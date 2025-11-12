Tőzsdei szalmaszálba kapaszkodik a kínai és amerikai piacát elveszítő Polestar

A súlyos adósságokkal küzdő svéd-kínai Polestar fordított részvényfelosztással próbál megkapaszkodni a Nasdaqon, a New York-i elektronikus tőzsde szabályzata szerint ugyanis hamarosan ki kellene vezetni az elektromosautó-gyártó részvényeit a kereskedésből, azok alacsony, mélyen egy dollár alá esett értéke is minimális likviditása miatt.

A Polestar 5 elektromos SUV-t a szeptemberi müncheni autókiállításon mutatták be a nagyközönségnek / Fotó: NurPhoto via AFP

A Nasdaq már figyelmeztette a kínai Geely Holding és annak vezetője, Li Shufu többségi tulajdonában lévő vállalatot, hogy kilistázzák a parkettről, ha nem teljesíti a minimális vételi árra vonatkozó követelményt. A Polestar szerdán bejelentette, hogy a szükséges technikai részleteket megtette, s kezdeményezte a fordított részvényfelosztást a tőzsdehatóságnál.

A részvényesek nem díjazták a Polestar mentőakcióját

Ennek az a lényege, hogy a csökkentik a részvényeik számát, miközben értéküket annyival növelik, hogy tulajdonosukat gyakorlatilag emiatt semmilyen veszteség sem éri. Ilyen vonatkozásban a fordított részvényfelosztás tehát nem több egy optikai trükknél. Több se kellett a befektetőknek, akiket már a szerdán, korábban közzétett negyedéves gyorsjelentés is elbizonytalanított, többen a kiszállás mellett döntöttek, így a nyitás előtti kereskedésben eleve 4 százalékkal lehúzták a Polestar árfolyamát.

A Polestar a szorult helyzetéhez képest viszonylag elfogadható kereskedelmi adatokat közölt az idei harmadik negyedévéről, a cég 14 192 darab luxusautót értékesített, 13 százalékkal többet az egy évvel korábbinál. Csakhogy a kínai–amerikai vámháború egyik veszteseként a cég gyakorlatilag kiszorult az amerikai piacról, egyedül a Polestar 3 modelljét gyártják a helyi piacra a kisebbségi tulajdonos Volvo dél-karolinai üzemében – kérdés, meddig.

Kiszorulnak Kínából és Amerikából is

A Polestar kínálata a villanyautók vásárlásához nyújtott 7500 dolláros adókedvezmény Donald Trump elnök által szeptember 30-i hatállyal elrendelt eltörlése után gyakorlatilag versenyképtelenné vált az amerikai piacon. A kínain is hasonló a helyzet, a cég a minap már az utolsó szalonját is felszámolta, hogy nyomasztó adósságait ne növelje tovább vállalhatatlan mértékben.