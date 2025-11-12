Tőzsdei szalmaszálba kapaszkodik a kínai és amerikai piacát elveszítő Polestar
A súlyos adósságokkal küzdő svéd-kínai Polestar fordított részvényfelosztással próbál megkapaszkodni a Nasdaqon, a New York-i elektronikus tőzsde szabályzata szerint ugyanis hamarosan ki kellene vezetni az elektromosautó-gyártó részvényeit a kereskedésből, azok alacsony, mélyen egy dollár alá esett értéke is minimális likviditása miatt.
A Nasdaq már figyelmeztette a kínai Geely Holding és annak vezetője, Li Shufu többségi tulajdonában lévő vállalatot, hogy kilistázzák a parkettről, ha nem teljesíti a minimális vételi árra vonatkozó követelményt. A Polestar szerdán bejelentette, hogy a szükséges technikai részleteket megtette, s kezdeményezte a fordított részvényfelosztást a tőzsdehatóságnál.
A részvényesek nem díjazták a Polestar mentőakcióját
Ennek az a lényege, hogy a csökkentik a részvényeik számát, miközben értéküket annyival növelik, hogy tulajdonosukat gyakorlatilag emiatt semmilyen veszteség sem éri. Ilyen vonatkozásban a fordított részvényfelosztás tehát nem több egy optikai trükknél. Több se kellett a befektetőknek, akiket már a szerdán, korábban közzétett negyedéves gyorsjelentés is elbizonytalanított, többen a kiszállás mellett döntöttek, így a nyitás előtti kereskedésben eleve 4 százalékkal lehúzták a Polestar árfolyamát.
A Polestar a szorult helyzetéhez képest viszonylag elfogadható kereskedelmi adatokat közölt az idei harmadik negyedévéről, a cég 14 192 darab luxusautót értékesített, 13 százalékkal többet az egy évvel korábbinál. Csakhogy a kínai–amerikai vámháború egyik veszteseként a cég gyakorlatilag kiszorult az amerikai piacról, egyedül a Polestar 3 modelljét gyártják a helyi piacra a kisebbségi tulajdonos Volvo dél-karolinai üzemében – kérdés, meddig.
Kiszorulnak Kínából és Amerikából is
A Polestar kínálata a villanyautók vásárlásához nyújtott 7500 dolláros adókedvezmény Donald Trump elnök által szeptember 30-i hatállyal elrendelt eltörlése után gyakorlatilag versenyképtelenné vált az amerikai piacon. A kínain is hasonló a helyzet, a cég a minap már az utolsó szalonját is felszámolta, hogy nyomasztó adósságait ne növelje tovább vállalhatatlan mértékben.
A világ két legnagyobb piacáról való kiszorulását a társaság új vezetése az európai jelenlét erősítésével próbálja orvosolni. A helyzet odáig fajult, hogy a Polestar 5 GT szeptemberi bemutatásakor a vállalat azt mondta, hogy kihagyja modell bevezetését Amerikában és Kínában.
Az Egyesült Államokban történő további erőteljes terjeszkedésnek nincsenek meg a forrásai, ez az elektromos autók iránti kormányzati ellenszenv miatt vállalhatatlanul magas pénzügyi kockázatokkal járna
– ezt már a nyáron előrevetítette a cég menedzsmentje, úgyhogy a premier elmaradása eleve borítékolható volt. A gyatra üzletmenet hátterében
- a vámok emelkedése,
- az új modellek csúszása,
- a villanyautók keresletcsökkenése
- és a verseny erősödése
húzódik meg. Miközben a Polestar ezekre a kérdésekre keresi a megoldást, veszteségei tovább nőnek. A második negyedévben 1,03 milliárd dolláros veszteséget jelentettek, igaz, ebben a Polestar 3 modellhez kapcsolódóan lekönyvelt 739 millió dolláros értékvesztés nagyban közrejátszott.
Tovább nőttek a Polestar veszteségei, és nem látni a folyamat végét
Most, a szeptemberrel zárult három hónapban 365 millió dolláros mínuszt mutattak ki, szemben az egy évvel korábbi 323 millióval. A bevételek eközben 36 százalékkal, 748 millió dollárra nőttek. Különösen az amerikai veszteségek húsba vágóak, ott ugyanis a Polestarnak milliókat kellett kifizetnie a lízingcégeknek a maradványérték-garanciavállalási konstrukció miatt.
Ennek az a lényege, hogy a lízingből visszaadott autók használtautó-piaci értéke mélyen a garantált szintje alá csúszott, s ezt a veszteséget a szerződés szerint a Polestarnak kell állnia. A Polestar adósságállománya 4,27 milliárd dollárra rúg, a menedzsment állandó tárgyalásban áll a hitelezőkkel adósságaik átütemezéséről.