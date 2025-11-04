Nyílhatnak a pezsgők: nagy hajrával ért új csúcsra a pesti tőzsde, javított rekordján az OTP is

Óvatosak voltak a befektetők kedden, a tőzsdei visszaeséstől való félelem nem kedvezett a tőzsdei kockázatvállalásnak. Az európai piacok szinte kivétel nélkül pirosban zárták a napot. A pesti tőzsdén is szinte végig az eladók voltak fölényben, a BUX azonban nagyot hajrázva pluszban fejezte be a kereskedést, felülteljesítve nyugat-európai társait.

Minden jó, ha jó a vége – új csúcson a pesti tőzsde / Fotó: Vémi Zoltán

A Budapesti Értéktőzsde fő indexe 0,3 százalékos emelkedést elkönyvelve ráadásul történelmi csúcsot is döntött a nap végén 108 029 ponton.

A nagypapírok közül a Richter vitte a prímet, 1,5 százalékkal 10 500 forintra drágulva. A Mol 0,2 százalékkal 2920 forintig került feljebb, az OTP papírjai minimális emelkedést követően 32 500 forinton, szintén új rekordon nyugtázták a napot. A Magyar Telekom a hétfői záróárra, 1760 forintra ért vissza.

A forint számára nem volt ilyen kedvező a nap, noha a délután második felében valamelyest lefaragott hátrányából a hazai fizetőeszköz a főbb devizákkal szemben.

Az euró jegyzése a napon belüli 388,7 forintos csúcsról 387,9-es szintig jött vissza a pesti tőzsdezárásig, ám még ez is 0,15 százalékos leértékelődés.