közzéteszik az Egyesült Államokban.

A forint teljes erőbedobással kezdte a napot, és számottevően erősödn tudott a főbb devizákkal szemben. Az ezró jegyzése 0,2 százalékkal került lejjebb a tőzsdenyitásra, ez 381,8 forintos árfolyamot jelent.

A dollárhoz képest ugyancsak 0,2 százalékot javított a hazai fizetőeszköz, a kerezstárfolyam ezzel 331,3 forintig került lejjebb.

A régiós dvizákkal szemben kisebb erőt mutat a magyar pénz. A lengyel zloty 0,05 százalékkal, a cseh korona 0,1 százalékkal kerül kevesebbe.