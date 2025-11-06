Beszakadt a Richter árfolyama a gyorsjelentés után, bivalyerős a forint
Vegyesen alakultak az európai részvényindexek a csütörtöki tőzsdenyitás előtti elektronikus kereskedésben. A tőkepiacok a Bank of England, azaz a brit jegybank kamatdöntésére vártak, amelyet kora délután osztanak meg a nyilvánossággal.
A reggel 8-kor befutott adatok szerint a német ipari termelés szeptemberben – az elemzők által várt 3 százalékot alulmúlva – mindössze 1,3 százalékkal nőtt. Jönnek még csütörtökön a svájci munkaerőpiac és az euróövezet kiskereskedelmi forgalmának a számai is. Impozáns gyorsjelentést tette le az asztalra a Rheinmetall, a Commerzbank nyeresége viszont elmaradt az előrejelzésektől.
Az FTSE 100 és az Euro Stoxx stagnált, míg a DAX 0,21 százalékkal gyengült, a CAC 40 pedig 0,24 százalékkal emelkedett.
Az euró 0,16 százalékkal, 1,1514 dollárra erősödött.
A BUX 107 030 ponton, 0,4 százalékkal a szerdai záróértéke alatt nyitott.
A blue chipek közül egyedül a Magyar Telekom kezdte a napot a pozitív tartományban, nagyjából fél százalékkal, 1770 forintra erősödve.
Az OTP 0,25 százalékkal, 32 400 forintra, a Mol 0,1 százalékkal, 2888 forintra gyengült.
A harmadik negyedéves gyorsjelentésével csalódást okozó Richter folytatta szerdán megkezdett vesszőfutását, a kurzusa 2 százalékkal, 10 060 forintra esett vissza.
A forintot viszont nem lehet megállítani. Az eurót már csupán 386,5 forintra tartják a bankközi devizapiacon.