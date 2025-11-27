Részvénypiac: hegymenetben az egzotikus tőzsde – ez lehet a befektetők paradicsoma
Az indonéz gazdaság újra reflektorfénybe került a régió dinamikáját meghatározó növekedési pályájával és szerkezeti transzformációjával. Kelet-Ázsia legnagyobb fogyasztói piacán, a világelső nikkelkészletek és rekord exportteljesítmény mellett, az ország részvénypiaca friss történelmi csúcsokat dönt. Mindeközben a politikai fordulatok, kormányzati stimulus és a globális trendek új befektetői lehetőségeket, de egyúttal kihívásokat is teremtenek.
Indonézia gazdasági teljesítménye 2024-ben és 2025-ben vegyes képet mutatott a várakozásokhoz képest. A gazdaság 2024-ben 5,03 százalékkal bővült, ami elmaradt a hivatalos 5,2 százalékos céltól és a legalacsonyabb növekedési ütem volt három év alatt – holott sok gazdasági vezető elégedett lenne ilyen mértékű növekedéssel –, 2025-ös második negyedévben azonban javulás következett be: a GDP 5,12 százalékkal növekedett éves összevetésben, meghaladva a várakozásokat és elérve a leggyorsabb ütemet 2023 második negyedéve óta. 2026-ra vonatkozóan a növekedési várakozás 5 százalék.
Az infláció kontroll alatt van és a központi bank célsávján belül mozog. 2025 októberében az éves infláció 2,86 százalékra gyorsult az augusztusi 2,31 százalékról, ami a legmagasabb szint 2024 májusa óta, de még mindig a célsávon belül mozog.
A költségvetési helyzet is egyensúlyt mutat. 2024-ben Indonézia 2,29 százalékos GDP-arányos deficitet ért el, ami kedvezőbb a korábbi 2,7 százalékos előrejelzésnél. 2025-re azonban a deficit 2,78 százalékra szélesedhet Prabowo elnök prioritási programjainak felgyorsítása miatt. Ez közel van a törvényes 3 százalékos korláthoz.
Az államadósság GDP-arányos szintje 2024 végén 39,2 százalékon állt, ami biztonságos és mérsékelt szintet jelent nemzetközi összehasonlításban. 2025 júniusában az adósság 39,86 százalékra emelkedett, de ez továbbra is jóval a G20 és a régió átlaga alatt marad. Az ország 2025 augusztusáig 61 egymást követő hónapban kereskedelmi többletet ért el.
A kiskereskedelmi eladások 2025 októberében 4,3 százalékkal nőttek éves összevetésben, lassulva a korábbi hónapokhoz képest. 2024 egészében a kiskereskedelmi eladások 3,1 százalékkal növekedtek.
Történelmi csúcson az indonéz részvénypiac
Amíg a fejlett gazdaságokban az elmúlt években tartósan magas államadósság és növekvő költségvetési hiány jellemzi a gazdaságpolitikát, amit a lassuló növekedés és a fiskális ösztönzők korlátai tovább erősítenek, addig Indonézia fiskális és monetáris egyensúlya kiemelkedő a feltörekvő piacok körében.
Az államháztartás fegyelmezetten gazdálkodik, míg a jegybank célzottan támogatja a növekedést és az árstabilitást. Ez a kombináció stabil makrogazdasági hátteret és kiszámítható befektetési környezetet teremt.
A részvénypiacot tekintve a Jakarta Composite Index novemberre elérte a 8600-as szintet, ami historikus csúcsot jelent, dollárban számolva az idén 22 százalékot meghaladó mértékben tudott emelkedni az index. Az árazottságot tekintve az előretekintő P/E ráta 13,2-es szorzón forog, az 5 éves historikus átlag 14,3-as szintnél található.
Az elkövetkező időszakban potenciális felülteljesítő szektor lehet a fogyasztási szektor mivel a 2026-os költségvetés jelentős forrásokat allokál az ingyenes iskolai étkeztetési programra és szociális kiadásokra. A 270 millió fős lakosság és a növekvő középosztály támogatja a fogyasztást.
A digitális kereskedelem további növekedése várható. Indonézia a világ legnagyobb nikkelelőállítója (2,2 millió tonna, a globális termelés 59 százaléka). A kőszénexport 2024-ben rekordot döntött. Az EV-akkumulátorgyártás növekvő kereslete támogatja a nikkelágazatot. A kormány downstream feldolgozást támogató politikája további értéknövekedést hozhat, ezért az energiaszektorra és bányászatra is pozitívak a kilátások. Továbbá az infrastruktúra- és építőipart is ki kell emelni, mert a lakhatási program (évi hárommillió lakás) jelentős keresletet teremt. Az infrastruktúra-költségvetés 392 billió IDR volt 2023-ban, és várhatón tovább növekedik az elkövetkező években.
Összességében véve kiegyensúlyozott makrogazdaság, erős belső kereslet, kiemelkedő részvénypiaci teljesítmény jellemzi Indonéziát átlagostól is alacsonyabb árazottsági szinteken. Az állami programok pedig katalizátora lehet a további részvénypiaci emelkedésnek.