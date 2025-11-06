Deviza
Beszakadt a Richter árfolyama a gyorsjelentés után, bivalyerős a forint

Gyengült a BUX is csütörtök reggel. A blue chipek közül egyedül a Magyar Telekom drágult, a Richter viszont 2 százalékos mínuszban startolt el.
Murányi Ernő
2025.11.06, 09:23
Frissítve: 2025.11.06, 09:40

Vegyesen alakultak az európai részvényindexek a csütörtöki tőzsdenyitás előtti elektronikus kereskedésben. A tőkepiacok a Bank of England, azaz a brit jegybank kamatdöntésére vártak, amelyet kora délután osztanak meg a nyilvánossággal.

LUS_IMG_4466 Richter
Csalódást okozott a Richter gyorsjelentése / Fotó: Kallus György

A reggel 8-kor befutott adatok szerint a német ipari termelés szeptemberben – az elemzők által várt 3 százalékot alulmúlva – mindössze 1,3 százalékkal nőtt. Jönnek még csütörtökön a svájci munkaerőpiac és az euróövezet kiskereskedelmi forgalmának a számai is. Impozáns gyorsjelentést tette le az asztalra a Rheinmetall, a Commerzbank nyeresége viszont elmaradt az előrejelzésektől. 

Az FTSE 100 és az Euro Stoxx stagnált, míg a DAX 0,21 százalékkal gyengült, a CAC 40 pedig 0,24 százalékkal emelkedett.

Az euró 0,16 százalékkal, 1,1514 dollárra erősödött.

A BUX 107 030 ponton, 0,4 százalékkal a szerdai záróértéke alatt nyitott.

A blue chipek közül egyedül a Magyar Telekom kezdte a napot a pozitív tartományban, nagyjából fél százalékkal, 1770 forintra erősödve.

Az OTP 0,25 százalékkal, 32 400 forintra, a Mol 0,1 százalékkal, 2888 forintra gyengült.

A harmadik negyedéves gyorsjelentésével csalódást okozó Richter folytatta szerdán megkezdett vesszőfutását, a kurzusa 2 százalékkal, 10 060 forintra esett vissza.

A forintot viszont nem lehet megállítani. Az eurót már csupán 386,5 forintra tartják a bankközi devizapiacon. 

 

 

 

