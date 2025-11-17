Berúgta a motort a Richter, gőzerővel nyomul a forint

A Magyar Telekom papírjai pénteki záróárukon, azaz 1740 forinton kezdték a kereskedést.

A forint is bombaformában volt a tőzsdei becsengetés időpontjában. Az euró 384,02 forinton állt a bankközi devizapiacon.

A meghatározó európai tőzsdeindexek is mérsékelt erősödéssel tértek vissza a hétvégi pihenőről. A milánói FTSE MIB rajtja sikerült a legjobban, a vezető olasz index 0,3 százalékkal haladta meg pénteki záróértékét.

A globális piacokat ugyanakkor visszafogják a Fed döntéshozóinak legutóbbi megjegyzései, mivel kétségeket ébresztettek az amerikai monetáris lazítás folytatódásával kapcsolatban.

Eközben a német dpa-AFX hírügynökség arról ír, hogy a JPMorgan stratégája, Mislav Matejka meglehetősen pozitívan nyilatkozott az euróövezet részvényindexeiről. Az elemző a csaknem véget ért gyorsjelentési szezon fejleményei alapján úgy véli, az eurózóna ugyan egyelőre lemaradóban van a Wall Street mögött, ám jövőre várhatóan az Atlanti-óceán innenső oldalán is fellendül a jövedelmezőség.