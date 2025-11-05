A Revolut először reagált a felhasználói panaszokra, melyek számlazárolásokról és tranzakciós késedelmekről szóltak. A fintech cég hivatalos közleményében egyértelművé tette: a számlák ideiglenes blokkolása vagy a pénzmozgások vizsgálata jogi kötelezettség, nem pedig önkényes döntés. A vállalat szerint minden műveletük megfelel az ENSZ, az Európai Unió, az Egyesült Királyság és az Egyesült Államok szankciós előírásainak.

Először szólalt meg a Revolut a bankszámlák zárolásáról: „Kötelesek vagyunk megfelelni a szankciós jogszabályoknak” / Fotó: Valentin Baciu / shutterstock

A Revolut hangsúlyozta, hogy minden ügyfelet és tranzakciót globálisan ellenőriznek a nemzetközi szankciós listák alapján, és kötelesek leállítani minden olyan ügyletet, mely akár közvetve is érintett tiltott országokat, személyeket vagy vállalatokat. Ezek közé tartoznak például Oroszország bizonyos szektorai, illetve az olyan országok és területek, mint Irán, Kuba, Észak-Korea, Szíria, valamint a Krím, Donyeck, Luhanszk, Herszon és Zaporizzsja régiók.

A vállalat szerint a vizsgálatok célja az, hogy a pénzügyi rendszer ne szolgálhasson szankciók kijátszására vagy tiltott tranzakciók fedezésére. Emiatt előfordulhat, hogy egyes utalásokat ideiglenesen visszatartanak vagy alaposabb vizsgálat alá vonnak.

A Revolut elismerte, hogy ezek az ellenőrzések „bizonyos késéseket okozhatnak” a pénzforgalomban, de a törvényi megfelelés mindenek felett áll.

A közleményben a cég azt is kiemelte: blokkolhat vagy elutasíthat tranzakciókat nemcsak akkor, ha ezt jogszabály írja elő, hanem akkor is, ha azok meghaladják a vállalat saját kockázatvállalási szintjét. Ilyen esetekben az utalásokat visszaküldik a feladónak, vagy további dokumentumokat kérnek be a tranzakció forrásának tisztázására.

A Revolut szerint ezek az intézkedések nem új keletűek, hanem a cég globális szankciós politikájának részei, melyet minden leányvállalatának és partnervállalatának is be kell tartania. A cég azt is hozzátette, hogy a szankciós jogsértésekre vonatkozó minden gyanút a megfelelő hatóságok felé jelentik.

A közlemény lényege tehát: a Revolut nem válogat a felhasználók között, hanem mindenkit ugyanazon nemzetközi jogi keretek alapján vizsgál, és köteles a szankciós előírásokat maradéktalanul betartani. Vagyis,

ha egy számla ideiglenesen zárolásra kerül, az nem belső hiba vagy technikai akadály, hanem a törvényi megfelelés egyik következménye.

A pénzügyi vállalat végül megerősítette, hogy „a szankciós jogszabályok betartása nem választható, hanem kötelező” minden olyan országban, ahol működnek – így az Európai Unió tagállamaiban is.