Deviza
EUR/HUF384.47 -0.15% USD/HUF331.67 -0.2% GBP/HUF435.73 -0.31% CHF/HUF416.15 +0.21% PLN/HUF90.85 -0.15% RON/HUF75.65 -0.13% CZK/HUF15.86 -0.09% EUR/HUF384.47 -0.15% USD/HUF331.67 -0.2% GBP/HUF435.73 -0.31% CHF/HUF416.15 +0.21% PLN/HUF90.85 -0.15% RON/HUF75.65 -0.13% CZK/HUF15.86 -0.09%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX108,149.88 +0.86% MTELEKOM1,800 +1.01% MOL3,084 +2.12% OTP32,200 +0.63% RICHTER9,890 +0.25% OPUS530 0% ANY7,100 +1.43% AUTOWALLIS152.5 -0.33% WABERERS5,660 -0.35% BUMIX10,444.29 +0.12% CETOP3,757.6 +0.44% CETOP NTR2,350.36 +0.44% BUX108,149.88 +0.86% MTELEKOM1,800 +1.01% MOL3,084 +2.12% OTP32,200 +0.63% RICHTER9,890 +0.25% OPUS530 0% ANY7,100 +1.43% AUTOWALLIS152.5 -0.33% WABERERS5,660 -0.35% BUMIX10,444.29 +0.12% CETOP3,757.6 +0.44% CETOP NTR2,350.36 +0.44%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
autóipar
Volvo
tőzsdei kivezetés
Geely
polestar
Nasdaq

Tőzsdei szalmaszálba kapaszkodik a kínai és amerikai piacát elveszítő Polestar

Nehéz dolga van a világ két legnagyobb autópiacáról kiszoruló svéd-kínai elektromosautó-gyártónak, amelyet ráadásul hamarosan a Nasdaq tőzsdéről is „eltanácsolhatnak”, ha nem rendezi a sorait. A Polestar vesszőfutása még nem ért véget, s bár a cég egyre jobb értékesítési mutatókat produkál, nyomasztó veszteségei még lejjebbre húzzák.
Kriván Bence
2025.11.12, 17:29
Frissítve: 2025.11.12, 17:37

A súlyos adósságokkal küzdő svéd-kínai Polestar fordított részvényfelosztással próbál megkapaszkodni a Nasdaqon, a New York-i elektronikus tőzsde szabályzata szerint ugyanis hamarosan ki kellene vezetni az elektromosautó-gyártó részvényeit a kereskedésből, azok alacsony, mélyen egy dollár alá esett értéke is minimális likviditása miatt. 

Polestar 5 At IAA Mobility Munich 2025
A Polestar 5 elektromos SUV-t a szeptemberi müncheni autókiállításon mutatták be a nagyközönségnek / Fotó: NurPhoto via AFP

A Nasdaq már figyelmeztette a kínai Geely Holding és annak vezetője, Li Shufu többségi tulajdonában lévő vállalatot, hogy kilistázzák a parkettről, ha nem teljesíti a minimális vételi árra vonatkozó követelményt. A Polestar szerdán bejelentette, hogy a szükséges technikai részleteket megtette, s kezdeményezte a fordított részvényfelosztást a tőzsdehatóságnál. 

A részvényesek nem díjazták a Polestar mentőakcióját

Ennek az a lényege, hogy a csökkentik a részvényeik számát, miközben értéküket annyival növelik, hogy tulajdonosukat gyakorlatilag emiatt semmilyen veszteség sem éri. Ilyen vonatkozásban a fordított részvényfelosztás tehát nem több egy optikai trükknél. Több se kellett a befektetőknek, akiket már a szerdán, korábban közzétett negyedéves gyorsjelentés is elbizonytalanított, többen a kiszállás mellett döntöttek, így a nyitás előtti kereskedésben eleve 4 százalékkal lehúzták a Polestar árfolyamát.

 

A Polestar a szorult helyzetéhez képest viszonylag elfogadható kereskedelmi adatokat közölt az idei harmadik negyedévéről, a cég 14 192 darab luxusautót értékesített, 13 százalékkal többet az egy évvel korábbinál. Csakhogy a kínai–amerikai vámháború egyik veszteseként a cég gyakorlatilag kiszorult az amerikai piacról, egyedül a Polestar 3 modelljét gyártják a helyi piacra a kisebbségi tulajdonos Volvo dél-karolinai üzemében – kérdés, meddig. 

Kiszorulnak Kínából és Amerikából is

A Polestar kínálata a villanyautók vásárlásához nyújtott 7500 dolláros adókedvezmény Donald Trump elnök által szeptember 30-i hatállyal elrendelt eltörlése után gyakorlatilag versenyképtelenné vált az amerikai piacon. A kínain is hasonló a helyzet, a cég a minap már az utolsó szalonját is felszámolta, hogy nyomasztó adósságait ne növelje tovább vállalhatatlan mértékben. 

A világ két legnagyobb piacáról való kiszorulását a társaság új vezetése az európai jelenlét erősítésével próbálja orvosolni. A helyzet odáig fajult, hogy a Polestar 5 GT szeptemberi bemutatásakor a vállalat azt mondta, hogy kihagyja modell bevezetését Amerikában és Kínában.

Az Egyesült Államokban történő további erőteljes terjeszkedésnek nincsenek meg a forrásai, ez az elektromos autók iránti kormányzati ellenszenv miatt vállalhatatlanul magas pénzügyi kockázatokkal járna

– ezt már a nyáron előrevetítette a cég menedzsmentje, úgyhogy a premier elmaradása eleve borítékolható volt. A gyatra üzletmenet hátterében

  • a vámok emelkedése,
  • az új modellek csúszása,
  • a villanyautók keresletcsökkenése
  • és a verseny erősödése

húzódik meg. Miközben a Polestar ezekre a kérdésekre keresi a megoldást, veszteségei tovább nőnek. A második negyedévben 1,03 milliárd dolláros veszteséget jelentettek, igaz, ebben a Polestar 3 modellhez kapcsolódóan lekönyvelt 739 millió dolláros értékvesztés nagyban közrejátszott. 

Tovább nőttek a Polestar veszteségei, és nem látni a folyamat végét

Most, a szeptemberrel zárult három hónapban 365 millió dolláros mínuszt mutattak ki, szemben az egy évvel korábbi 323 millióval. A bevételek eközben 36 százalékkal, 748 millió dollárra nőttek. Különösen az amerikai veszteségek húsba vágóak, ott ugyanis a Polestarnak milliókat kellett kifizetnie a lízingcégeknek a maradványérték-garanciavállalási konstrukció miatt. 

A Polestar vezetői keresik a megoldást, de folyamatosan újabb nehézségekbe ütköznek / Fotó: Vanessa Carvalho

Ennek az a lényege, hogy a lízingből visszaadott autók használtautó-piaci értéke mélyen a garantált szintje alá csúszott, s ezt a veszteséget a szerződés szerint a Polestarnak kell állnia. A Polestar adósságállománya 4,27 milliárd dollárra rúg, a menedzsment állandó tárgyalásban áll a hitelezőkkel adósságaik átütemezéséről.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu