A Revolut megvetette a lábát Magyarországon, mindent átrendezhet a bankszámlaszám, de vannak még kérdések
A Magyar Nemzeti Bank honlapján megjelent bejegyzés szerint a Revolut UAB 2025. október 23-án minden szükséges engedélyt megkapott ahhoz, hogy magyarországi bankfiókját elindítsa. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a cég immár jogilag is készen áll arra, hogy magyarországi ügyfeleinek belföldi, 3×8 számjegyű bankszámlaszámot biztosítson.
A vállalat súgóoldala is frissült: itt már nyíltan jelzik, hogy a szolgáltatás hamarosan magyar bankfiókkal és HU IBAN-nal egészül ki. Ez sok felhasználó számára évek óta várt fejlemény, hiszen jelenleg minden Revolut-forintszámlához litván számlaszám tartozik, amelyre hazai bankból nem lehet egyszerű belföldi forintátutalást indítani.
Vége a lassú nemzetközi utalásoknak
A jelenlegi rendszerben a magyar felhasználók nemzetközi forintutalásként tudnak pénzt küldeni saját Revolut-számlájukra, ami:
- sok banknál nem érhető el egyszerűen az appból,
- több ezer forintos költséget jelenthet,
- és akár több munkanapig is eltarthat.
Egy hazai bankszámlaszám azonban mindezt megoldja:
a Revolut-számlára érkező vagy onnan induló forintátutalások ugyanolyanok lesznek, mint bármely magyar bank esetében.
A fizetések Revolutra utalása is egyszerűbbé válik, ami különösen fontos lehet a fiatalok és digitális bankokat előnyben részesítő felhasználók körében.
A háttérben: szankciós ellenőrzések
Az elmúlt hónapokban több felhasználó is arra panaszkodott, hogy a Revolut ismeretlen okokra hivatkozva zárolta a számláját vagy késleltette a tranzakciókat. A fintech vállalat most először reagált ezekre a kritikákra.
A cég szerint a számlák ideiglenes blokkolása nem technikai hiba, hanem az EU, az Egyesült Királyság, az Egyesült Államok és az ENSZ szankciós szabályainak való megfelelés, minden tranzakciót globális szankciós listák szerint ellenőriznek, és kötelesek megállítani minden olyan ügyletet, amely érintett országokkal, személyekkel, vállalatokkal vagy területekkel kapcsolatos (például
- Irán,
- Észak-Korea,
- Oroszország meghatározott szektorai,
- illetve a Donyeck, Luhanszk, Herszon, Zaporizzsja régiók).
A Revolut hangsúlyozta, hogy ezek a lépések jogi kötelezettségek, és nem a cég önkényes döntései.
Jön a magyar számlaszám Revoluton – és vele együtt magasabb díjak is?
Bár a magyar bankszámlaszám kétségtelenül nagy előrelépés, de ezzel együtt felmerül gondolat, hogy a hazai működés új adózási és díjszabási kötelezettségeket hozhat magával. A Revolut ugyanis már jelenleg is alanya a tranzakciós illetéknek, ám a piaci vélemények szerint ezt eddig meglehetősen rugalmas értelmezi, viszont amint teljes jogú magyar bankszámlát biztosít,
minden egyes belföldinek minősülő utalás után be kell szednie a 0,45%-os tranzakciós illetéket.
Ez elvileg azt jelenti, hogy:
- akár egy lengyel zlotyban indított utalás lengyel számlára is illetékköteles lesz,
- a szolgáltatás jóval drágábbá válhat,
- a Revolut új díjakat vagy magasabb jutalékokat vezethet be.
Már most is sok felhasználó tapasztalja, hogy bizonyos forintváltások 0,9%-os költséggel járnak – egyes vélemények szerint ez a tranzakciós adó miatti veszteségek kompenzálása lehet.
Mit jelent ez a felhasználóknak?
Pozitívumok:
- Hamarosan magyar bankszámlaszám (HU IBAN)
- Gyorsabb, olcsóbb belföldi utalások
- Egyszerűbb fizetésfogadás
- Nagyobb biztonság és jogi stabilitás
Kockázatok, kérdőjelek:
- Díjemelések jöhetnek
- Minden utalás után tranzakciós illeték fizetendő lehet
- Devizaváltási költségek tovább nőhetnek
- A szankciós ellenőrzések miatt továbbra is előfordulhatnak hosszabb vizsgálatok
A színpad készen áll – de a darabot még egészen nem ismerjük
A Revolut magyarországi terjeszkedése mérföldkő a fintech cég történetében és jelentős könnyebbséget ígér a hazai felhasználóknak.
A magyar bankszámlaszám valódi előrelépés, hiszen megszűnik a jelenlegi bonyolult és drága nemzetközi utalási kényszer. Ugyanakkor a szolgáltatás várható drágulása – a tranzakciós adó és más hazai kötelezettségek miatt – új helyzetet teremt.
A kérdés az, hogy a Revolut képes lesz-e megtartani azt az árelőnyt és rugalmasságot, amely miatt Magyarországon is milliók választották a mindennapi pénzügyek intézéhez. Egy biztos: a következő hónapokban alapvetően átalakulhat a magyarországi Revolut-élmény, és a felhasználóknak érdemes lesz figyelniük az új díjszabásokat és feltételeket.