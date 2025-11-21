Totális zuhanás: puszta kézzel püfölik a Rheinmetallt és a többi német hadiipari céget az amerikai béketerv hírére

Csaknem 7 százalékkal, egészen 1527 euróig zuhant pénteken délelőtt a német Rheinmetall védelmi ipari vállalat részvényárfolyama, miután kiszivárgott Donald Trump amerikai elnök béketervének tartalma.

Ütik a Rheinmetallt és az egész német hadiipart / Fotó: DPA Picture-Alliance via AFP

Maradt még bőven idei nyereség a Rheinmetallban

Ráadásul már napok óta tart a papírok lejtmenete, kedden még 1802 eurón állt a kurzus, tehát azóta több mint 15 százalékkal esett. Az elemzők azonban továbbra is hangsúlyozzák, hogy az amerikai tervek megvalósulása keveset változtatna Európa alapvető fenyegetettségi helyzetén és a fegyverkezés szükségességén.

A Rheinmetall részvényeinek éves árfolyamnyeresége azonban még a pénteki zuhanást követően is 154 százalék.

Hasonló mínuszokat szenved el a többi német hadiipari vállalat is péntek délelőtt.

Dűl-borul minden a hadiiparban

A tankokhoz, hadihajókhoz és repülőgépekhez hajtás- és vezérlőtechnológiát szállító Renk részvényei már 8,6 százalékkal, 50 euró alá gyengültek, bár év eleje óta még így is 167 százalék az árfolyamnyereség. A gyenge piaci környezet és az Ukrajnára kidolgozott béketervek hatására ezzel együtt májusi szintjére esett vissza a papírok értékeltsége.

Holott csütörtökön a cég tőkepiaci napot tartott, amelyen a menedzsment mindent megtett a részvényesek és az elemzők megnyugtatása érdekében. Nos, ez csak az utóbbiak esetében sikerült, a JPMorgan 90 euróra lőtte be a részvények fair értékét, míg a Berenberg célára 84 euró.

Ugyancsak visszavetette – 7,2 százalékkal, 72,5 euróra – a katonai radarrendszereket, optikai eszközöket és elektronikus hadviselési rendszereket fejlesztő és gyártó Hensoldt papírjait is a béke lehetősége. Év eleje óta számolva ezzel 108 százalékra zsugorodott az árfolyamnyereség.

Végül a frankfurti tőzsdén nemrégiben debütált Thyssenkrupp Marine System (TKMS) hadihajó- és tengeralattjáró-gyártó is folyamatosan veszít értékéből, fél 12 körül már 5,4 százalékos a mínusz, és a trend egyre csak lefelé mutat.

A hadiipar felé elmozduló magyar 4iG is lefordult; 5 százalékkal, egészen 4465 forintig süllyedt a részvény árfolyama.