Berúgta a motort a Richter, gőzerővel nyomul a forint
Lendületes emelkedéssel kezdte a hetet a BUX. A pesti börze vezető indexe hétfőn 0,3 százalékos pluszban, 107 596 ponton startolt el. A Magyar Telekom kivételével, valamennyi blue chip a pozitív tartományban kezdett. A legszebb képet a Richter mutatta kora reggel.
- Az OTP részvényárfolyama 0,3 százalékkal, 32 260 forintra,
- a Richteré 0,8 százalékkal, 9800 forintra,
- míg a Molé 0,1 százalékkal 3048 forintra nőtt.
A Magyar Telekom papírjai pénteki záróárukon, azaz 1740 forinton kezdték a kereskedést.
A forint is bombaformában volt a tőzsdei becsengetés időpontjában. Az euró 384,02 forinton állt a bankközi devizapiacon.
A meghatározó európai tőzsdeindexek is mérsékelt erősödéssel tértek vissza a hétvégi pihenőről. A milánói FTSE MIB rajtja sikerült a legjobban, a vezető olasz index 0,3 százalékkal haladta meg pénteki záróértékét.
A globális piacokat ugyanakkor visszafogják a Fed döntéshozóinak legutóbbi megjegyzései, mivel kétségeket ébresztettek az amerikai monetáris lazítás folytatódásával kapcsolatban.
Eközben a német dpa-AFX hírügynökség arról ír, hogy a JPMorgan stratégája, Mislav Matejka meglehetősen pozitívan nyilatkozott az euróövezet részvényindexeiről. Az elemző a csaknem véget ért gyorsjelentési szezon fejleményei alapján úgy véli, az eurózóna ugyan egyelőre lemaradóban van a Wall Street mögött, ám jövőre várhatóan az Atlanti-óceán innenső oldalán is fellendül a jövedelmezőség.