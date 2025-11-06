Beszakadt a Richter árfolyama a gyorsjelentés után, bivalyerős a forint

Vegyesen alakultak az európai részvényindexek a csütörtöki tőzsdenyitás előtti elektronikus kereskedésben. A tőkepiacok a Bank of England, azaz a brit jegybank kamatdöntésére vártak, amelyet kora délután osztanak meg a nyilvánossággal.

Csalódást okozott a Richter gyorsjelentése / Fotó: Kallus György

A reggel 8-kor befutott adatok szerint a német ipari termelés szeptemberben – az elemzők által várt 3 százalékot alulmúlva – mindössze 1,3 százalékkal nőtt. Jönnek még csütörtökön a svájci munkaerőpiac és az euróövezet kiskereskedelmi forgalmának a számai is. Impozáns gyorsjelentést tette le az asztalra a Rheinmetall, a Commerzbank nyeresége viszont elmaradt az előrejelzésektől.

Az FTSE 100 és az Euro Stoxx stagnált, míg a DAX 0,21 százalékkal gyengült, a CAC 40 pedig 0,24 százalékkal emelkedett.

Az euró 0,16 százalékkal, 1,1514 dollárra erősödött.

A BUX 107 030 ponton, 0,4 százalékkal a szerdai záróértéke alatt nyitott.