Köröket ver a magyar tőzsde a világra, és minden oka megvan rá - de van még egy favorit a piacon

Jól járhattak azok, akik az utóbbi években részvénytúlsúlyos befektetéseket tartottak, hiszen az elmúlt három évben kifejezetten támogató volt a piac; húszéves időtávon a jelenlegi hároméves periódus termelte a második legmagasabb hozamot. Noha 2025 rendkívül bizonytalan és sok tekintetben radikális változásokat hozó évnek indult, a harmadik negyedévre a piac szélsőséges kilengései valamelyest kisimultak, s ezzel párhuzamosan a vezető részvényindexek új csúcsokra törtek. A viszonylagos nyugalom azonban nem a kockázatok megszűnésének, inkább a feszültségek háttérbe húzódásának köszönhető – hangsúlyozta Vince Péter, az MBH Befektetési Bank Advisory Desk vezetője.

Az arany mellett a részvényekre is érdemes figyelni / Fotó: MMD Creative / Shutterstock

Bár a vámháború okozta bizonytalanság ma már csillapodni látszik, az év első felében látott, történelmi léptékű kilengés továbbra is óvatosságra inti a befektetőket. Úgy gondoljuk, hogy az év hátralevő része sem a vakmerő kockázatvállalásról, inkább a stratégiailag jól megfontolt döntésekről kell hogy szóljon

– tette hozzá Vince Péter.

A szakértő szerint a globális gazdasági változások egyik legfőbb indikátora a dollár árfolyamának esése. Az amerikai valuta ugyan jelenleg az ötéves átlag körül mozog, tehát még nem tekinthető szélsőségesen olcsónak, az átmeneti stabilizálódás után középtávon tovább gyengülhet. A forintban elszámolók ennek persze nem örülnek, hiszen ez lényegesen lemar az elért hozamokból.

A szektorális eredményeket tekintve kiemelte: az idei évben egyelőre IT, a közművek és a pénzügyi ágazatok emelkednek ki, míg az egészségügy a korábbi várakozások ellenére sem pattant vissza. Azt ugyanakkor nem szabad elfelejteni, hogy a piacot a mesterséges intelligencia nagyjai nyomják felfelé elsősorban, így az Nvidia továbbra is középpontban van.

A profitabilitás a központi szereplő eredményeiben már megjelent, a csipjeit vásárló cégek számain viszont ezek egyelőre nem csapódnak le, pedig ez nagyon fontos lenne a rali fenntarthatóságához.

– emelte ki Vince Péter.

A magyar tőzsde veri a világot

Részben a dollárárfolyam esésének köszönhető, hogy a forintban jegyzett részvénybefektetések meglepően magas, 34 százalékos prémiumot generálnak a dolláralapú alternatívákhoz képest. A többlet mintegy fele a forint dollárral szembeni erősödésének, míg a hozam másik fele a BUX S&P 500-zal szemben mutatott felülteljesítésének köszönhető. Magyarországon ugyanis a folyó fizetési mérleg erősen többletes, a költségvetési hiány pedig a régióhoz mérten mérsékelt, így a hazai befektetési körülmények a kelet-közép-európai térségben kifejezetten előnyösnek tekinthetők.

A magyar kamatelőny pedig a devizánk felértékelődésén keresztül segíti a hazai piacot.

Vince Péter kiemelte, a magyar piacnak az is kellemes hátszelet szolgáltat, hogy az európai tőke elkezdett látványosan hátat fordítani az amerikai piacnak a politikai és gazdasági folyamatok nyomán, és a tőke máshol kereste – és találta is meg – a számítását.